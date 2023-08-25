Удивительная статистика на старте РПЛ. 8 фактов

Промес – лучший по ключевым передачам, Гарре уже оторвался по обводкам, а Сафонов отражает почти все удары.

Чемпионат России только стартовал, и по пяти турам выводы делать ещё рано. Однако какие-то тенденции в этом сезоне уже начинают проявляться. «Чемпионат» изучил статистику на основе данных «Рустат» и обнаружил несколько интересных показателей.

«Зенит» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

1. «Зенит» – 14-я команда лиги по ударам

В это тяжело поверить, но чемпионы России бьют по воротам реже других. По ударам «Зенит» делит 14-е место с «Локомотивом» – у них по 51 попытке (меньше только у «Пари НН» – 39). По ударам в створ команда Сергея Семака и вовсе предпоследняя – 16 попаданий (меньше только у «Пари НН» – 9). Больше всего били футболисты «Спартака» (72), а по точным ударам лидируют «Крылья Советов» (34).

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2. «Локомотиву» лучше даже не открывать статистику xG

По созданным моментам лидируют «Крылья Советов», у которых 10,53 xG (ожидаемых гола). Совсем рядом ЦСКА с 10,29 xG. Обе команды продемонстрировали небольшой оверперформанс, забив по 12 мячей. А у «Локомотива» достаточно невзрачные показатели. Мало того, что по xG команда идёт на предпоследнем месте, создав моментов на 5,21 гола. Так ещё «Локо» – худшая команда лиги по допущенным ударам (11,42 xG).

3. «Балтика» – самая аккуратная команда, а «Ахмат» – самая грубая

Если считать жёлтые и красные карточки, то «Балтика» их получила меньше всех – пять жёлтых и 0 красных. То есть по одному предупреждению в среднем за игру. В матче с «Динамо» калининградцы обошлись вообще без карточек. А самой грубой командой пока является «Ахмат» (11 жёлтых и две красные). Хотя по количеству фолов между ними не такая большая разница: 62 раза правила нарушали игроки «Балтики» и 68 – футболисты «Ахмата».

Иржи Ярошик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. Ярошика уволили, хотя в одном из компонентов «Оренбург» резко прибавил

В прошлом сезоне «Оренбург» провёл удачный сезон, но по количеству передач и точным передачам не входил даже в топ-10 в РПЛ (если что, лидировал и тогда, и сейчас «Зенит»). А вот в нынешнем сезоне команда хоть и не побеждала, но именно по пасам сильно прибавила. И по общему количеству (2605), и по точным передачам (2199) команда при Ярошике – вторая в лиге. Хотя отставание от «Зенита» достаточно большое (2929 пасов и 2557 точных), а отрыв от «Спартака» не такой значительный (2519 пасов и 2126 точных).

5. «Факел» – это про единоборства

Мы и раньше слышали, что «Факел» – боевая команда, но статистика всё равно впечатляет. Клуб лидирует в лиге и по количеству единоборств (874) и по выигранным единоборствам (458). Если брать верховые единоборства, то там тоже на первом месте «Факел» (всего – 337, а удачных – 164).

Бенхамин Гарре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

6. У Гарре уже внушительный отрыв по обводкам

Жаль, что из-за травмы мы не увидим Бенхамина Гарре в ближайших матчах. Нападающий натурально разрывает лигу своим дриблингом. У него 45 попыток пойти в обводку (у Клаудиньо и Нгамалё – по 29), и при этом 30 раз аргентинец делал это удачно (Клаудиньо – 16, Нгамалё – 18). Дриблинг Гарре оказывается успешным в 67% случаев – это достаточно высокий показатель.

7. Никто не фолит чаще, чем нападающий «Краснодара»

Если вы думали, что лидером по фолам будет защитник, это не так. В прошлом сезоне чаще всего нарушал правила нападающий Николай Комличенко из «Ростова» (53 раза). А в этом лидирует форвард «Краснодара» Джон Кордоба – 17 фолов (это без учёта его шести офсайдов). А по заработанным фолам в этом сезоне на первом месте Фернандо Костанца из «Крыльев» (17).

Матвей Сафонов и Илья Лантратов Фото: «Чемпионат»

8. Лучшие вратари – Сафонов и Лантратов (смотря что считать)

Если оценивать процент отражённых ударов, то лучшим после пяти туров остаётся Сафонов. Он справился с 87,5% ударов в створ (14 из 16). А по количеству отбитых ударов лидирует Илья Лантратов, он отразил 24 удара в створ. Правда, ещё девять пропустил.

И ещё несколько фактов