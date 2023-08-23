В РПЛ уже две тренерские отставки. Кого уберут следующим?

В нелёгком положении как минимум четыре специалиста. Но могут произойти и сюрпризы.

А руководители клубов РПЛ бодро начали. Две отставки после пяти туров. Темп прошлого сезона, когда по ходу чемпионата состоялось 17 увольнений, потихоньку настигается. Сейчас лишись работы два тренера – Сергея Ташуева попросили из «Ахмата», а Иржи Ярошик расторг контракт с «Оренбургом» по соглашению сторон.

Интересно, что в сезоне-2022/2023 к этому времени случились также две отставки – Игорь Шалимов покинул «Урал», а Александр Бородюк – «Торпедо». К 7-му туру уволили Сергея Юрана из «Химок», а к 8-му – Олега Василенко из «Факела».

Получается, поддерживаем тенденцию прошлого сезона?

Почему убрали Ташуева и Ярошика?

А ведь истории тоже схожи. Шалимова в прошлом году уволили по причине, ярко озвученной руководителем клуба Григорием Ивановым: «Посмотрите на таблицу – там причина». «Урал» действительно скверно начал. Равно как и нынешний «Ахмат». Наверняка после пятого места руководство ожидало большего. В итоге, со слов Ташуева, с ним связался президент клуба и объявил об увольнении. Хотя тренер наверняка считал, что может всё исправить. Ведь у неудачи были причины – травмы, отсутствие усиления и тот самый синдром завышенных ожиданий. Но история уже в прошлом.

Сергей Ташуев Фото: vk.com/akhmatgrozny

Уход второго тренера стал не менее неожиданным. Иржи Ярошик покинул должность главного тренера «Оренбурга» с официальной формулировкой – «по семейным обстоятельствам». Журналист Иван Карпов раскрыл подробности: по его данным, у дочки тренера проблемы со здоровьем. Однако Василий Уткин назвал это лишь поводом. А причина – провальные результаты. Лишь одна победа в РПЛ и одна – в Кубке. И последнее место в таблице.

В «Ахмат» вместо Ташуева пришёл Мирослав Ромащенко и здорово начал: как раз хлопнул «Оренбург» в последнем матче Ярошика. Вместо чеха должность главного в клубе получил испанский спец Давид Деограсия, который до этого курировал академию.

Давид Деограсия Фото: vk.com/dynamobrest

Кто следующий?

Претендентов несколько. Самый очевидный – Рашид Рахимов. Перед матчем с «Крыльями Советов» футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что тренер уже не будет работать на игре. Но этого не случилось. Именно Рахимов возглавлял команду и победил соперника – 2:1. Уже после он философски прокомментировал информацию о возможном уходе.

Рашид Рахимов главный тренер «Рубина» «Всё это прекрасно понимаю. Не думаю, что нужно обращать внимание. Если к этому придёт, для этого есть руководство. У нас сроки невечные: ни тут, ни в жизни, когда‑нибудь это придёт. Но думать и обращать внимание мы не будем. Не вижу ничего страшного, что кто‑то расшатывает. Давайте закроем тему, но кажется, что это продолжится. Когда есть неудачи, об этом говорят».

В руководстве казанского клуба сообщили, что тренеру не ставили ультиматумов и он продолжает работу. А слухи о Станиславе Черчесове и остальных не имеют ничего общего с реальностью. Следующий матч «Рубина» – с набравшим ход «Динамо». Не исключено, что в случае неудачи разговоры об осттавке Рахимова возобновятся.

Ещё в списках отставников может оказаться Вадим Евсеев. Особенно если вспомнить, как в «Факеле» любят менять тренеров. Только за прошлый сезон два увольнения. А тут – блеклый старт из четырёх поражений с 0 забитых мячей. Но тут как нельзя кстати в гости приехал Сергей Юран с «Пари НН». Воронежцы не без нервов, но победили – 2:0. И временно закрыли вопрос с будущим Евсеева. До сентябрьской паузы у «Факела» – «Краснодар» и «Крылья». Нужно цепляться хоть за какие-то очки, чтобы вновь не оказаться на грани.

Вадим Евсеев Фото: РИА Новости

Сергей Юран, кажется, уж очень любит работать в клубах, которые часто меняют тренеров. В прошлом сезоне он спас от вылета «Пари НН», тяжело договаривался о новом контракте и всё же зашёл в новый сезон. Не так удачно, как хотелось бы: четыре очка после пяти матчей – хуже только «Балтика», «Факел» и «Оренбург». Тот же Иван Карпов написал, что будущее Юрана решается как раз в данное время. Его команда победила «Ахмат», отправив в отпуск Ташуева. Проиграла «Факелу», а дальше – «Ростов», который пока плох на чужом поле. Так что всё ещё в руках нынешнего тренера.

Сергей Юран Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сергея Игнашевича мы пока не включаем в список возможных кандидатов по двум причинам: у «Балтики» действительно идёт игра, пусть пока и нет результата. Плюс слишком уж серьёзное доверие от операционного руководства: разве что боссы «Ростеха» смогут его пошатнуть, если команда так и не начнёт набирать очки.

Сергей Игнашевич и Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Похоже, в аналогичном положении и Михаил Галактионов. Правда, в немного иной конфигурации: нет игры, но есть доверие. «Локо» на старте и правда жутко разочаровывает. Однако председатель совета директоров Юрий Нагорных раз за разом подчёркивает, что это лишь этап работы. И всё наладится.

А если не наладится? В любом случае Михаила вряд ли тронут до сентябрьской паузы. Но специалисту точно надо что-то менять.