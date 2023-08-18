В «Крыльях Советов» сообщили примерные сроки восстановления Гарре

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал, сколько примерно потребуется времени нападающему команды Бенхамину Гарре, чтобы полностью восстановиться после повреждения, полученного в последнем матче с «Рубином» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).

«Гарре повредил связки голеностопного сустава. Ориентировочно выбыл на три недели. Посмотрим, как будет дальше развиваться. Проведём дополнительные исследования, и будет ясно», — сказал Артамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 18 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Казанский клуб сумел одержать победу во встрече со счётом 2:1, а Гарре смог забить единственный мяч самарцев во встрече.