В «Крыльях Советов» сообщили примерные сроки восстановления Гарре

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал, сколько примерно потребуется времени нападающему команды Бенхамину Гарре, чтобы полностью восстановиться после повреждения, полученного в последнем матче с «Рубином» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).
«Гарре повредил связки голеностопного сустава. Ориентировочно выбыл на три недели. Посмотрим, как будет дальше развиваться. Проведём дополнительные исследования, и будет ясно», — сказал Артамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сегодня, 18 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Казанский клуб сумел одержать победу во встрече со счётом 2:1, а Гарре смог забить единственный мяч самарцев во встрече.
- 18 августа 2023
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