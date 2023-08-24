10 главных трансферных новостей дня. «Челси» купил девятого новичка, Азмун едет к Моуринью

Европейские (и не только) клубы продолжают укреплять составы, ведь до закрытия трансферного окна осталось совсем немного времени. Рассказываем о главных новостях дня.

Победитель Лиги чемпионов уехал в Саудовскую Аравию

Защитник Эмерик Лапорт подписал контракт с «Аль-Насром». Новость никого не удивила, ведь об этом писали на протяжении последних дней. 29-летний футболист прошёл медосмотр и заключил договор до 2026 года. Ранее инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что зарплата игрока составит примерно € 20 млн за сезон. «Манчестер Сити», в свою очередь, получил € 27,5 млн. Лапорт играл за английский клуб с 2018 года и за это время завоевал 15 трофеев. По итогам прошлого сезона команда оформила требл, а несколько дней назад одержала победу в Суперкубке УЕФА. Теперь защитника ждёт игра в команде с Криштиану Роналду, Садио Мане и Марсело Брозовичем.

Эмерик Лапорт Фото: ФК «Аль-Наср»

В «Челси» приехал очередной талант

Лондонский клуб не пожалел € 16 млн за 18-летнего парня. Нападающий Дейвид Вашингтон покинул «Сантос» и подписал с «Челси» контракт на семь лет с опцией продления ещё на один сезон. Это уже девятый новичок лондонского клуба в это трансферное окно. В 2022 году Вашингтон стал победителем штата Сан-Паулу в составе молодёжной команды «Сантоса». За основу дебютировал в апреле нынешнего года. С того момента провёл 16 матчей и забил два мяча. Кстати, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассчитывает ещё на двух новичков. Арггентинец хочет видеть в команде ещё одного вратаря и нападающего.

Дейвид Вашингтон Фото: Официальный сайт ФК «Челси»

Азмун будет играть под руководством Моуринью

Летом несколько раз появлялись новости о возможном возвращении Сердара Азмуна в «Зенит». Вместо этого иранский нападающий сменит один топ-чемпионат на другой. «Рома» арендует форварда «Байера» на один сезон с опцией выкупа за € 12 млн. На игрока претендовал «Фулхэм», однако Азмун сделал выбор в пользу римского клуба по причине Жозе Моуринью. Тренер был лично заинтересован в переходе Сердара, и это сыграло ключевую роль. Азмун уехал в «Байер» в начале 2022 года. С того момента отыграл 44 матча в составе немецкого клуба, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

Сердар Азмун Фото: CHRISTOF KOEPSEL/GETTY IMAGES

Санчес возвращается в «Интер» спустя год

Летом 2022-го Алексис покинул «Интер» и перебрался в «Марсель». Он отыграл 44 матча в составе французского клуба и забил 18 мячей. По окончании сезона стороны решили не продлевать контракт, и чилиец вышел на рынок свободных агентов. Несколько дней назад генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта публично сообщил о желании 34-летнего Санчеса вернуться. По информации Романо, 25 августа состоится медосмотр, после чего стороны подпишут краткосрочный контракт. Алексис играл за «Интер» в период с 2019 по 2022 год (109 матчей, 20 голов, 23 ассиста).

Алексис Санчес Фото: Getty Images

«Ман Сити» купил одного из лучших дриблеров Европы

Жереми Доку перешёл в «Манчестер Сити», а его трансфер обошёлся топ-клубу Англии в € 60 млн. Парню всего 21 год, а он уже отыграл 92 матча в составе «Ренна» и 14 — в форме сборной Бельгии. По итогам прошлого сезона Доку занял третье место по количеству успешных обводок, если учитывать топ-7 лиг Европы. Успешнее него в этом компоненте были только Лионель Месси и Винисиус Жуниор. Очень впечатляет! Кстати, в 2021 году Килиан Мбаппе обратил внимание на Доку и отметил мощную стартовую скорость бельгийца. Посмотрим, что покажет Жереми под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Торпедо» предлагает Щенникову контракт на два года

Летом защитник Георгий Щенников стал свободным агентом. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за ЦСКА, с которым стал трёхкратным чемпионом России. По информации «Чемпионата», «Торпедо» предлагает Щенникову двухлетний контракт. В ближайшее время футболист приступит к тренировкам с автозаводцами, однако стороны продолжают обсуждать условия договора. Сейчас у Георгия нет предложений из РПЛ, поэтому не исключено, что он отправится в Первую лигу. После шести туров «Торпедо» занимает шестое место во втором по силе дивизионе российского футбола.

Георгий Щенников Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ливерпуль» отказал клубу из Саудовской Аравии в продаже Салаха

«Ливерпуль» не планирует расставаться с Мохамедом. По этой причине английский клуб на намерен вести переговоры с «Аль-Иттихадом». Ранее сообщалось, что команда из Джидды предложила за египтянина более € 90 млн. Эта сделка стала бы рекордной в истории саудовского футбола. Ранее «Ливерпуль» продал в «Аль-Иттихад» полузащитника Фабиньо, но с Салахом дело обстоит иначе. Ранее Relevo сообщал, что саудовский клуб готов предложить Салаху больше денег, чем Криштиану Роналду. Представители «Аль-Иттихада» убеждены, что игра в мусульманской стране и огромная зарплата способствуют переезду нападающего в Азию.

Вейга вместо «Наполи» уезжает в «Аль-Ахли»

Ещё один переход, связанный с Саудовской Аравией. В последние недели активно сообщали о скором переходе Габриэля Вейги в «Наполи». Вместо этого 21-летний футболист «Сельты» отправится в Саудовскую Аравию. «Аль-Ахли» согласовал сделку с испанским клубом, сам игрок также дал добро на переход. «Наполи» предлагал Вейге € 2,2 млн в год, саудовская команда — € 12,5 млн. Полузащитник «Реала» Тони Кроос негативно воспринял новость о переходе хавбека. «Стыдоба», — именно так немец охарактеризовал информацию о трансфере молодого футболиста.

«Севилья» купила бельгийского вингера

Доди Лукебакио 25 лет, однако «Севилья» станет для него уже восьмым клубом в карьере. Прошлый сезон бельгиец отыграл на правах аренды в «Вольфсбурге» (25 матчей, один гол, три ассиста), а потом вернулся в «Герту». Берлинская команда покинула Бундеслигу и вынуждена расставаться с некоторыми активами. За трансфер Лукебакио она выручила € 10 млн. У Доди есть опыт игры в Бельгии, Англии, Германии, а вот в Ла Лиге он оказался впервые.

Доди Лукебакио (справа) Фото: ФК «Севилья»

Вратарь сборной Хорватии переходит в «Фенербахче»

Доминик Ливакович наконец-то покинул загребское «Динамо». Кажется, футболист уже давно перерос уровень чемпионата Хорватии, однако он уехал в другую лигу только в 28-летнем возрасте. «Фенербахче» сообщил, что согласовал трансфер голкипера. В ближайшее время хорват прилетит в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта. В этом сезоне Ливакович провёл семь матчей во всех турнирах, пропустил шесть мячей и четыре раза отыграл «на ноль». Каждый раз он выходил на поле с капитанской повязкой.