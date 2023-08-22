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Чемпионат Саудовской Аравии — 2023/2024, обзор 2-го тура: гол Мареза, победа Джеррарда и Витиньо, «Аль-Наср», Малком

Провал Роналду и успех экс-игрока ЦСКА в команде Джеррарда. Как прошёл тур саудовской лиги
Михаил Рождественский
Как прошёл тур саудовской лиги
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Малком не помог «Аль-Хилялю» взять три очка. А ещё была пара диких сюжетов!

Продолжаем следить за чемпионатом Саудовской Аравии, который по именам теперь не уступает многим европейским топ-лигам. На днях состоялись матчи 2-го тура — рассказываем, что там было.

Как прошёл 1-й тур:
Малком и Фирмино начали с хет-триков, а у Джеррарда камбэк. Старт саудовской лиги — космос
Малком и Фирмино начали с хет-триков, а у Джеррарда камбэк. Старт саудовской лиги — космос

Невероятное спасение на 90+10-й минуте

Саудовская Аравия - Про лига . 2-й тур
17 августа 2023, четверг. 18:00 МСК
Дамак
Хамис-Мушайт
Окончен
2 : 2
Эр-Рияд
Эр-Рияд
0:1 Al Abbas – 12'     0:2 Al Abbas – 35'     1:2 Al Ammar – 53'     2:2 Al Ammar – 90+10'    

Казалось бы, совершенно рядовой матч. «Дамак» и «Эр-Рияд» играют без звёзд. Но именно они подарили один из крутейших сюжетов всего тура. «Эр-Рияд», играя на выезде, забил два мяча в первом тайме и шёл ко второй победе в двух турах. Но второй тайм начался с гола «Дамака», а на 90+10-й (!) минуте счёт стал 2:2.

Интересно, что у обеих команд голы забивали одни и те же футболисты. У «Эр-Рияда» дублем отметился Салех Аль-Аббас, у «Дамака» — Абдуллах Халид Аль-Аммар.

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Клубы Саудовской Аравии могут допустить в европейскую ЛЧ. Но это самоубийство
Клубы Саудовской Аравии могут допустить в европейскую ЛЧ. Но это самоубийство

Новые звёзды тащат «Аль-Ахли»

Саудовская Аравия - Про лига . 2-й тур
17 августа 2023, четверг. 21:00 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
1 : 3
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Ибаньес – 9'     0:2 Марез – 45+1'     1:2 Хамзи – 58'     1:3 Аль-Набит – 90+11'    

В 1-м туре героем стал Роберто Фирмино, сделавший хет-трик. В этот раз Бобби на поле не было, но «Аль-Ахли» справился и без него. Потому что зажигали другие звёзды!

На девятой минуте забил бывший защитник «Ромы» Рожер Ибаньес, в добавленное к первому тайму прострел замкнул Рияд Марез, а на 90+11-й минуте, когда счёт был 2:1 в пользу «Аль-Ахли», передачу экс-вингера «Ньюкасла» Аллана Сент-Максимена красиво превратил в ассист саудовский нападающий Сумайхан Аль-Набит.

Права на видео принадлежат UAFA. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Аль-Ахли».

«Аль-Ахли» — один из трёх участников саудовской лиги, который в новом сезоне пока не потерял ни одного очка. С учётом дополнительных показателей команда занимает второе место.

Бывший футболист «Барселоны» организовал своей команде камбэк

Саудовская Аравия - Про лига . 2-й тур
18 августа 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
1 : 3
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
1:0 Тэнасе – 23'     1:1 Batna – 36'     1:2 Тельо – 45+2'     1:3 Тельо – 90+2'    
Удаления: Кольядо – 71' / нет

Помните Кристиана Тельо? Воспитанник «Барсы» начинал ещё при Пепе Гвардиоле, катался по арендам и неплохо смотрелся в «Бетисе». В прошлом году вингер уехал в США, но за полгода провёл за «Лос-Анджелес» всего пять матчей и укатил в Саудовскую Аравию.

Именно Тельо и стал героем матча, в котором его «Аль-Фатех» победил на выезде «Аль-Охдуд». Хозяева в середине первого тайма забили первыми, но затем включился Кристиан. Спустя 13 минут он отдал ассист, перед самым перерывом сравнял счёт, а на 90+2-й минуте поставил точку, оформив дубль. Последний гол получился особенно издевательским: Тельо принял мяч на лету, подловил выбежавшего вратаря, выдержал паузу и нехотя закатил мяч в пустые ворота.

Права на видео принадлежат UAFA. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Esporte na Band.

Поразительный проигрыш команды Банеги

Саудовская Аравия - Про лига . 2-й тур
18 августа 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Вахда
Мекка
Окончен
3 : 1
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
1:0 Анселмо – 45'     2:0 Аль-Исса – 45+3'     2:1 Эль-Ямик – 90+5'     3:1 Наджи – 90+7'    

Эвер Банега в своё время рубился за «Валенсию», «Севилью» и «Интер», а последние три года играет в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб». Во 2-м туре чемпионата аргентинец стал одним из виновников поражения своей команды.

На 27-й минуте при счёте 0:0 Банега не реализовал пенальти. Футболисты «Аль-Вахды» воспользовались осечкой и в самой концовке первого тайма отгрузили сопернику два мяча (45-я и 45+3-я минуты). Новый шанс «Аль-Шабаба» наступил на 89-й минуте, но второй пенальти тоже не был реализован. Правда, не Банегой, а Хабибом Диалло. «Аль-Шабаб» наконец затолкал мяч в ворота лишь на 90+5-й минуте, но спустя две минуты пропустил третий.

Эвер Банега

Эвер Банега

Фото: alshabab-sc.sa

Экс-игрок ЦСКА принёс Джеррарду победу

Саудовская Аравия - Про лига . 2-й тур
18 августа 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хазм
Ар-Расс
Окончен
0 : 2
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
0:1 Квайсон – 17'     0:2 Витиньо – 52'    

«Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда играл на выезде с «Аль-Хазмом». Подвигов в команде легенды «Ливерпуля» ждут от Муссы Дембеле и Джордана Хендерсона, но в этом матче о себе напомнил другой игрок. Витиньо, игравший за ЦСКА в 2010-х, собрал комплект: ассист на 17-й минуте и гол на 52-й. «Аль-Хазму» оказалось нечем ответить.

«Аль-Иттифак» начал сезон идеально — в 1-м туре ещё была победа над «Аль-Насром». Теперь команда Джеррарда занимает третье место в таблице. «Аль-Хазм» же пока без очков.

Витиньо

Витиньо

Фото: ettifaq.com

Второй подряд провал звёздного «Аль-Насра»

Саудовская Аравия - Про лига . 2-й тур
18 августа 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
0 : 2
Аль-Таавун
Бурайда
0:1 Тавамба – 20'     0:2 Бахусейн – 90+6'    

Проигрыш «Аль-Иттифаку» Джеррарда в 1-м туре оказался лишь началом. В домашнем матче 2-го тура с «Аль-Таавуном» «Аль-Наср» вышел в боевом составе: Криштиану Роналду, Садио Мане, Андерсон Талиска, Марсело Брозович — не хватало только Алекса Теллеса. И даже это не помогло! Роналду голом так и не отметился, зато «Аль-Таавун» забил дважды: на 20-й и 90+6-й минутах.

Таблица чемпионата теперь выглядит немного абсурдно. «Аль-Наср», у которого один из мощнейших составов во всей лиге, занимает 15-е место! И то лишь потому, что у трёх команд в зоне вылета показатели ещё хуже. «Аль-Таавун» же без дорогих звёзд взлетел на седьмую строчку.

Первая победа «Абхи» благодаря бывшему игроку «Локомотива»

Саудовская Аравия - Про лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Абха
Абха
Окончен
1 : 0
Аль-Раед
Бурайда
1:0 Al Ruwaili – 57'    

У «Абхи» вообще интересный состав. В воротах играет Чиприан Тэтэрушану, ещё недавно числившийся в «Милане», а выше творят бывшие футболисты «Локомотива». В полузащите действует Гжегож Крыховяк, в атаке — Франсуа Камано. Последний и стал героем матча со скромным «Аль-Раедом», отдав ассист на единственный гол на 57-й минуте.

Для «Абхи» эта победа — первая в сезоне. Команда расположилась в середине таблицы, на 10-м месте. «Аль-Раед» же потихоньку вязнет в зоне вылета.

Франсуа Камано

Франсуа Камано

Фото: Из личного архива Франсуа Камано

Бывший футболист «Спартака» остановил мощную команду Малкома

Саудовская Аравия - Про лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
0:1 Сакала – 15'     1:1 Аль-Хамдан – 20'    

Потерял очки в этом туре не только «Аль-Наср». Его соперник по финалу Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» тоже оступился. Суперновичок команды Неймар на поле не вышел, но звёзд всё равно хватало: Малком, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш.

Хоть матч «Зенита» и «Спартака» проходил далеко и лишь на следующий день, частичка этого противостояния проникла и в игру «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха». За фаворита играл Малком, за аутсайдера — Фэшн Сакала. И экс-спартаковец вновь стал героем! В 1-м туре у него был гол+ассист, на этот раз — только гол на 15-й минуте. «Аль-Хиляль» отыгрался уже спустя пять минут, но дожать соперника так и не смог. Ничья!

Бензема снова не забил, но «Аль-Иттихад» выиграл

Саудовская Аравия - Про лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 0
Аль-Таи
Хаиль
1:0 Хамдалла – 54'     2:0 Аль-Амри – 90'    

Закрывал тур «Аль-Иттихад». В отличие от «Аль-Насра», эта команда пока идёт без осечек. В 1-м туре победили «Аль-Раед», теперь расправились с «Аль-Таи». В составе были все главные звёзды: Карим Бензема, Фабиньо и Н’Голо Канте. Но голы соорудили другие футболисты.

«Аль-Иттихад» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. Шесть очков из шести возможных, лучшая разница забитых и пропущенных мячей (5-0). Так и за титул можно побороться!

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