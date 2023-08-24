«Сити» подписал вундеркинда. Он в топ-3 лучших дриблёров Европы

У Жереми Доку к 21 году уже большой опыт на взрослом уровне. Вингером восхищался даже Мбаппе.

«Манчестер Сити» этим летом уже покинули Илкай Гюндоган (ушёл в «Барселону»), Рияд Марез (в «Аль-Ахли») и Эмерик Лапорт (в «Аль-Наср»). Следующим с большой долей вероятности станет Жоау Канселу (в «Барселону»). В это же время английский клуб потратил примерно € 180 млн. Вслед за Матео Ковачичем (€ 29 млн) и Йошко Гвардиолом (€ 90 млн) к команде присоединился Жереми Доку. По информации Фабрицио Романо, трансфер футболиста из «Ренна» обошёлся «Сити» в сумму около € 60 млн. Давайте разбираться, что за футболист только что официально перешёл к чемпионам Англии.

«Сити» переплатил за Доку в два раза?

Первое, что бросается в глаза – деньги. Transfermarkt оценивает Доку в € 28 млн, хотя «Сити» отдаёт за новичка в два раза больше. Здесь нужно учитывать, что оценки Transfermarkt хоть и адекватны в значительной степени, но сильно зависят от некоторых факторов. Один и тот же футболист в чемпионате Франции и Англии будет оцениваться в разные суммы.

С точки зрения «Ренна» сделка кажется логичной. Французы выкупили Доку у «Андерлехта» за € 26 млн (рекордная продажа бельгийского клуба по сей день). За три сезона в Лиге 1 Жереми вырос до статуса одной из звёзд турнира. После такого прогресса продавать его примерно за те же деньги было бы странно для «Ренна».

Жереми Доку Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Тем более что не так много футболистов имеют подобный профиль. Доку лишь три месяца назад исполнился 21 год, а у него уже более 100 матчей в европейских лигах. Он дебютировал на взрослом уровне уже в 16 лет и с тех пор провёл 34 матча в чемпионате Бельгии и 75 — в чемпионате Франции.

У Доку есть опыт выступления за бельгийскую сборную (16 матчей, 2 гола). На ЧМ-2022 в Катаре он играл мало (18 минут), но эта национальная команда переживает смену поколений. И как раз 21-летнего вингера называют лицом новой сборной.

В чём сила Доку?

Тут есть очевидный ответ – в дриблинге. По количеству попыток пойти в обводку он занимает 14-е место в прошлом сезоне, если учитывать топ-7 лиг Европы. Неплохой показатель, но куда больше впечатляет количество именно удачных обводок. И здесь Доку уже в топ-3 в прошедшем сезоне. Уступил только Лионелю Месси и Винисиусу Жуниору.

Удачные обводки в сезоне-2022/2023 в топ-7 лигах:

112 – Винисиус Жуниор («Реал»)

102 – Лионель Месси («ПСЖ»)

96 –

91 – Мохаммед Кудус («Аякс»)

90 – Ли Кан Ин («Мальорка»). 112 – Винисиус Жуниор («Реал»)102 – Лионель Месси («ПСЖ»)96 – Жереми Доку («Ренн»)91 – Мохаммед Кудус («Аякс»)90 – Ли Кан Ин («Мальорка»).

Навыками Доку восхищался даже Килиан Мбаппе. Он ещё в 2021 году давал интервью France Football: «Недавно общался с отцом по поводу футболиста, который меня впечатлил скоростью – это был Доку. За пять лет в профессиональном футболе я не видел никого с такой мощной стартовой скоростью».

Жереми Доку Фото: Tony Marshall/Getty Images

К этому можно добавить 6,8 удачной обводки в среднем на 90 минут (с отрывом лучший показатель в топ-5 лигах), и вы получите представление о том, что это за футболист. По движению он похож на Адама Траоре, но в плане габаритов – полная противоположность. Рост Доку всего 173 сантиметра, а низкий центр тяжести помогает владеть мячом на скорости.

Cлова Тьерри Анри тоже красноречивы: «Когда ты остаёшься с ним один на один, то тебе остаётся лишь молиться». Формально Доку является правшой, но хорошо владеет и левой. Уверенно обыгрывает в обе стороны – ему неважно, под какую ногу убирать мяч. Иногда гибкого бельгийца даже называют двуногим.

Жереми Доку Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Как Доку впишется именно в «Сити»?

У Гвардиолы футболисты часто становятся универсалами и выступают на непривычных позициях, но тут ситуация выглядит однозначно. Этим летом ушёл правый вингер Марез, и на его место взяли Доку, чья базовая позиция именно правый вингер (хотя иногда он выходил и на левом фланге атаки).

Во Франции Доку быстро заработал себе имидж и против него порой оборонялись сразу два соперника. Точнее, один его накрывал, а второй оставался на подстраховке. Это создавало больше свободных зон для партнёров Доку. Если так же будет происходить и в АПЛ, то «Сити» лучше других воспользуется доступным пространством в обороне соперника.

Жереми Доку Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Ещё одна важная деталь – прессинг. Он фундаментален для команд Гвардиолы, которые душат соперников владением. Похоже, тут нет причин для опасения. Доку любит накрывать соперника, и скорость ему в этом помогает. Свой последний гол он забил (кстати, левой ногой) после того, как прессинговал защитника «Метца». Вот здесь можно посмотреть видео.

Почему в Доку всё-таки есть сомнения?

Поскольку речь идёт о «Манчестер Сити», то опасения может вызывать игра бельгийца в пас. Он неплох в этом компоненте, но в Манчестере ему предстоит втянуться в игру, где контроль мяча находится на запредельном уровне. Джек Грилиш шикарно тащил мяч в «Астон Вилле» и зарабатывал на себе много фолов, однако после трансфера в «Сити» у него ушёл год на адаптацию. Хотя Доку ещё молод и, вероятно, готов быстрее впитывать требования тренера.

Тут хотелось привести в пример, как Гвардиола интегрировал Неймара в «Барсу», но они не работали вместе (разминулись на год). Доку в своей предыдущей команде тоже был достаточно раскрепощён, ему многое позволялось в «Ренне». В том числе приём мяча рабоной. В «Сити» подобная игра на публику не предполагается.

Жереми Доку Фото: Кадр из трансляции

Ещё об одном недостатке Доку писал аналитик Sporting Life Нинад Барбадикар. В своём разборе вингера он указывает: «Фитнес – единственное сомнение. Доку демонстрирует блеск, но не так часто, как хотелось бы. Больше 20 матчей в старте у него последний раз было ещё в сезоне-2020/2021. Понадобится время, чтобы привыкнуть к неумолимому темпу АПЛ».

Вообще, «Сити» играет по-разному. Например, в последнем матче (с «Ньюкаслом») при владении правый вингер (Фил Фоден) смещался в центр поля, а всю правую бровку бороздил Кайл Уолкер. Такая конфигурация менее удобна для Доку, который сам привык располагаться на фланге в широкой позиции. В любом случае — что точно получает Гвардиола от этого трансфера, так это вариативность.