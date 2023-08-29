Лишь одна команда не проигрывает в Первой лиге. И это — новичок турнира!

Мелбет — Первая лига продолжается. 7-й тур ознаменовался очередной неудачей «Акрона» и рывками «Родины» и «Алании». Последняя внезапно для многих поднялась на первую строчку.
Событие тура — падение «Акрона» / «Тюмень» — вторая
Четыре тура подряд «Акрону» не было равных в Первой лиге. Но затем случились «СКА-Хабаровск» (0:1), «Ленинградец» (1:1) и в последнем туре домашняя игра с «Тюменью».
Кажется, тольяттинская команда никак не может отойти от удаления главного тренера Евгения Калешина в матче в Хабаровске.
Специалист уже вернулся к работе, но вот дела у «Акрона», который считался претендентом на победу в Первой лиге и автоматическое повышение, пока не клеятся. С «Тюменью» открыли счёт уже на шестой минуте, а затем пропустили на 71-й и 90+2-й (в последнем случае Антон Синяк оказался первым на добивании).
Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».
«Тюмень» же благодаря победе над «Акроном» поднялась на второе место в турнирной таблице. Выше — только «Алания».
У «Акрона», к слову, по ходу матча был шанс удвоить преимущество, но только посмотрите, как команда получила пенальти в начале второго тайма и чем всё закончилось.
Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».
Команда тура — «Алания»
Владикавказская команда, которая в прошлом сезоне не смогла пройти в стыковые матчи из-за проблем со стадионом, снова метит в РПЛ. Нет уверенности, что арена «Алании» будет готова через год, но зато в игровом плане у парней Олега Василенко всё в порядке. В 7-м туре они на выезде обыграли одного из аутсайдеров лиги — «Кубань».
Матч получился не слишком насыщенным событиями, а для победы «Алании» хватило гола Ислама Машукова на 11-й минуте.
Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».
Гол тура — Александр Ломакин («Енисей»)
«Енисей», растеряв чересчур много очков в стартовых турах, постепенно начинает набирать обороты. В седьмом матче Первой лиги красноярцы уверенно справились со «СКА-Хабаровск».
Украшение матча — гол со штрафного Александра Ломакина уже на четвёртой минуте.
Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».
Грусть Бердыева
Событие, которое трудно вписать в одну из традиционных рубрик обзора тура, но и пропустить его мы не могли. Только посмотрите, с какими эмоциями Курбан Бердыев отреагировал на вопрос о пропущенном махачкалинским «Динамо» в домашнем матче с «Шинником» голе.
Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».
Эмоции Курбана Бекиевича понятны: победа могла поднять его команду в число лидеров первенства. На деле же «Динамо» остаётся 12-м и никак не спешит оправдывать ожидания, связанные с приходом дважды чемпиона России.
Фраза тура — Константин Зырянов («Сокол»)
Начнём с самого приятного для болельщиков из Новороссийска: их команда остаётся единственной в лиге без поражений. В понедельник, 28 августа, «Черноморец» встречался дома с «КАМАЗом» и оформил шестую (!) ничью за семь туров.
Главный эпизод матча случился уже после него, когда Константин Зырянов, обращаясь к болельщикам, сравнил ожидание победы с кетчупом.
Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».
Другие матчи 7-го тура Первой лиги
Нижнекамцы, которые перед стартом сезона назывались одними из претендентов на борьбу за выход в РПЛ, продолжают разочаровывать. Команда Кирилла Новикова проиграла третий матч подряд, на этот раз — «Родине», одержавшей первую победу с 1-го тура.
«Сокол» мог выскочить на первое место, но впервые в сезоне уступил дома — «Ленинградцу» с минимальным счётом.
Астраханская команда, которая после пяти туров не набрала ни одного очка, играет вничью второй раз подряд. Тренерская перестановка сработала: «Волгарь» всё ещё последний, но теперь до «Кубани» и «Нефтехимика» лишь два очка.
Этот матч завершил программу 7-го тура. Обе команды начали сезон ниже своих возможностей и плюс-минус равны по классу, поэтому ничья в очном матче не удивляет. Лучшее, что случилось в Туле — гол-красавец Ираклия Манелова. Вот полюбуйтесь.
Расписание 8-го тура Первой лиги
Суббота, 2 сентября
«Волгарь» — «Сокол»
«Алания» — «Енисей»
«Химки» — «Кубань»
Воскресенье, 3 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Махачкала
«Шинник» — «Нефтехимик»
«Акрон» — «Черноморец»
«КАМАЗ» — «Ленинградец»
Понедельник, 4 сентября
«Тюмень» — «Арсенал» Тула
«Родина» — «Торпедо».
- 29 августа 2023
-
09:15
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:02
-
06:52
-
06:29
-
06:05
-
05:59
-
05:40
-
05:28
-
05:22
-
04:58
-
03:56
-
03:11
-
03:05
-
02:50
-
02:38
-
02:20
-
02:13
-
02:00
-
01:53
-
01:40
-
01:28
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:14
-
00:12
-
00:02
- 28 августа 2023
-
23:50
-
23:42