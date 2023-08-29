«Алания» снова прёт в РПЛ, а Бердыев чуть не прослезился — главное в 7-м туре.

Лишь одна команда не проигрывает в Первой лиге. И это — новичок турнира!

Мелбет — Первая лига продолжается. 7-й тур ознаменовался очередной неудачей «Акрона» и рывками «Родины» и «Алании». Последняя внезапно для многих поднялась на первую строчку.

Событие тура — падение «Акрона» / «Тюмень» — вторая

Четыре тура подряд «Акрону» не было равных в Первой лиге. Но затем случились «СКА-Хабаровск» (0:1), «Ленинградец» (1:1) и в последнем туре домашняя игра с «Тюменью».

Кажется, тольяттинская команда никак не может отойти от удаления главного тренера Евгения Калешина в матче в Хабаровске.

Специалист уже вернулся к работе, но вот дела у «Акрона», который считался претендентом на победу в Первой лиге и автоматическое повышение, пока не клеятся. С «Тюменью» открыли счёт уже на шестой минуте, а затем пропустили на 71-й и 90+2-й (в последнем случае Антон Синяк оказался первым на добивании).

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Тюмень» же благодаря победе над «Акроном» поднялась на второе место в турнирной таблице. Выше — только «Алания».

У «Акрона», к слову, по ходу матча был шанс удвоить преимущество, но только посмотрите, как команда получила пенальти в начале второго тайма и чем всё закончилось.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Команда тура — «Алания»

Владикавказская команда, которая в прошлом сезоне не смогла пройти в стыковые матчи из-за проблем со стадионом, снова метит в РПЛ. Нет уверенности, что арена «Алании» будет готова через год, но зато в игровом плане у парней Олега Василенко всё в порядке. В 7-м туре они на выезде обыграли одного из аутсайдеров лиги — «Кубань».

Матч получился не слишком насыщенным событиями, а для победы «Алании» хватило гола Ислама Машукова на 11-й минуте.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Гол тура — Александр Ломакин («Енисей»)

«Енисей», растеряв чересчур много очков в стартовых турах, постепенно начинает набирать обороты. В седьмом матче Первой лиги красноярцы уверенно справились со «СКА-Хабаровск».

Украшение матча — гол со штрафного Александра Ломакина уже на четвёртой минуте.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Грусть Бердыева

Событие, которое трудно вписать в одну из традиционных рубрик обзора тура, но и пропустить его мы не могли. Только посмотрите, с какими эмоциями Курбан Бердыев отреагировал на вопрос о пропущенном махачкалинским «Динамо» в домашнем матче с «Шинником» голе.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Эмоции Курбана Бекиевича понятны: победа могла поднять его команду в число лидеров первенства. На деле же «Динамо» остаётся 12-м и никак не спешит оправдывать ожидания, связанные с приходом дважды чемпиона России.

Фраза тура — Константин Зырянов («Сокол»)

Начнём с самого приятного для болельщиков из Новороссийска: их команда остаётся единственной в лиге без поражений. В понедельник, 28 августа, «Черноморец» встречался дома с «КАМАЗом» и оформил шестую (!) ничью за семь туров.

Главный эпизод матча случился уже после него, когда Константин Зырянов, обращаясь к болельщикам, сравнил ожидание победы с кетчупом.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Другие матчи 7-го тура Первой лиги

Нижнекамцы, которые перед стартом сезона назывались одними из претендентов на борьбу за выход в РПЛ, продолжают разочаровывать. Команда Кирилла Новикова проиграла третий матч подряд, на этот раз — «Родине», одержавшей первую победу с 1-го тура.

«Сокол» мог выскочить на первое место, но впервые в сезоне уступил дома — «Ленинградцу» с минимальным счётом.

Астраханская команда, которая после пяти туров не набрала ни одного очка, играет вничью второй раз подряд. Тренерская перестановка сработала: «Волгарь» всё ещё последний, но теперь до «Кубани» и «Нефтехимика» лишь два очка.

Этот матч завершил программу 7-го тура. Обе команды начали сезон ниже своих возможностей и плюс-минус равны по классу, поэтому ничья в очном матче не удивляет. Лучшее, что случилось в Туле — гол-красавец Ираклия Манелова. Вот полюбуйтесь.

Расписание 8-го тура Первой лиги

Суббота, 2 сентября

«Волгарь» — «Сокол»

«Алания» — «Енисей»

«Химки» — «Кубань»

Воскресенье, 3 сентября

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Махачкала

«Шинник» — «Нефтехимик»

«Акрон» — «Черноморец»

«КАМАЗ» — «Ленинградец»

Понедельник, 4 сентября

«Тюмень» — «Арсенал» Тула

«Родина» — «Торпедо».