Дебютант РПЛ побил чемпиона! Эксперименты Семака завершились поражением «Зенита»

«Балтика» переиграла «Зенит» в матче лидеров группы С Фонбет Кубка России! Теперь у калининградцев три победы и девять очков. У петербуржцев осталось шесть очков.

У «Зенита» был в Калининграде по-настоящему экспериментальный состав. В схеме 3-5-2 трио центральных защитников составили Алип и два штатных фланговых – Круговой (левее) и Фернандес (правее). Бакаев превратился в вингбека и закрывал весь правый край, а правша Сутормин – левый. Завершало эту композицию несыгранное трио центрхавов из Ерохина, новичка Коваленко и вчерашнего дублёра Васильева. Только впереди у чемпиона России была более-менее близкая к основе пара Сергеев – Мантуан: этот дуэт выходил в основе со «Спартаком».

На первых минутах в центре внимания оказывался Бакаев, совершивший несколько сумасшедших ускорений. При атаках «Зенита» он поднимался высоко на привычную позицию вингера, а Фернандес уходил направо в линии защитников. Сначала Зелимхан создал тонкой передачей голевой момент для Мантуана (бразилец плохо пробил, будучи совершенно свободным на линии штрафной), а потом нестандартным пасом пяткой бросил в прорыв Фернандеса. Марио исполнил хороший кросс, а Сутормин чуть-чуть не попал в пустой дальний угол.

Тем не менее по игре «Зенит» не имел преимущества над «Балтикой». Разве что по владению мячом петербуржцы превосходили калининградцев. Команда Сергея Игнашевича совершенно не боялась фаворита, а концовку первого тайма выиграла нокаутом. «Балтика» за 45 минут почти в три раза перебила «Зенит» – 11:4 (в створ – 3:2). Первого же попадания в створ хозяевам хватило, чтобы забить после углового перед перерывом. Вратарь «Зенита» Васютин и отбил мяч не очень удачно, и при добивании Энрикеса оказался глубоко в воротах. Судьи на VAR определили, что мяч полностью пересёк линию. Более того, «Балтика» ещё и в штангу попала!

На ужасную концовку первой половины Семак отреагировал тройной заменой: после перерыва на поле вышли основные игроки – Вендел, Дуглас Сантос и Караваев. Но в начале второго тайма игра продолжилась в том же ключе. Чувствовалось, что футболисты «Балтики» лучше настроены на победу в кубковом матче, их мотивация была выше. Тут дело не только в ротации состава, которую использовал и Игнашевич. Калининградцы выигрывали стандарты, и на 50-й минуте едва не забили ещё раз после углового. Аванесян опять угодил в каркас ворот – теперь в перекладину.

Только после часа матча «Зенит» пришёл в себя. Футболисты «Балтики» подустали, так как калининградцы не хотели прижиматься к собственной штрафной и встречали соперника повыше, а чемпион увеличил количество игроков основы – поднялся со скамейки Кассьерра, потом Клаудиньо. Ещё до их появления петербуржцы создали свой лучший момент за 60 минут. Дуглас Сантос пробил из-за штрафной, голкипер Латышонок парировал мяч перед собой, и Сутормин оказался в нужной точке на добивании. Но в этом случае штанга сыграла уже за хозяев.

Последние минуты прошли в позиционных атаках «Зенита». «Балтика» организованно и, на взгляд со стороны, спокойно защищала минимальное преимущество. Семак не прекращал экспериментировать: в концовке Круговой атаковал справа, а Сутормин – слева. Видимо, с той целью, чтобы оба имели возможность смещаться в полуфланги и в центр для обостряющих передач и ударов оттуда. Но и этот ход не помог чемпиону спастись. По итогам матча «Зенит» намного уступил по ударам (8:17, в створ – 3:5) и потерпел первое поражение в Кубке России.