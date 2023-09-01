«Спартак» столкнётся с лучшей обороной РПЛ. А «Зенит» может уйти на паузу лидером

В первые выходные осени пройдут последние матчи РПЛ перед двухнедельной паузой на игры сборных. И нас ждут минимум три яркие вывески – в субботу «Краснодар» сыграет со «Спартаком», а в воскресенье ЦСКА примет на своём поле «Зенит». Плюс «Динамо» после катастрофы в Кубке встретится в гостях с «Ростовом».

Но откроется тур матчем «Урал» – «Ахмат». Екатеринбуржцы получили четыре в прошлом туре от «Зенита», а на неделе проиграли в Кубке «Рубину». Видимо, стартовая эйфория постепенно сходит на нет. И вскоре придётся возвращаться в обыденность, где «Урал» пока не готов бороться за место в топ-5. Хотя этот момент можно отложить. Всё-таки «Ахмат» не выглядит непобедимым соперником.

С другой стороны, в Грозном после прихода Мирослава Ромащенко появились результаты – разгром «Оренбурга», ничья со «Спартаком», победа над «Крыльями» в Кубке. На этом тренер точно не собирается останавливаться. Плюсом идёт и статистика: «Ахмат» не проигрывал «Уралу» в семи последних матчах. Такую тенденцию точно не хочется нарушать.

«Пари НН» и «Рубин» пока не отличаются стабильностью. Казанцы застряли в зоне стыковых матчей, у команды Сергея Юрана дела не сильно лучше — всего на одно очко больше. Очки обоим клубам даются с большим трудом, но победа точно продлит кредит доверия одному из тренеров.

Большая проблема «Рубина» – оборона. В среднем казанцы пропускают по два мяча за матч и уже четыре встречи подряд не могут сыграть «на ноль». Что удивительно, учитывая оборонительные принципы Рахимова. Но и «Пари НН» не то чтобы хорош в реализации. Да, ситуация немного улучшается, однако до идеала пока очень далеко.

«Крылья Советов» впечатляют с точки зрения результата, несмотря на кучу кадровых проблем. И точно преодолели кризис конца прошлого сезона. С самого начала запрыгнули в верхнюю часть таблицы и, похоже, не собираются её покидать. За шесть туров у команды только одно поражение – от «Рубина». В остальном с набором очков всё в порядке.

А у «Факела» наблюдаются сложности с голами – ни одного мяча в последних двух матчах. Выездные встречи для команды Евсеева – отдельная проблема, весь все четыре очка в новом сезоне воронежцы набрали на своём поле. Так что просто в Самаре им однозначно не будет.

Самая яркая вывеска игрового дня. «Краснодар» остался на первом месте в РПЛ, несмотря на ничью с «Факелом». В Воронеже у команды совсем не клеилось в атаке, однако уже в следующей игре Кубка с «Пари НН» удалось победить. Так что к «Спартаку» команда подходит фаворитом. Дома южане набрали семь очков из девяти возможных – только с «Локо» не повезло в самой концовке.

«Спартак» же выдал мощный матч в Кубке, однако в чемпионате нет побед уже три тура. Конечно, это прилично сказывается на потенциальной борьбе за титул. Команде необходимо вернуться к стабильному набору очков, пусть и сделать это с командой, у которой меньше всего пропущенных мячей в РПЛ (два), будет очень непросто.

Воскресную программу игрового дня откроют «Оренбург» и «Сочи». После ухода Ярошика хозяева умудрились зацепить ничью с ЦСКА и, в принципе, на своём поле смотрелись не хуже соперника. В Кубке и вовсе удалось победить «Факел» на выезде. Так что наверняка дома они нацелены на максимальный результат. Тем более соперник вполне к этому располагает.

У «Сочи» никак не получается стабильно набирать очки в сезоне. В последних пяти матчах — четыре поражения. Так что игра с «Оренбургом» может стать важной в вопросе будущего Дмитрия Хохлова. Новую неудачу ему могут не простить.

При невзрачной игре умудряется набирать очки «Локомотив». Сначала москвичи спаслись с «Крыльями» и «Краснодаром», а потом с минимальным счётом обыграли «Сочи». Это позволяет команде Галактионова находиться в середине таблицы, а новая победа может закинуть их наверх. При этом в Кубке посреди недели «Локо» уступил.

«Балтика» совсем недавно обыграла «Зенит» в Кубке и наверняка рассчитывает наконец-то начать подниматься в таблице чемпионата. Пока там пять поражений при одной победе. В гостях с «Локо» разжиться очками будет сложно, но гости точно попытаются это сделать.

«Зенит» может уйти на паузу лидером РПЛ. И это при не самом удачном старте. Для этого нужно побеждать ЦСКА и рассчитывать, что «Краснодар» не обыграет «Спартак». Вполне реалистичный сценарий. Учитывая, что бразильцы в норме, а ЦСКА явно не в лучшем состоянии. В РПЛ у армейцев нет побед уже в двух турах кряду. Причём на игру с «Оренбургом» тяжело было смотреть.

В Кубке в Сочи москвичи не смогли забить в основное время, победив по пенальти. Вообще, с атакой команды что-то происходит. Федотову срочно нужно усиление.

Заключительный матч тура пройдёт в Ростове. Команда Карпина не может забить в двух турах подряд – сначала крупно проиграли «Сочи» (0:4), затем уступили «Пари НН» (0:1). Понятно, что тренер ищет варианты решения проблем, но впереди матч с «Динамо», которое, похоже, уже принимает требования Лички.

В РПЛ команда оступилась только в 1-м туре. С того — момента три победы и две ничьих. У динамовцев сохраняются проблемы в обороне — зато хороша атака, несмотря на отъезд Захаряна. В Ростове точно будет интересно.