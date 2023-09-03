У ЦСКА слетел трансфер, но есть замена. Купят уже второго игрока, которого вела «Бенфика»?

ЦСКА в первый день осени должен был объявить о трансферах двух новичков из Бразилии – Келлвена из «Атлетико Паранаэнсе» и Жуниньо Капишаба из «Ред Булл Брагантино». Первый успешно доехал до Москвы, а вот сделка по второму в последний момент сорвалась. Бразильские «быки» внезапно «забыковали» из-за своих австрийских хозяев, отказавшись вести бизнес с клубом из России. Теперь армейцы вынуждены переключиться на альтернативные варианты, благо трансферное окно в РПЛ не захлопнулось 1 сентября, а будет открыто ещё две недели. Знакомимся с Леонарду Лелу – новым кандидатом на позицию левого вингбека ЦСКА.

Лелу – португалец, ему 23 года. Transfermarkt оценивает уроженца Ольяна (города в популярном туристическом регионе Алгарве) в € 3,5 млн. Именно за эту сумму, как сообщил инсайдер Иван Карпов, клуб «Каза Пия» и готов продать своего левого защитника москвичам.

Леонарду дорос до игрока молодёжной сборной Португалии, несмотря на то что воспитывался не в академиях «Порту», «Бенфики» или «Спортинга». Он начинал заниматься футболом в школе «Ольяненсе», в 16 лет отправился в «Виторию» из Сетубала, но через полгода вернулся в родной «Ольяненсе» и там продолжал своё развитие до профессионального уровня.

В составе «Ольяненсе» Лелу и дебютировал в сезоне-2019/2020 в третьем дивизионе. В том же 2019 году он получил приглашение в сборную Португалии U20, сыграл в матчах с Англией (0:4) и Германией (0:2). В сентябре 2020-го пошёл на повышение в «Портимоненсе», но там провёл только сезон и выступал лишь за молодёжную команду. Летом 2021-го левый защитник вернулся в «Ольяненсе» и был продан в «Каза Пия» за неизвестную сумму.

Леонарду Лелу Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Первый же сезон в «Каза Пия» получился очень успешным для Лелу. Команда заняла второе место во втором дивизионе и получила путёвку в Примейру. Сам Леонарду набрал 5+3 в 34 матчах чемпионата.

В прошлом сезоне Лелу дебютировал в Примейре. Он остался основным игроком «Каза Пия» и в элите, пропустил только пару месяцев из-за травмы связки. Левый защитник сыграл в минувшем чемпионате Португалии 27 матчей, забил один гол и сделал шесть голевых передач. «Каза Пия» не просто сохранила место в элите, а финишировала в топ-10.

Лелу стал четвёртым в составе «Каза Пия» по количеству проведённого на поле времени – 2288 минут. По оценке сайта Whoscored, он наиграл 6,70 балла (третий результат из игроков основы). Чего-то выдающегося в статистике левого защитника не было. Он занял первое место в команде по количеству точных кроссов (23), второе по отборам (41), перехватам (36) и точным передачам на чужой трети поля (164), а вот по обводкам едва залез в топ-5 (18). Ещё один любопытный факт: по потерям владения (410) только один игрок «Каза Пия» показал худшие цифры.

В нынешнем сезоне Лелу в первых трёх турах Примейры тоже выходил в стартовом составе, сделал голевой пас в игре с «Фаренсе». Таким образом, за карьеру в элите чемпионата Португалии у Леонарду семь результативных передач в 30 матчах – вот это очень солидный показатель.

Лелу попал в сборную Португалии U21, которая летом этого года выступила на Евро-2023 в Грузии. Перед турниром левый защитник «Каза Пия» принял участие в пяти товарищеских матчах, причём дважды попадал в основу. Но на самом чемпионате Европы Леонарду не сыграл ни минуты. Это легко объяснить тем, что на его позиции выходил один из самых дорогих футболистов сборной – Нуну Тавареш, который принадлежит лондонскому «Арсеналу» и был в аренде в «Марселе».

Португальский агент Паулу Барбоза, прекрасно знакомый с российским рынком, прокомментировал для «Чемпионата» возможный трансфер защитника «Каза Пия»:

«Лелу – это очень интересный игрок. У него есть скорость, он хорошо защищается и подключается к атакам. Может закрывать весь фланг. Молодой, перспективный футболист. Если ЦСКА сумеет договориться с «Каза Пия» по его трансферу, то это будет большое усиление для московской команды».

Перед закрытием летнего трансферного окна в португальских СМИ появилась информация о том, что Лелу близок к переходу в «Бенфику». Однако сделка по каким-то причинам не состоялась. Между тем «Бенфика» летом 2023-го претендовала и на Келлвена, а в итоге оба игрока могут оказаться в ЦСКА.