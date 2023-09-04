Сборная 7-го тура РПЛ. Сразу четыре игрока из ЦСКА с «Краснодаром» и один — из «Зенита»

Завершился 7-й тур РПЛ – определяем лучших футболистов уикенда. По традиции «Чемпионат» составляет символическую сборную. Сегодня мы собрали героев прошедших восьми матчей по классической тактической схеме 4-4-2.

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»)

Гиорги Шелия Фото: РИА Новости

«Ахмат» выиграл на выезде у «Урала» (1:0), а его голкипер третий тур подряд сыграл «на ноль». Команда Виктора Гончаренко нанесла 21 удар по воротам Шелии, в том числе шесть — в створ, наиграла по статистике xG на 2,94 гола. Тем не менее не забила. Гиорги совершил шесть сейвов. Благодаря этому вратарь грозненцев заработал место в сборной тура.

Правый защитник: Николай Рассказов («Крылья Советов»)

Николай Рассказов Фото: pfcks.ru

«Крылья Советов» разгромили «Факел» (3:0) и закрепились в группе лидеров чемпионата России. Запоминающуюся игру у самарцев выдал Рассказов, который закрывает в разных ролях правый фланг. Прежде всего, он сделал голевой пас в эпизоде со вторым забитым мячом Рахмановича. Кроме того, Николай отдал три передачи под удар.

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

Виллиан Роша Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бразильский центральный защитник провёл отличный матч с «Зенитом», если забыть один эпизод. Виллиан Роша сражался как лев, доигрывал каждый эпизод до конца. В его статистике 10 выносов мяча, три отбора, два перехвата и два заблокированных удара, он выиграл 6 единоборств из 11. А то, что мяч так отлетел от него в эпизоде с голом чемпионов, просто несчастный случай.

Центральный защитник: Витор Тормена («Краснодар»)

Витор Тормена Фото: fckrasnodar.ru

Отличный дебют бразильского новичка в основе «Краснодара» в РПЛ! Центральный защитник помог команде сыграть «на ноль» и в целом справился с Александром Соболевым и другими форвардами «Спартака». У Тормены четыре выноса мяча и один перехват, он выиграл две трети единоборств. Удивительно, как чётко Витор работал в квартете защитников, когда хозяева делали офсайдные ловушки. Словно бразилец уже давным-давно играет за «быков».

Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»)

Дуглас Сантос Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Капитан «Зенита» снова показал себя лидером команды на футбольном поле. Самое важное из его действий – гол в концовке, который спас чемпиона от поражения. Всего же Дуглас Сантос нанёс четыре удара и отдал три передачи под удар. Бразилец совершил 117 касаний мяча (больше всех в матче с ЦСКА), 86% пасов флангового защитника оказались точными. Из его зоны мало что создали: Дуглас Сантос выиграл все четыре единоборства.

Правый полузащитник: Денис Макаров («Динамо»)

Денис Макаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Макаров наконец-то напоминает самого себя лучшего периода в РПЛ. Правый вингер «Динамо» забил свой третий гол за последние четыре тура. На этот раз он открыл счёт в выездной встрече с «Ростовом», пусть и при помощи удачного рикошета от защитника. Во встрече с командой Карпина у Дениса два удара и две передачи под удар. Он активно участвовал в быстрых контрвыпадах, которые раз за разом проходили у динамовцев после переходов мяча.

Центральный полузащитник: Фернандо Костанца («Крылья Советов»)

Фернандо Костанца Фото: pfcks.ru

Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» – ещё один герой матча самарской команды с «Факелом». При счёте 0:0 Костанца заработал пенальти, который сам же и реализовал. Фернандо сделал две передачи под удар, выиграл шесть единоборств из девяти и заработал на себе два фола. Легионер действительно внёс весомый вклад в победу «Крыльев».

Центральный полузащитник: Александр Черников («Краснодар»)

Александр Черников Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В том, что «Краснодар» не дал «Спартаку» развернуться в центре поля и в опасной зоне перед собственной штрафной, велика заслуга Черникова. Опорный полузащитник провёл очень сильный матч с красно-белыми. У Александра два отбора, два перехвата и три выноса мяча, он вышел победителем в пяти из шести единоборств. Воспитанник «быков» показывает себя на фоне слухов об интересе со стороны европейских клубов. Но до зимы Черников точно будет радовать нас своей игрой в РПЛ.

Левый полузащитник: Сергей Пиняев («Локомотив»)

Сергей Пиняев Фото: fclm.ru

Лучшая характеристика игры Пиняева в этом туре – слова Сергея Игнашевича. Главный тренер «Балтики» признал, что молодой вингер выглядел футболистом космического уровня по сравнению c игроками калининградской команды. Пиняев просто разрывал защитника сборной Боливии Фернандеса, сделал два гола за счёт своих проходов. Впечатляет и статистика выигранных Сергеем единоборств – пять из шести. Неплохо для 18-летнего парня.

Нападающий: Артём Дзюба («Локомотив»)

Артём Дзюба Фото: fclm.ru

Шикарный матч провёл с «Балтикой» и Дзюба. Особенно 45 минут до перерыва. Экс-капитан сборной России забил первый гол железнодорожников и фактически создал второй, вырезав тончайшую проникающую передачу пяткой на Миранчука. Дзюба не молодеет, но мастерство остаётся при нём. «Локомотив» с ним – совсем другая команда. Во встрече с калининградцами Артём выиграл по статистике две трети единоборств и заработал на себе три фола.

Нападающий: Антон Заболотный (ЦСКА)

Антон Заболотный Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центрфорвард ЦСКА забил удивительный гол в ворота «Зенита». Но полностью заслуженный, зная манеру игру Заболотного. Антон пошёл до конца в прессинге и своим подкатом спровоцировал Кержакова на результативную ошибку. Заболотный проделал огромный объëм работы, выиграл 8 единоборств из 16, заработал на себе три фола и даже два отбора совершил. Очень полезно сыграл для команды.

Главный тренер: Владимир Ивич («Краснодар»)

Владимир Ивич Фото: fckrasnodar.ru

Очередной топовый матч главного тренера «Краснодара» с точки зрения подготовки команды к игре и управления ей по ходу встречи. В этом туре Ивич переиграл своего спартаковского коллегу Гильермо Абаскаля. Серб надавил на слабые места «Спартака» и в целом нейтрализовал сильные. «Краснодар» одержал абсолютно заслуженную победу. На перерыв на матчи сборных «быки» уходят единоличными лидерами чемпионата.

Сборная 7-го тура РПЛ

Изучаем состав целиком! А если перейдёте по ссылке, то сможете ознакомиться с более подробной статистикой.

Сборная 7-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

В этом туре были и другие футболисты, которые сыграли ярко и заслужили попадание в символическую сборную. Нужно выделить также защитников Оласу («Краснодар») и Челиковича («Ахмат»), полузащитника Сперцяна («Краснодар»), вингера Севикяна («Пари НН») и нападающего Кордобу («Краснодар»). Да и разве не заслуживает высшего балла игра голкипера ЦСКА Акинфеева? Игорь несколько раз выручил армейцев, а его сейв ногой после удара Фернандеса – один из самых ярких моментов воскресенья.

Кого бы вы ещё добавили в сборную 7-го тура?