Сборная 7-го тура РПЛ. Сразу четыре игрока из ЦСКА с «Краснодаром» и один — из «Зенита»

Завершился 7-й тур РПЛ – определяем лучших футболистов уикенда. По традиции «Чемпионат» составляет символическую сборную. Сегодня мы собрали героев прошедших восьми матчей по классической тактической схеме 4-4-2.
Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»)
Гиорги Шелия
Фото: РИА Новости
«Ахмат» выиграл на выезде у «Урала» (1:0), а его голкипер третий тур подряд сыграл «на ноль». Команда Виктора Гончаренко нанесла 21 удар по воротам Шелии, в том числе шесть — в створ, наиграла по статистике xG на 2,94 гола. Тем не менее не забила. Гиорги совершил шесть сейвов. Благодаря этому вратарь грозненцев заработал место в сборной тура.
Правый защитник: Николай Рассказов («Крылья Советов»)
Николай Рассказов
Фото: pfcks.ru
«Крылья Советов» разгромили «Факел» (3:0) и закрепились в группе лидеров чемпионата России. Запоминающуюся игру у самарцев выдал Рассказов, который закрывает в разных ролях правый фланг. Прежде всего, он сделал голевой пас в эпизоде со вторым забитым мячом Рахмановича. Кроме того, Николай отдал три передачи под удар.
Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)
Виллиан Роша
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Бразильский центральный защитник провёл отличный матч с «Зенитом», если забыть один эпизод. Виллиан Роша сражался как лев, доигрывал каждый эпизод до конца. В его статистике 10 выносов мяча, три отбора, два перехвата и два заблокированных удара, он выиграл 6 единоборств из 11. А то, что мяч так отлетел от него в эпизоде с голом чемпионов, просто несчастный случай.
Центральный защитник: Витор Тормена («Краснодар»)
Витор Тормена
Фото: fckrasnodar.ru
Отличный дебют бразильского новичка в основе «Краснодара» в РПЛ! Центральный защитник помог команде сыграть «на ноль» и в целом справился с Александром Соболевым и другими форвардами «Спартака». У Тормены четыре выноса мяча и один перехват, он выиграл две трети единоборств. Удивительно, как чётко Витор работал в квартете защитников, когда хозяева делали офсайдные ловушки. Словно бразилец уже давным-давно играет за «быков».
Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»)
Дуглас Сантос
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Капитан «Зенита» снова показал себя лидером команды на футбольном поле. Самое важное из его действий – гол в концовке, который спас чемпиона от поражения. Всего же Дуглас Сантос нанёс четыре удара и отдал три передачи под удар. Бразилец совершил 117 касаний мяча (больше всех в матче с ЦСКА), 86% пасов флангового защитника оказались точными. Из его зоны мало что создали: Дуглас Сантос выиграл все четыре единоборства.
Правый полузащитник: Денис Макаров («Динамо»)
Денис Макаров
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Макаров наконец-то напоминает самого себя лучшего периода в РПЛ. Правый вингер «Динамо» забил свой третий гол за последние четыре тура. На этот раз он открыл счёт в выездной встрече с «Ростовом», пусть и при помощи удачного рикошета от защитника. Во встрече с командой Карпина у Дениса два удара и две передачи под удар. Он активно участвовал в быстрых контрвыпадах, которые раз за разом проходили у динамовцев после переходов мяча.
Центральный полузащитник: Фернандо Костанца («Крылья Советов»)
Фернандо Костанца
Фото: pfcks.ru
Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» – ещё один герой матча самарской команды с «Факелом». При счёте 0:0 Костанца заработал пенальти, который сам же и реализовал. Фернандо сделал две передачи под удар, выиграл шесть единоборств из девяти и заработал на себе два фола. Легионер действительно внёс весомый вклад в победу «Крыльев».
Центральный полузащитник: Александр Черников («Краснодар»)
Александр Черников
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
В том, что «Краснодар» не дал «Спартаку» развернуться в центре поля и в опасной зоне перед собственной штрафной, велика заслуга Черникова. Опорный полузащитник провёл очень сильный матч с красно-белыми. У Александра два отбора, два перехвата и три выноса мяча, он вышел победителем в пяти из шести единоборств. Воспитанник «быков» показывает себя на фоне слухов об интересе со стороны европейских клубов. Но до зимы Черников точно будет радовать нас своей игрой в РПЛ.
Левый полузащитник: Сергей Пиняев («Локомотив»)
Сергей Пиняев
Фото: fclm.ru
Лучшая характеристика игры Пиняева в этом туре – слова Сергея Игнашевича. Главный тренер «Балтики» признал, что молодой вингер выглядел футболистом космического уровня по сравнению c игроками калининградской команды. Пиняев просто разрывал защитника сборной Боливии Фернандеса, сделал два гола за счёт своих проходов. Впечатляет и статистика выигранных Сергеем единоборств – пять из шести. Неплохо для 18-летнего парня.
Нападающий: Артём Дзюба («Локомотив»)
Артём Дзюба
Фото: fclm.ru
Шикарный матч провёл с «Балтикой» и Дзюба. Особенно 45 минут до перерыва. Экс-капитан сборной России забил первый гол железнодорожников и фактически создал второй, вырезав тончайшую проникающую передачу пяткой на Миранчука. Дзюба не молодеет, но мастерство остаётся при нём. «Локомотив» с ним – совсем другая команда. Во встрече с калининградцами Артём выиграл по статистике две трети единоборств и заработал на себе три фола.
Нападающий: Антон Заболотный (ЦСКА)
Антон Заболотный
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Центрфорвард ЦСКА забил удивительный гол в ворота «Зенита». Но полностью заслуженный, зная манеру игру Заболотного. Антон пошёл до конца в прессинге и своим подкатом спровоцировал Кержакова на результативную ошибку. Заболотный проделал огромный объëм работы, выиграл 8 единоборств из 16, заработал на себе три фола и даже два отбора совершил. Очень полезно сыграл для команды.
Главный тренер: Владимир Ивич («Краснодар»)
Владимир Ивич
Фото: fckrasnodar.ru
Очередной топовый матч главного тренера «Краснодара» с точки зрения подготовки команды к игре и управления ей по ходу встречи. В этом туре Ивич переиграл своего спартаковского коллегу Гильермо Абаскаля. Серб надавил на слабые места «Спартака» и в целом нейтрализовал сильные. «Краснодар» одержал абсолютно заслуженную победу. На перерыв на матчи сборных «быки» уходят единоличными лидерами чемпионата.
Сборная 7-го тура РПЛ
Изучаем состав целиком! А если перейдёте по ссылке, то сможете ознакомиться с более подробной статистикой.
Сборная 7-го тура РПЛ
Кто не попал в сборную
В этом туре были и другие футболисты, которые сыграли ярко и заслужили попадание в символическую сборную. Нужно выделить также защитников Оласу («Краснодар») и Челиковича («Ахмат»), полузащитника Сперцяна («Краснодар»), вингера Севикяна («Пари НН») и нападающего Кордобу («Краснодар»). Да и разве не заслуживает высшего балла игра голкипера ЦСКА Акинфеева? Игорь несколько раз выручил армейцев, а его сейв ногой после удара Фернандеса – один из самых ярких моментов воскресенья.
Кого бы вы ещё добавили в сборную 7-го тура?
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