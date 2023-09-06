Девять бюджетных, но многообещающих трансферов этого лета

Новая трансферная реальность — куча денег за кого угодно. Ещё больше, чем было. Суммы настолько распухли, что уже за юного и неокрепшего Мойсеса Кайседо «Челси» отдал € 116 млн! И это не разовый случай — вот десятка самых дорогих трансферов игроков до 21 года:

Мойсес Кайседо, 21 год — € 116 млн; Джуд Беллингем, 20 лет — € 103 млн; Йошко Гвардиол, 21 год — € 90 млн; Расмус Хойлунн, 20 лет — € 75 млн; Ромео Лавиа, 19 лет — € 62,1 млн; Жереми Доку, 21 год — € 60 млн; Коул Палмер, 21 год — € 47 млн; Брэдли Баркола, 21 год — € 45 млн; Райан Гравенберх, 21 год — € 40 млн; Габриэль Вейга, 21 год — € 40 млн.

Сумасшедшие деньги. Этот материал — островок адекватности. Здесь примеры экономного подхода, а именно девятка интересных, но при этом бюджетных трансферов этого лета.

Иван Фреснеда, 18 лет — из «Вальядолида» в «Спортинг» за € 9+3 млн

За правым защитником сборной Испании U21 гонялись немало топов: мелькала «Барса», до неё был вариант с дортмундской «Боруссией», зимой — «Арсенал». Но в итоге появился «Спортинг», и «Реал Вальядолид» отдал таланта даже не за отступные € 20 млн, а всего за € 9+3 млн.

Иван Фреснеда Фото: ФК «Спортинг»

Фреснеда замелькал на радарах в прошлом сезоне, когда внезапно выстрелил в Ла Лиге. В одном из матчей он, будучи 18-летним, подменил товарища из-за травмы, провёл потрясающую игру и с тех пор даже застолбил за собой место в старте. Свой самый яркий матч сезона Иван провёл дома с «Реалом», где смог полностью нейтрализовать Винисиуса.

Среди главных качеств — потрясающий длинный пас. Его «закидушки» вперёд то и дело создавали опасность, а по метрике xA (ожидаемые ассисты) Фреснеда часто становился лучшим в команде. Например, в матче с «Кадисом», где Иван набрал 0,7 ожидаемых ассиста — а это была его вторая игра во взрослой карьере!

Джеймс Траффорд, 20 лет — из «Манчестер Сити» в «Бёрнли» за € 17 млн

Венсан Компани строит молодую команду, а на помощь приходит хорошо знакомый «Манчестер Сити»: чемпионы отдали своего талантливого голкипера Джеймса Траффорда новичку АПЛ.

Джеймс Траффорд Фото: Stu Forster/Getty Images

€ 17 млн за такого игрока — очень хорошая сумма для всех сторон: не так уж дорого, но весомо. Но Траффорд стоит этих денег, он провёл уверенный прошлый сезон за «Болтон» и оформил 22 «сухих» матча, выдал великолепный летний Евро U21: в составе триумфальной Англии совершил суперсейв в финале, предотвратил 4,1 гола за весь турнир и ни разу не пропустил.

За «Бёрнли» таких подвигов пока сделать не удаётся — 11 пропущенных в трёх первых турах чемпионата Англии. Но это, очевидно, вопрос банально уровня АПЛ и его команды соответственно.

Милош Керкез, 19 лет — из АЗ в «Борнмут» за € 17 млн

Ещё один 17-миллионный трансфер. И ещё один случай, когда цена оправдана.

Милош Керкез ещё два года назад бесперспективно сидел в дубле «Милана», но переход в АЗ всё изменил. Парень зажёг! Очень реактивный левый защитник, который помогал нидерландскому клубу подключениями в атаку. 12 результативных действий в сезоне-2022/2023 — лучший показатель для защитника U19 в топ-15 лигах.

Милош Керкез Фото: Henry Browne/Getty Images

В «Борнмуте» играет от звонка до звонка. Роль в игре не сильно изменилась: по-прежнему из глубины превращает стерильное владение в опасные моменты. Добавились единоборства, но и в них Милош активно идёт все 90 минут.

Ксави Симонс, 20 лет — аренда из «ПСЖ» в «Лейпциг»

Аренда тоже может быть крутой сделкой, даже если она без права на выкуп. Случай Ксави Симонса подходит под это описание. Лучший игрок U19 прошлого сезона по гол+пас, лучший бомбардир Эредивизии-2022/2023 (19 голов), экс-лидер ПСВ и просто звёздный воспитанник «ПСЖ».

Ксави Симонс Фото: Boris Streubel/Getty Images

Этот сезон — новый уровень, и эту планку Ксави уже берёт успешно: 2+3 в первых трёх турах Бундеслиги! Звезда.

Чезаре Казадей, 20 лет — аренда из «Челси» в «Лестер»

Ещё одна потрясающая аренда этого межсезонья. Мало того, что Казадей – лучший игрок ЧМ U20, так ещё и с историческим достижением. Чезаре – всего шестой в истории молодёжных ЧМ, кому удалось взять одновременно и «Золотую бутсу», и «Золотой мяч» турнира. Так ещё и «Челси» оказался не нужен!

Чезаре Казадей Фото: Leicester City FC via Getty Images

И это при том, что Казадей не какой-то там форвард, а типичный бокс-ту-бокс: очень сильно полагается на габариты и единоборства, минимум изяществ. Хотя задатки для плеймейкера у Чезаре есть — видение поля и хороший пас. В «Лестере» уже успел забить дебютный гол. То ли ещё будет!

Янкуба Минте, 19 лет — из «Оденсе» в «Ньюкасл» за € 8 млн + аренда в «Фейеноорд»

Трансфер, который остался почти незамеченным, потому что о нём объявили ещё весной. А это, между прочим, одна очень грамотная инвестиция адекватных шейхов.

Янкуба Минте провёл шикарный прошлый сезон за «Оденсе». Он не набрал очень много результативных действий (4+6 в 17 матчах) — его сила в другом. Техника, невероятное первое касание и навыки плеймейкера позволяют Янкубе стать тем, кто сможет под большим давлением брать мяч и протаскивать его вперёд, разгоняя атаку.

Именно этим Минте и занимался в Дании: шикарное первое касание и резкие развороты сбрасывали с плеч насевших оппонентов, а скорость рывка позволяла от них убежать. Пожалуй, единственное, чего не хватает хавбеку — это техника передач: нужно время, чтобы её отточить. В остальном это большой талант.

Янкуба Минте Фото: DeFodi Images via Getty Images

Нынешний сезон Минте проведёт в «Фейеноорде» в аренде. Парень уже успел забить дебютный гол — и как хладнокровно, даже по-пижонски: вышел на пустые ворота, но специально дождался, когда его догонит защитник, убрал на замахе и только после этого закатил в ворота. Оппонент сильно разозлился на такой фокус!

Ши Чарльз, 19 лет — из «Манчестер Сити» в «Саутгемптон» за € 12 млн

«Саутгемптон» уже практически стал фарм-клубом «Сити». Чарльз — пятый игрок оттуда за последние три окна! Схема проста: купил таланта, дал поиграть, продал в три раза дороже.

Ши Чарльз Фото: Matt Watson/Getty Images

Ши взяли на замену Ромео Лавиа. Пока справляется с переменным успехом — нестабилен: может и «привезти», а может даже и забить. Но это вопрос времени. Тот факт, что за опорника отдали столько, а у него нет практики во взрослом футболе — знак большой веры.

Адама Боянг, 19 лет — из «Стив Беко» в «Реймс»

Африканское открытие в молодёжном футболе. Гамбиец провёл сильный ЧМ U20 и с ходу привлёк внимание грандов. Главная особенность потенциальной сделки — дешёвая цена — африканский клуб хотел за Адаму всего € 750 тыс. (не миллионов!). За сколько перешёл в итоге, стороны не огласили, но цифра будет близка к этой.

Важное качество Боянга — доработать момент до конца и выжать максимум. Один из голов на ЧМ он забил именно так: подобрал мяч после ошибки соперника и пробил из тяжелейшей позиции. Но забил. Если момент приходит — быстрая оценка ситуации и реализация.

Адам Боянг Фото: ФК «Реймс»

Плюс он очень хорошо использует атлетичное африканское тело: цепляется за любые единоборства и помогает сохранить мяч на чужой половине. В «Реймсе» уже прошёл первую проверку — отправили играть за дубль. Там оформил покер за 60 минут и теперь наверняка готовится разрывать за основу.

Анди Диуф, 20 лет — из «Базеля» в «Ланс» за € 14 млн евро

Лучший молодой талант Лиги конференций по версии УЕФА. Анди Диуф стал лидером «Базеля» и перешёл в команду Лиги чемпионов за вполне скромную сумму.

Анди Диуф Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Анди покрывает весь центр и очень похож на Поля Погба или Райана Гравенберха: потрясающий дальний удар, высокий рост и возможность вести любые единоборства. Один из лучших среди игроков U23 по прогрессивным передачам и лучший — по проходам с мячом в финальную треть.

За «Ланс» провёл в старте четыре матча из четырёх. Кстати, примечательно, что Диуф – воспитанник «ПСЖ». Но там ему места не нашлось: видимо, политика Парижа – покупать за сотни миллионов евро.