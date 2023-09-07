21 легионер РПЛ вызван на игры отбора Евро-2024. Кому предстоят суперматчи?

Рябчук и Эракович впервые сыграют за национальные команды в качестве футболистов «Спартака» и «Зенита». А у Армении тяжелейший выезд.

На этой неделе сборные возвращаются к отборочным играм Евро-2024. Приглашение в национальные команды получили и футболисты из РПЛ. Бóльшая часть игроков отправилась в сборные из постсоветских стран. Рассказываем, кто поможет своей стране побороться за путёвку на чемпионат Европы.

Армения: Наир Тикнизян («Локомотив»), Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян (оба – «Краснодар»), Угочукву Иву («Рубин»).

Наир Тикнизян Фото: Getty Images

Сборная Армении борется за выход на Евро. Команда занимает второе место в группе D. В июне армянская команда обыграла Уэльс и Латвию. Впереди – важнейшие игры с Турцией и Хорватией, которые определят многое. Все четыре футболиста, вызванные на сентябрьские встречи, играли и в июне. Тикнизян, Сперцян, Арутюнян и Иву провели по 90 минут с валлийцами и латвийцами. Помогут ли представители РПЛ сейчас?

Беларусь: Кирилл Печенин, Юрий Ковалёв, Кирилл Капленко (все – «Оренбург»), Виталий Лисакович («Рубин»).

Виталий Лисакович Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

У белорусской команды тяжёлое положение в группе I. Команда занимает четвёртое место с тремя очками после четырёх туров. Беларусь сохраняет шансы на выход на Евро-2024, но придётся не только побеждать во всех играх подряд, но и рассчитывать на осечки конкурентов. Впереди – встречи с Андоррой и Израилем. Не самые сложные соперники, но и белорусская команда нестабильна.

Печенин, Ковалёв и Капленко помогали сборной в июне. Они выходили с Израилем и Косовом. А вот Лисакович вызван в национальную команду впервые с 2021 года. Форвард «Рубина» воспользуется шансом?

Казахстан: Нуралы Алип («Зенит»), Марат Быстров («Ахмат»).

Нуралы Алип (слева) Фото: Liam McBurney/Getty Images

Сборная Казахстана – одна из сенсаций отбора Евро-2024. Команда делит первое место в группе H с Финляндией, набрав девять очков в четырёх матчах. В июне казахстанцы обыграли Сан-Марино и Северную Ирландию. И Алип, и Быстров провели по 90 минут в обеих встречах. Защитники «Зенита» и «Ахмата» вызваны в сборную и сейчас.

Казахстан проведёт встречи с Финляндией и Северной Ирландией. Матчи во многом определят турнирные амбиции команды Магомеда Адиева. Для того чтобы продолжать борьбу за Евро-2024, Казахстану необходимо заработать минимум четыре очка. Игроки клубов РПЛ должны помочь в достижении целей.

Сербия: Страхиня Эракович («Зенит»), Срджан Бабич («Спартак»).

Страхиня Эракович и Срджан Бабич Фото: Getty Images

Ещё в июне оба футболиста выступали не в России. Эракович играл за «Црвену Звезду», а Бабич – за «Альмерию». Оба вышли на поле в футболках сборной Сербии в товарищеской игре с Иорданией. И Эракович, и Бабич провели по 90 минут. Но никто из них не вышел в матче отбора Евро-2024 с Болгарией (1:1). Однако Страхиня и Срджан вызваны на сентябрьские игры. Сербия занимает второе место в группе G с семью очками после трёх туров.

Впереди игры с Венгрией и Литвой. Эти матчи во многом определят перспективы сербской сборной. Команда бьётся за первое место в группе: если наберëт шесть очков, то станет фаворитом. В ином случае – не потерять бы вторую строчку (сейчас равенство очков с венграми – по семь). Эракович и Бабич – не основные защитники сборной, но увидеть их на поле мы вполне можем.

Албания: Мирлинд Даку («Рубин»), Марио Митай («Локомотив»).

Марио Митай Фото: Chris Ricco/ Getty Images

Сборная Албании неплохо стартовала в квалификации к чемпионату Европы в Германии. У команды Силвиньо шесть очков в трёх играх. В июне албанцы обыграли Молдавию и Фарерские острова. В обеих встречах вышел защитник «Локомотива» Марио Митай. Для него эти матчи стали третьим и четвёртым в футболке национальной команды. Митай вызван и на игры с Чехией и Польшей. Также в сборную Албании вызван нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.

Интересно, что форвард ранее играл за сборную Косова, но сменил гражданство (Мирлинд не играл в официальных встречах за косоваров). Силвиньо пообещал, что у Даку будет игровое время. Поэтому форвард принял решение сменить сборную. Ждём дебют нападающего «Рубина» за Албанию?

Люксембург: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»).

Кристофер Мартинс Перейра Фото: Mario Hommes/Getty Images

Полузащитник «Спартака» неизменно вызывается в сборную Люксембурга. На счету Мартинса уже 59 матчей за национальную команду. В июне 26-летний игрок провёл по 90 минут во встречах с Лихтенштейном и Боснией. Люксембург занимает третье место в таблице группы J с семью очками после четырёх туров.

Команда бьётся за путёвку на Евро-2024 с Португалией и Словакией. Впереди у люксембуржцев игры с исландцами и португальцами. Они покажут, готова ли команда к действительно серьёзной борьбе до конца. Мартинс Перейра, без сомнений, станет важной частью сборной в этих играх.

Словения: Ванья Дркушич («Сочи»).

23-летний защитник дебютировал за сборную Словении в марте 2023 года во встрече с Сан-Марино. В июне Дркушич оставался в запасе в матчах с Финляндией и Данией, но хотя бы находился в заявке. Ванью вызвали на сентябрьские игры с Северной Ирландией и Сан-Марино.

У словенцев семь очков после четырёх туров. Команда занимает четвёртое место в группе Н. И у Словении неплохие шансы на выход из группы. Сборная всего на два очка отстаёт от лидеров – Финляндии и Казахстана. Так что Дркушич вполне может оказаться на Евро-2024.

Косово: Бернард Бериша («Ахмат»).

Бернард Бериша Фото: Olsi Shehu/Getty Images

31-летний вингер сборной Косова в последний раз выходил на поле за сборную в марте 2021 года. Но теперь у Бериши снова появился шанс. Он вызван на матчи отборочного цикла Евро-2024 с Румынией и Швейцарией. Тяжёлые, но интересные игры.

Ситуация у Косова в группе I тяжёлая: три очка за четыре матча и предпоследнее, пятое место. Выйти на чемпионат Европы будет тяжело, но если косовары сотворят сенсацию в ближайших встречах, то шансы повысятся. Возможно, именно Бериша станет тем самым икс-фактором. На счету Бернарда 18 матчей за сборную Косова и один гол. Есть возможность улучшить статистику.

Молдавия: Олег Рябчук («Спартак»).

Олег Рябчук Фото: Harry Langer/Getty Images

Сборная Молдавии неожиданно включилась в борьбу за путёвку на Евро-2024. Молдаване победили на своём поле Польшу и обогнали её в таблице. Команда занимает третье место с пятью очков после четырёх игр. Впереди – лишь одна отборочная игра с Фарерскими островами.

Защитник Олег Рябчук – один из лидеров сборной Молдавии. На игру с Польшей он выходил ещё в качестве игрока «Олимпиакоса». А теперь вызван как футболист «Спартака». Нет сомнений, что Олег сыграет с Фарерами. Всего на счету Рябчука 41 игра за Молдавию, а вот голов пока нет.

Полная трансляция отборочных матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Черногория: Игор Вуячич («Рубин»).

Игор Вуячич Фото: Pedja Milosavljevic/Getty Images

Вуячич – важный игрок сборной Черногории. На счету 29-летнего защитника 28 игр за национальную команду. Игор перебрался в «Рубин» летом 2023 года. Так что ещё ни разу не вызывался в сборную из РПЛ. В июне Игор помог Черногории сыграть вничью в матче отбора Евро-2024 с Венгрией. А теперь черногорцам предстоят игры с Литвой и Болгарией.

Команда Вуячича занимает третье место в группе G с четырьмя очками после трёх туров. Предстоящие встречи решат судьбу Черногории в квалификации. Успешные результаты позволят побороться за путёвку на Евро. Если черногорцы оступятся, то квалифицироваться станет в разы сложнее.

Израиль: Эли Даса («Динамо»).

Эли Даса Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

Даса – капитан сборной Израиля. На счету Эли уже 56 матчей за национальную команду. 30-летний правый защитник вызван на предстоящие матчи отбора Евро-2024 с Румынией и Беларусью. В июне Даса помог израильтянам в победных играх с белорусами и андоррцами. С Беларусью он провёл 78 минут, с Андоррой – полный матч.

Израиль борется за место на чемпионате Европы. У команды семь очков после четырёх матчей, она занимает третье место в группе I. Впереди – Швейцария и Румыния. Чтобы обогнать их, важно набрать минимум четыре очка в предстоящих играх, а лучше – шесть. Защитник «Динамо» станет важным инструментом в достижении результата. Если Марцел Личка периодически оставляет Эли в запасе, то в сборной тот играет почти всегда по 90 минут.

Грузия: Лука Гагнидзе («Динамо» Москва).

Лука Гагнидзе Фото: Giorgi Ebanoidze/Getty Images

Ещё один представитель «Динамо» в европейском отборе. Гагнидзе дебютировал за сборную Грузии в марте 2023 года, в товарищеской игре с Монголией. Позже 20-летний полузащитник выходил с Норвегией, Кипром и Шотландией в рамках квалификации Евро-2024.

Грузинская команда попала в сложную ситуацию: у неё всего четыре очка после трёх туров. А вот у Шотландии – 12 после четырёх. Вместе с ними в группе мощная Испания (два матча – три очка) и Норвегия (четыре матча – четыре очка). Как же тяжело будет выйти! Гагнидзе и компании вообще нельзя ошибаться в оставшихся встречах. А Грузии в сентябре предстоят игры как раз с Испанией и Норвегией. Если команда пройдёт матчи успешно – футболисты станут героями. В ином случае Грузия почти наверняка потеряет шансы пробиться на Евро-2024.

Полная трансляция отборочных матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.