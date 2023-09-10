6 топ-событий понедельника: КХЛ, матч сборной России и отбор Евро-2024

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🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Металлург», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в битве стилей?

Далеко не все ожидали от обновлённой и омолодившейся «Магнитки» такой прыти на старте сезона, но команда Андрея Разина лидирует на Востоке — даже в проигранном матче в Екатеринбурге «лисы» смотрелись лучше. Нынешний «Салават» являет зрелище почти противоположное — это команда, которая зачастую играет словно механически, а за креативные решения тут отвечают один-два человека. Но, может быть, в Уфе в жизнь воплотится пошлый штамп про порядок, который бьёт класс.

Игроки ХК «Салават Юлаев» Фото: vk.com/hcsalavat

🇷🇺 ⚽️ 19:00: Египет U23 — Россия, товарищеский матч

Интрига: команда Карпина без Карпина: на что она способна?

В первом матче с олимпийской сборной Египта наблюдалась разница подходов: хозяева казались более монолитным коллективом, ведущим подготовку в большому турниру. Банда Валерия Карпина же с головой ударилась в эксперименты, что, наверное, отразилось на результате (1:1). Менее опытный состав сборной России чем-то напоминает Россию-2 – команду, созданную в нулевых для обкатки ближайшего резерва. Так, видимо, нужно относиться к этой половине национальной команды и сейчас. Может, тогда и не важен результат? Интрига ведь всё равно в другом: реально ли обыграть мотивированного и озадаченного соперника, не имея на бровке главного тренера. Напомним, Карпин будет со второй половиной сборной в Катаре.

Египет U23 — Россия Фото: Михаил Шапаев/РФС

⚽️ 19:00: Армения — Хорватия, квалификация Евро-2024, группа D, 6-й тур

Интрига: Армения — главная по сенсациям. Ждём ещё одну?

Сборная Армении смогла остановить Турцию на выезде – команды сыграли 1:1. Теперь – домашняя встреча с Хорватией, которая считается маткой группы. У бронзового призёра ЧМ-2022 на игру меньше, а очков столько же. И потому для армянской команды важно не проиграть: это если не отцепит, то сильно осложнит жизнь в борьбе за выход на Евро-2024. При этом надо понимать, что Армения уже преподнесла сюрприз, не проиграв Турции. Вдруг случится ещё один?

Эдуард Сперцян в сборной Армении Фото: Getty Images

🏒 19:30: «Динамо» — «Барыс», чемпионат КХЛ

Интрига: одержит ли клуб из Астаны первую победу в сезоне?

Лишь две команды КХЛ после окончания первой полноценной недели сезона идут с нулём в графе побед, а казахстанский клуб провёл на одну игру больше, чем такой же несчастный «Нефтехимик». Понятно, что у астанчан по сравнению с золотыми годами сильно ослаб костяк из коренных игроков, но большинство этих хоккеистов успешно проявило себя на ЧМ, где сборной руководил не Андрей Скабелка. Если его парни не смогут обыграть «Динамо», которое довольно уверенно разматывает клубы из середины таблицы. то над белорусским тренером нависнет явная угроза.

Хоккеисты «Барыса» Фото: vk.com/hcbarys

🏐 21:00: Словения — Украина, ЧЕ-2023 (м), 1/4 финала

Интрига: кто выйдет в полуфинал?

На этом ЧЕ команды уже встречались в группе — тогда победила Словения (3:1), но это без Олега Плотницкого в доигровке на стороне соперника. Все жё с лидером европейского гранда «Перуджа» и без него Украина чувствует себя иначе. Проблемы этой сборной не в слабости игроков, а в неопытности: и когда они встречают сборную классом выше — паникуют. А парни Георге Крету как раз одни из топов мирового волейбола, хотя и не без оговорок: лидер своей группы Словения едва ли в 1/8 закамбэчила против Турции с 0-2.

Волейболисты национальной команды Словении Фото: cev.eu

⚽️ 21:45: Португалия — Люксембург, квалификация Евро-2024, группа J, 6-й тур

Интрига: Люксембург уже огрёб от Португалии. Огребёт ли снова?

В марте португальская сборная забила Люксембургу шесть безответных мячей (Роналду оформил дубль) – и сразу показала, кто в группе J хозяин. Да, Португалия исключительно побеждает (15 очков после пяти туров), а вот Люксембург удивляет, потому что соперничает со Словакией за вторую строчку (по 10 очков)! Вот только ближайшая встреча у словаков не с хедлайнером, а аутсайдером – Лихтенштейном (0 очков). Так что Люксембургу нужно чудо и хотя бы ничья, чтобы сохранить вменяемые шансы на исторический выход на Евро.

Будет чуть полегче — Роналду пропустит игру из-за перебора жёлтых.