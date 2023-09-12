Тренер сборной Катара выводил три команды на ЧМ. Главное о сопернике России

Сборную России ждёт контрольный матч на стадионе, который принимал игры чемпионата мира. 12 сентября команда Валерия Карпина встретится с Катаром (59-е место в рейтинге ФИФА) на арене «Аль-Джануб». В конце 2022 года азиатская сборная не вышла из группы на чемпионате мира, а теперь готовится к новому домашнему турниру.

Тренер

Сборная Катара сменила тренера после неудачного выступления на ЧМ-2022. Испанец Феликс Санчес провёл в чужой стране 10 лет. Сначала работал с юношеской и молодёжной сборными Катара, а в 2017-м возглавил национальную команду. В 2019 году команда победила на Кубке Азии, а спустя три года заняла последнее место в группе на чемпионате мира. По окончании турнира Санчес покинул свой пост и через несколько месяцев возглавил сборную Эквадора. Там и сборная сильнее, и футболисты говорят с тренером на одном языке.

Вакантный пост в сборной Катара занял известный тренер. В нулевых Карлуш Кейруш работал в «Реале» и «Манчестер Юнайтед», а с 2008 года тренирует только национальные команды. Кейруш трижды приезжал на чемпионат мира (2014, 2018, 2022) со сборной Ирана и один раз (2010) — со сборной Португалии. А ещё работал с Колумбией (четвертьфинал Кубка Америки — 2019) и Египтом (серебро Кубка Африки — 2021). 70-летний тренер подписал контракт до лета 2026 года, то есть до конца следующего чемпионата мира. Кстати, в начале нулевых он вывел сборную ЮАР на ЧМ-2002, однако покинул команду до старта турнира. Таким образом, Кейруш выходил на чемпионат мира с тремя сборными (ЮАР, Португалия, Иран).

Карлуш Кейруш Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Сборная Катара стартует в квалификации ЧМ летом 2024 года, но это не первоочередная задача для нового тренерского штаба. В начале 2024-го команде Кейруша придётся защищать титул лучшей сборной Азии. Кстати, сам турнир пройдёт на территории Катара, что несколько облегчит задачу. Уже известно, что на групповом этапе хозяева сыграют с Китаем, Таджикистаном и Ливаном.

Главные звёзды

В составе сборной Катара всего два футболиста, стоимость которых превышает отметку € 1 млн. У сборной России 23 таких игрока. Акрам Афиф — самый дорогостоящий (€ 4 млн) футболист катарской команды. 26-летний вингер отыграл 83 матча в составе сборной Катара и забил 24 мяча. Он даже числился футболистом «Вильярреала», однако так и не провёл ни одного матча за испанский клуб. Дело в том, что команда регулярно отправляла его по арендам. Тем не менее у Афифа есть опыт выступлений в Европе. Он провёл 42 матча в составе бельгийского «Эйпена» и 11 — в форме хихонского «Спортинга». Летом 2020-го Акрама продали в катарский «Аль-Садд», где он играет до сих пор.

Акрам Афиф Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Стоимость 27-летнего Альмоеза Али составляет € 2 млн. Его европейский опыт ещё более скромный, чем у Афифа. Али отыграл всего девять матчей в составе австрийского ЛАСКа, а сейчас выходит на поле за «Аль-Духаиль». И делает это с капитанской повязкой. В нынешнем сезоне зарекомендовал себя как неплохой ассистент — четыре голевые передачи в трёх матчах чемпионата Катара. За сборную своей страны провёл 82 матча и забил 39 мячей, то есть забивает почти в каждой второй игре.

Нельзя не отметить ещё одного футболиста сборной Катара. Хасан Аль-Хайдос дебютировал за национальную команду в далёком 2008 году и с того момента отбегал уже 160 матчей (34 гола). При этом 32-летний футболист на протяжении всей карьеры играет только за один клуб — «Аль-Садд». Вместе с ним он стал четырёхкратным чемпионом Катара и победителем азиатской Лиги чемпионов. Неудивительно, что человек с таким резюме со временем наиграл на звание капитана сборной.

Хасан Аль-Хайдос Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Как сборная Катара играла после ЧМ-2022

Летом 2023 года команда выступила на Золотом кубке КОНКАКАФ, куда получила приглашение от организаторов. На тот турнир Кейруш повёз обновлённую молодую сборную. Тренер принял такое решение в связи с тем, что опытные футболисты выдохлись после напряжённого сезона. Сборная Катара удивила многих после того, как обыграла в группе Мексику (1:0). Команда Кейруша добралась до четвертьфинала, где её разбила Панама — поражение азиатской сборной со счётом 0:4.

За несколько недель до этого катарская команда оказалась в центре скандала. Футболисты сборной Новой Зеландии демонстративно отказались выходить на второй тайм товарняка с парнями Кейруша. Игра прошла в Австрии, однако новозеландцы сообщили, что их футболист подвергся оскорблениям на расовой почве.

«В перерыве к нам подошёл новозеландский капитан и сообщил, что команда не выйдет на второй тайм, — говорил после матча Кейруш. — Нас очень удивило такое решение. Очевидно, что два игрока обменялись репликами в ходе матча. Новозеландцы поддержали своего футболиста, мы — своего. Никто не слышал расовых оскорблений: ни судья, ни тренеры, ни запасные футболисты. Просто у двух игроков возник спор во время матча».

На сентябрьские матчи Кейруш вернул в состав нескольких опытных футболистов, которых не вызывал летом. Катар уделяет серьёзное внимание контрольным матчам, поскольку у команды впереди игры Кубка Азии и отбор на ЧМ-2026. Нынешний состав максимально приближен к тому, что через несколько месяцев сыграет в официальных матчах. 7 сентября Катар неудачно провёл домашнюю игру с Кенией — 1:2. А каким будет результат с Россией?

Что сказали о Катаре тренер и футболисты сборной России

Валерий Карпин: Команду соперника по именам знаю, слежу ли за кем-то — нет. Предыдущие матчи сборной Катара смотрел, как они мне — ну, играют 4-3-3, пытаются играть в современный футбол, выходить из обороны. Пытаются, но не всегда получается. Как и у нас.

Дмитрий Баринов: Из команды я никого не знаю, матчи их на чемпионате мира не смотрел. Разбирали, как они выходят из обороны, прессингуют, поэтому понимание о команде есть. Сборная достаточно неплохая. По уровню из тех, с кем играли до этого, наверное, могу сравнить с Ираном.

Александр Головин: Если брать ЧМ, то не помню какой-то стиль игры Катара. Мы посмотрели теорию. Средняя и крепкая команда, стараются играть низом.