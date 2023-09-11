Игроки РПЛ не спасли Армению от поражения. Арбитр принял важное решение в пользу хорватов

Сборная Армении провела второй сентябрьский матч отбора на Евро-2024. На этот раз команда Александра Петракова встретилась с хорватами, которые чуть меньше года назад завоевали бронзу на чемпионате мира.

Несколько дней назад армянские футболисты обидно упустили победу в гостевой игре с Турцией. Хозяева отыгрались на 88-й минуте и тем самым осложнили сопернику жизнь. Потерять таким образом два очка перед игрой с Хорватией — такой себе результат. Бронзовый призёр ЧМ-2022, в свою очередь, разнёс Латвию (5:0) и догнал Армению в таблице.

В стартовом составе команды Петракова снова вышли четыре футболиста РПЛ. Забегая вперёд, скажем, что не все доиграли до финального свистка. В первой половине хорваты действовали очень солидно и вполне заслуженно ушли на перерыв, ведя в счёте. Хотя у команды Златко Далича был очень скромный перевес по ударам в створ (три против двух), но гости владели преимуществом.

Андрей Крамарич «потушил» стадион в Ереване на 14-й минуте. Розыгрыш углового привёл к тому, что хорватский нападающий с пары метров спокойно переправил мяч в ворота. Арбитр Клеман Тюрпен зафиксировал офсайд, пусть и сделал это с небольшой задержкой. Пока видеопомощники француза разбирали эпизод, нам крутили повторы с разных камер. Исходя из увиденного, можно было сделать только один вывод: железобетонный офсайд. Однако через пару минут Тюрпен, на радость хорватским футболистам, указал на центр поля. И только после этого нам показали стоп-кадр с прочерченными линиями. Самое главное, что один из армянских футболистов действительно задержался на дальнем фланге. Но на всех предыдущих повторах он просто не попал в кадр.

Хорваты празднуют гол Фото: Hrach Khachatryan/Getty Images

Армения очень быстро пришла в себя и едва не отыгрались спустя пару минут после пропущенного мяча. Но хорватов подтащил Доминик Ливакович, который справился с коварным ударом Эдуарда Сперцяна. Полузащитник «Краснодара» (играл с капитанской повязкой) метил точно в дальний угол, и вратарь с большим трудом перевёл мяч на угловой. Всё это обещало интригующее продолжение матча, но до перерыва моментов у ворот Ливаковича больше не было.

Кстати, в первой половине матч приостановили примерно на одну минуту. Всё из-за дрона, который появился над полем. К нему был привязан флаг Арцаха. Эта область в Закавказье находится в блокаде со стороны Азербайджана с конца 2022 года.

Фото: «Чемпионат»

Во второй половине хорваты заиграли гораздо активнее. К 75-й минуте гости заметно увеличили количество ударов, в том числе в створ, но счёт оставался прежним. До сих пор непонятно, каким образом, мяч не влетел в ворота сборной Армении. То вратарь Огньен Чанчаревич спасал хозяев, то хорваты просто не попадали в створ. Крамарич и Иван Перишич откровенно простили соперника — из таких позиций нужно забивать. Армянская команда во второй половине прибавила в центре поля, однако позволила слишком многое у своих ворот. То, что хорваты не забили после перерыва, — вина только самих гостей. Хорваты нанесли больше 20 ударов и уверенно контролировали игру.

Хорваты благодаря победе вышли на первое место в таблице. Они догнали по очкам Турцию, но находятся впереди соперника по личным встречам. Армении, судя по всему, придётся бороться за место на Евро-2024 именно с турецкой сборной. Команде Петракова нужно набрать на финише на четыре очка больше, чем сопернику. Армении осталось провести матчи с Латвией (в гостях), Уэльсом (дома) и с Хорватией (на выезде). А Турция сыграет дома с Латвией, а с Хорватией и Уэльсом — в гостях. Сами понимаете, задача у сборной Армении — не из простых.