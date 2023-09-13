Трансферное окно в России вот-вот закроется. Кого ещё купят наши топ-клубы?

До конца трансферного окна в России остаётся меньше 36 часов. Оно закроется 14 сентября в 23:59. Но не все клубы завершили работу на рынке. От кого из топ-клубов и каких трансферов мы всё ещё ждем?

«Зенит»

Чемпионы за остаток окна должны оформить обратный трансфер своего воспитанника ― Ярослава Михайлова из «Пари НН». После этого, по информации Ивана Карпова, клуб отдаст Михайлова в аренду в «Оренбург». Наши источники эту информацию подтверждают. И на этом работа «Зенита» на рынке будет завершена.

Клуб также рассматривал вариант с подписанием Нереса из «Бенфики». Но от него было решено отказаться по причине дороговизны варианта.

Ярослав Михайлов Фото: fcnn.ru

«Спартак»

«Спартак» работу на трансферном рынке завершил. Рассматривался вариант с подписанием нового форварда после аренд Кейта Бальде и Николсона, но от этого было решено отказаться. Так что Мелëшин получает отличный шанс проявить себя!

ЦСКА

Ожидается, что ЦСКА будет одним из самых активных клубов последних дней окна. По нашей информации, армейцы всё же попытаются привезти и левого, и центрального защитника. Но более плотная работа ведётся всё-таки по варианту на левый фланг. Естественно, все игроки, которых рассматривает ЦСКА, из Бразилии.

«Динамо»

«Динамо» до конца окна завершит трансфер бразильского атакующего полузащитника Бительо из «Гремио». Об этом в один голос пишут сразу несколько источников в Бразилии, и, по нашей информации, это соответствует действительности. Клуб очень долго вёл работу над этим трансфером и всё-таки сумел убедить игрока приехать в Россию.

«Локомотив»

«Локомотив» находится в похожей с ЦСКА ситуации. Клубу очень нужно усилить позицию центрального защитника и форварда. Один из вариантов в атаку – воспитанник «Локо» Тимур Сулейманов, который сейчас играет за «Пари НН». Не исключено, что именно его клуб решит подписать в последний день окна. Правда, сейчас не все в руководстве клуба поддерживают эту идею. На позицию центрального защитника у «Локомотива» тоже есть несколько кандидатов.

«Краснодар»

«Краснодар» пару недель назад завершил свою трансферную кампанию. Клуб смог реализовать все свои трансферные планы.