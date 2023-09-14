У чемпиона всего два футболиста с опытом выступлений в топ-5. Когда ещё с ним бороться за титул, если не сейчас?

«Зенит» давно не покупает игроков из топ-лиг. Даже у «Спартака» их больше

Неожиданно, но «Зенит», судя по всему, никого не купит в это летнее трансферное окно на место Малкома. Переговоры велись с несколькими игроками, назывались даже имена футболистов из ведущих европейских чемпионатов, тем не менее петербургский клуб так и не подписал «Большую Звезду». Вильсона Изидора всё же трудно назвать заменой Малкому, пусть француз и взял себе 10-й номер.

«Зенит» ассоциируется с крупными и дорогими трансферами, но вот удивительный факт: петербургский клуб не подписывает новичков из топ-5 лиг Европы с января 2020-го, когда забрал у «Ливерпуля» центрального защитника Деяна Ловрена за € 12 млн. Более того, с момента покупки самого Малкома у «Барселоны» за € 40 млн в июле 2019-го это вообще единственный трансфер игрока из топ-5 лиг Европы в «Зенит».

Таким образом, за последние семь трансферных окон чемпион России не потратил ни евро на новичков из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии или Франции. В «Зените» сконцентрировались на иных рынках. Игроков находили в Бразилии, Португалии (Станислав Крицюк, Вендел), Казахстане (Нуралы Алип) и Сербии (Страхиня Эракович). То есть в тех странах, где уровень футбола приблизительно такой же, как в РПЛ, либо послабее. Кроме того, подписывали новичков из российских клубов. Тем не менее «Зенит» продолжал доминировать в нашем чемпионате и выигрывать одно золото за другим.

В сегодняшнем составе команды Сергея Семака вообще нет ни одного (!) футболиста, который приходил бы в «Зенит» из топ-5 лиг. Только Дуглас Сантос переезжал в Санкт-Петербург из Германии, однако его «Гамбург» находился во Второй Бундеслиге. Опытом выступлений в ведущих чемпионатах обладают только бразильский капитан да свежий новичок Изидор, у которого целых пять матчей (точнее, пять выходов на замену) во французской Лиге 1 за «Монако».

Любопытно сравнить последние семь трансферных окон «Зенита» и его конкурентов с точки зрения приобретений игроков из топ-лиг Европы. «Спартак» за это время подписал Виктора Мозеса из «Челси» (€ 5 млн после аренды за € 300 тыс., по данным Transfermarkt), Кейта Бальде из «Кальяри» (свободным агентом), Тео Бонгонда из «Кадиса» (€ 7 млн) и Срджана Бабича из «Альмерии» (€ 5 млн). И это без учёта самого громкого трансфера – Квинси Промеса, который возвращался хоть и не из большой лиги (его выкупили у «Аякса» за € 8,5 млн), но всё-таки после периода выступлений за «Севилью».

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» с лета 2020-го приобрёл из пяти ведущих чемпионатов Пабло и Франсуа Камано из «Бордо» (соответственно, за € 2,5 млн и € 5,5 млн), Тина Едвая из «Байера» (€ 4 млн) и, собственно, самого Изидора из «Монако» (€ 3,5 млн).

«Динамо» за последние семь трансферных окон забрало из топ-лиг Диего Лаксальта у «Милана» (€ 3,5 млн) и Фабиана Бальбуэну у «Вест Хэма» (свободным агентом).

ЦСКА в этом смысле был скорее похож на «Зенит»: с лета 2020-го армейцы брали из ведущих европейских чемпионатов только двух игроков в краткосрочные аренды – Юсуфа Языджи (из «Лилля») и Жан-Филиппа Гбамена (из «Эвертона).

Даже «Краснодар», который до нынешней осени вряд ли воспринимался как реальный конкурент «Зенита» в борьбе за золотые медали, находил новичков в топ-лигах. «Быки» покупали Джона Кордобу из «Герты» (€ 20 млн) и Лукаса Оласу (€ 2 млн), который в прошлом сезоне вылетел из Примеры с «Вальядолидом» и не остался играть в Сегунде.

«Зенит» вообще как будто подальше держится от самого большого рынка. Единственной продажей сине-бело-голубых в топ-5 лиг Европы за последние три окна стал трансфер того же Ловрена в «Лион» в январе 2023-го за € 2 млн. До этого состоялся ещё переход зимой 2022-го в «Байер» Сердара Азмуна за € 2,5 млн, когда иранец не оставил клубу выбора, подписав контракт с немцами за полгода до истечения договора с петербуржцами. Хотя спрос на бразильцев в ведущих европейских чемпионатах был – достаточно вспомнить несостоявшуюся сделку с «ПСЖ» по Малкому.

Сегодня «Зенит» своим составом не напугает, наверное, никого. Как минимум – конкурентов из Москвы. Когда ещё бороться с командой Семака за титул, если не в этом сезоне?