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Чемпионат России, трансферы РПЛ: «Зенит» не покупает игроков из топ-5 лиг Европы — статистика, сравнение со «Спартаком»

«Зенит» давно не покупает игроков из топ-лиг. Даже у «Спартака» их больше
Анатолий Романов
Сергей Семак
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У чемпиона всего два футболиста с опытом выступлений в топ-5. Когда ещё с ним бороться за титул, если не сейчас?

Неожиданно, но «Зенит», судя по всему, никого не купит в это летнее трансферное окно на место Малкома. Переговоры велись с несколькими игроками, назывались даже имена футболистов из ведущих европейских чемпионатов, тем не менее петербургский клуб так и не подписал «Большую Звезду». Вильсона Изидора всё же трудно назвать заменой Малкому, пусть француз и взял себе 10-й номер.

«Зенит» ассоциируется с крупными и дорогими трансферами, но вот удивительный факт: петербургский клуб не подписывает новичков из топ-5 лиг Европы с января 2020-го, когда забрал у «Ливерпуля» центрального защитника Деяна Ловрена за € 12 млн. Более того, с момента покупки самого Малкома у «Барселоны» за € 40 млн в июле 2019-го это вообще единственный трансфер игрока из топ-5 лиг Европы в «Зенит».

Для чего чемпион России подписал Изидора:
«Зенит» забрал сбежавшую звезду «Локо». Зачем Семаку понадобился Изидор?
«Зенит» забрал сбежавшую звезду «Локо». Зачем Семаку понадобился Изидор?

Таким образом, за последние семь трансферных окон чемпион России не потратил ни евро на новичков из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии или Франции. В «Зените» сконцентрировались на иных рынках. Игроков находили в Бразилии, Португалии (Станислав Крицюк, Вендел), Казахстане (Нуралы Алип) и Сербии (Страхиня Эракович). То есть в тех странах, где уровень футбола приблизительно такой же, как в РПЛ, либо послабее. Кроме того, подписывали новичков из российских клубов. Тем не менее «Зенит» продолжал доминировать в нашем чемпионате и выигрывать одно золото за другим.

В сегодняшнем составе команды Сергея Семака вообще нет ни одного (!) футболиста, который приходил бы в «Зенит» из топ-5 лиг. Только Дуглас Сантос переезжал в Санкт-Петербург из Германии, однако его «Гамбург» находился во Второй Бундеслиге. Опытом выступлений в ведущих чемпионатах обладают только бразильский капитан да свежий новичок Изидор, у которого целых пять матчей (точнее, пять выходов на замену) во французской Лиге 1 за «Монако».

Любопытно сравнить последние семь трансферных окон «Зенита» и его конкурентов с точки зрения приобретений игроков из топ-лиг Европы. «Спартак» за это время подписал Виктора Мозеса из «Челси» (€ 5 млн после аренды за € 300 тыс., по данным Transfermarkt), Кейта Бальде из «Кальяри» (свободным агентом), Тео Бонгонда из «Кадиса» (€ 7 млн) и Срджана Бабича из «Альмерии» (€ 5 млн). И это без учёта самого громкого трансфера – Квинси Промеса, который возвращался хоть и не из большой лиги (его выкупили у «Аякса» за € 8,5 млн), но всё-таки после периода выступлений за «Севилью».

Срджан Бабич

Срджан Бабич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» с лета 2020-го приобрёл из пяти ведущих чемпионатов Пабло и Франсуа Камано из «Бордо» (соответственно, за € 2,5 млн и € 5,5 млн), Тина Едвая из «Байера» (€ 4 млн) и, собственно, самого Изидора из «Монако» (€ 3,5 млн).

«Динамо» за последние семь трансферных окон забрало из топ-лиг Диего Лаксальта у «Милана» (€ 3,5 млн) и Фабиана Бальбуэну у «Вест Хэма» (свободным агентом).

ЦСКА в этом смысле был скорее похож на «Зенит»: с лета 2020-го армейцы брали из ведущих европейских чемпионатов только двух игроков в краткосрочные аренды – Юсуфа Языджи (из «Лилля») и Жан-Филиппа Гбамена (из «Эвертона).

Даже «Краснодар», который до нынешней осени вряд ли воспринимался как реальный конкурент «Зенита» в борьбе за золотые медали, находил новичков в топ-лигах. «Быки» покупали Джона Кордобу из «Герты» (€ 20 млн) и Лукаса Оласу (€ 2 млн), который в прошлом сезоне вылетел из Примеры с «Вальядолидом» и не остался играть в Сегунде.

«Зенит» вообще как будто подальше держится от самого большого рынка. Единственной продажей сине-бело-голубых в топ-5 лиг Европы за последние три окна стал трансфер того же Ловрена в «Лион» в январе 2023-го за € 2 млн. До этого состоялся ещё переход зимой 2022-го в «Байер» Сердара Азмуна за € 2,5 млн, когда иранец не оставил клубу выбора, подписав контракт с немцами за полгода до истечения договора с петербуржцами. Хотя спрос на бразильцев в ведущих европейских чемпионатах был – достаточно вспомнить несостоявшуюся сделку с «ПСЖ» по Малкому.

Сегодня «Зенит» своим составом не напугает, наверное, никого. Как минимум – конкурентов из Москвы. Когда ещё бороться с командой Семака за титул, если не в этом сезоне?

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