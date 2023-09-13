Вратарю не забили семь пенальти из восьми! Уникальное достижение в Кубке России. Видео

«Уфы» уже полтора года как нет в РПЛ. И даже из Первой лиги клуб, через который прошли Иван Обляков, Гамид Агаларов, Даниил Фомин, Андрей Лунёв, Александр Зинченко, Игорь Дивеев, Данил Круговой и тренер Сергей Семак, вылетел этой весной. Тем не менее уфимцы не дают забыть о себе – теперь один из игроков команды отметился уникальным достижением в Кубке России.

В третьем раунде Пути регионов «Уфа» попала на «Волгу» из Ульяновска. Эта команда в прошлом сезоне выбыла, как и уфимская, из Первой лиги во Вторую. Зато показала себя в Кубке России, где добралась до четвертьфинала Пути регионов. Тогда «Волга» была остановлена только «Зенитом», победившим в Ульяновске со счётом 3:0. Теперь на том же стадионе «Труд» имени Льва Яшина «Волга» сошлась с «Уфой».

Сегодня в Ульяновске коса нашла на камень – соперникам не хватило 90 минут, что определить сильнейшего: основное время завершилось нулевой ничьей. Исход противостояния команд должна была решить серия пенальти. И в ней просто божественную игру показал 28-летний голкипер «Уфы» Олег Баклов, тащивший по-яшински.

Игроки «Волги» не забили ему ни один из четырёх 11-метровых! Чингиз Магомадов, выполняя первый удар, послал мяч вправо от себя низом – Баклов поймал. Билал Билалов пробил влево на средней высоте, но Олег снова отбил. Аслан Дашаев с третьей попытки хозяев выстрелил в перекладину. А исполнявший четвёртый пенальти Алексей Цыганков, как и Билалов, отправил мяч левее на средней высоте: голкипер опять сыграл безупречно и совершил красивый сейв. «Уфа» победила, так как два её игрока Иван Хлебородов и Олег Ознобихин оказались точнее всех остальных участников этой удивительной серии.

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Самое поразительное, что в нынешнем розыгрыше Кубка России Баклову забили всего один пенальти из восьми – какая-то невероятная статистика! На предыдущем этапе «Уфа» победила дома по пенальти «Носту». Тогда команды тоже выдали нулевую ничью, а в серии 11-метровых голкипер переиграл Никиту Теленкова, Олега Леонова и Владислава Абрамова.

Откуда же взялся этот герой Баклов? Голкипер не принадлежит «Уфе», он арендован у «Урала». За клуб из Екатеринбурга Олег выступал с января 2018-го, но закрепиться в основе не сумел. Хотя в сезоне-2019/2020 шанс у него был. Баклов провёл в РПЛ три матча со «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом», в которых пропустил семь мячей. Пару раз ошибся, поэтому вернулся на скамейку. Потом вратарь уходил в аренду в «КАМАЗ», а фактически весь прошлый год пропустил из-за травмы колена.

Любопытно, что по статистике Transfermarkt Баклов за карьеру отразил только один 11-метровый из восьми, если не брать серии пенальти. Это случилось в сентябре 2019-го в матче с ЦСКА, когда ему проиграл дуэль Фёдор Чалов. В остальных случаях и двухметровый рост не помогал Олегу парировать удары с «точки».

Но, кажется, нынешний Кубок России будет его турниром.