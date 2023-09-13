Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Волга» Ульяновск — «Уфа» — 0:0 по пенальти 0:2, видео, сейвы Олега Баклова, 13 сентября 2023 года, Кубок России

Вратарю не забили семь пенальти из восьми! Уникальное достижение в Кубке России. Видео
Анатолий Романов
Вратарю не забили семь пенальти из восьми! Видео
Аудио-версия:
Комментарии
«Уфа» в серии 11-метровых прошла «Волгу», а Баклов тащил всё.

«Уфы» уже полтора года как нет в РПЛ. И даже из Первой лиги клуб, через который прошли Иван Обляков, Гамид Агаларов, Даниил Фомин, Андрей Лунёв, Александр Зинченко, Игорь Дивеев, Данил Круговой и тренер Сергей Семак, вылетел этой весной. Тем не менее уфимцы не дают забыть о себе – теперь один из игроков команды отметился уникальным достижением в Кубке России.

Фонбет Кубок России . 1/64 финала
13 сентября 2023, среда. 17:15 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
0 : 0
0 : 2
Уфа
Уфа

В третьем раунде Пути регионов «Уфа» попала на «Волгу» из Ульяновска. Эта команда в прошлом сезоне выбыла, как и уфимская, из Первой лиги во Вторую. Зато показала себя в Кубке России, где добралась до четвертьфинала Пути регионов. Тогда «Волга» была остановлена только «Зенитом», победившим в Ульяновске со счётом 3:0. Теперь на том же стадионе «Труд» имени Льва Яшина «Волга» сошлась с «Уфой».

Сегодня в Ульяновске коса нашла на камень – соперникам не хватило 90 минут, что определить сильнейшего: основное время завершилось нулевой ничьей. Исход противостояния команд должна была решить серия пенальти. И в ней просто божественную игру показал 28-летний голкипер «Уфы» Олег Баклов, тащивший по-яшински.

Игроки «Волги» не забили ему ни один из четырёх 11-метровых! Чингиз Магомадов, выполняя первый удар, послал мяч вправо от себя низом – Баклов поймал. Билал Билалов пробил влево на средней высоте, но Олег снова отбил. Аслан Дашаев с третьей попытки хозяев выстрелил в перекладину. А исполнявший четвёртый пенальти Алексей Цыганков, как и Билалов, отправил мяч левее на средней высоте: голкипер опять сыграл безупречно и совершил красивый сейв. «Уфа» победила, так как два её игрока Иван Хлебородов и Олег Ознобихин оказались точнее всех остальных участников этой удивительной серии.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Самое поразительное, что в нынешнем розыгрыше Кубка России Баклову забили всего один пенальти из восьми – какая-то невероятная статистика! На предыдущем этапе «Уфа» победила дома по пенальти «Носту». Тогда команды тоже выдали нулевую ничью, а в серии 11-метровых голкипер переиграл Никиту Теленкова, Олега Леонова и Владислава Абрамова.

Откуда же взялся этот герой Баклов? Голкипер не принадлежит «Уфе», он арендован у «Урала». За клуб из Екатеринбурга Олег выступал с января 2018-го, но закрепиться в основе не сумел. Хотя в сезоне-2019/2020 шанс у него был. Баклов провёл в РПЛ три матча со «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом», в которых пропустил семь мячей. Пару раз ошибся, поэтому вернулся на скамейку. Потом вратарь уходил в аренду в «КАМАЗ», а фактически весь прошлый год пропустил из-за травмы колена.

В кубковом турнире состоялась необычная игра:
Самый необычный матч Кубка России. 2DROTS обыграл соперника на плавучем доке
Самый необычный матч Кубка России. 2DROTS обыграл соперника на плавучем доке

Любопытно, что по статистике Transfermarkt Баклов за карьеру отразил только один 11-метровый из восьми, если не брать серии пенальти. Это случилось в сентябре 2019-го в матче с ЦСКА, когда ему проиграл дуэль Фёдор Чалов. В остальных случаях и двухметровый рост не помогал Олегу парировать удары с «точки».

Но, кажется, нынешний Кубок России будет его турниром.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android