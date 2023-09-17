10 российских легионеров в Испании, забивавших «Реалу». Захарян — следующий?

Сегодня, 17 сентября, «Реал Сосьедад» сыграет в гостях с мадридским «Реалом». Шансы выйти на поле есть у нашего легионера — Арсена Захаряна. Будет круто, если 20-летний россиянин забьёт дебютный гол за новый клуб на «Сантьяго Бернабеу». А кто из наших футболистов отличался во встречах чемпионата и Кубка Испании с «Реалом» ранее? Сейчас расскажем.

Игорь Корнеев (1992 год, «Эспаньол»)

В матче 10-го тура чемпионата Испании сезона-1992/1993 «Эспаньол» играл в гостях с «Реалом». В стартовом составе каталонского клуба в старте вышли сразу трое россиян: Игорь Корнеев, Дмитрий Галямин и Андрей Мох (позже на замену ещё появился Дмитрий Кузнецов). И именно Корнеев открыл счёт во встрече, реализовав пенальти на 32-й минуте. Правда, в итоге это не помогло «Эспаньолу» — «Реал» выиграл со счётом 3:1.

Игорь Корнеев (слева) в «Эспаньоле» Фото: Из личного архива Игоря Корнеева

Дмитрий Радченко (1993 и 1995 годы, «Расинг»)

Во встрече 6-го тура чемпионата Испании сезона-1993/1994 «Расинг» отправился в гости к «Реалу». И российский форвард Дмитрий Радченко открыл счёт на 39-й минуте. Этот гол стал для него первым в сезоне. Но «Расинг» не удержал преимущество, уступив в итоге со счётом 1:2.

Радченко забивал «Реалу» и в 1995-м. Тогда «Расинг» обыграл мадридцев со счётом 3:1, а Дмитрий ещё и оформил ассист на соотечественника — Дмитрия Попова.

Дмитрий Попов (1994 и 1995 годы, «Расинг»)

Попов также дважды огорчал мадридцев. И оба раза — в сезоне-1994/1995. В матче 6-го тура он забил единственный гол «Расинга» в матче с «Реалом» на выезде (1:3). А в 25-м туре команда разобралась с Мадридом в Сантандере — 3:1. Попов оформил 1+1 по гол+пас, как и его соотечественник Радченко.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Олег Саленко (1995 год, «Валенсия»)

Российский форвард, ставший лучшим бомбардиром ЧМ-1994, огорчал «Реал» в 1995-м. Жеребьёвка свела его «Валенсию» с мадридцами в 1/8 финала Кубка Испании. В первом матче в Мадриде «Валенсия» выиграла со счётом 2:1, а Саленко оформил дубль, забив на 27-й и 55-й минутах. Дома «Валенсия» также победила — 2:1, но Саленко уже не отличался. В том розыгрыше валенсийцы дошли до финала Кубка, где уступили «Депортиво» из Ла-Коруньи — 1:2.

Владимир Бесчастных (1996 и 1998 годы, «Расинг»)

Бесчастных отличался в матчах с «Реалом» целых три раза. В 1996 году Владимир забил Мадриду в матче 7-го тура Примеры, открыв счёт на 70-й минуте. Правда, затем началась настоящая перестрелка, и матч завершился ничьей — 2:2. Затем Бесчастных забил «Реалу» в игре 29-го тура чемпионата-1997/1998. На 81-й минуте гостевой встречи он сравнял счёт, матч закончился со счётом 2:2. Угадаете, как завершилась встреча «Расинга» и «Реала» в 9-м туре сезона-1998/1999? Правильно, со счётом 2:2. И снова забил Бесчастных.

Валерий Карпин (1996 год, «Валенсия»; 2004 год, «Реал Сосьедад»)

Один из самых ярких российских легионеров в Испании дважды поражал ворота «Реала». В сезоне-1996/1997 Карпин играл за «Валенсию». Команда уступила мадридцам со счётом 2:4, а Валерий забил гол на девятой минуте.

А в сезоне-2003/2004 Карпин уже выступал за «Реал Сосьедад». В предыдущем чемпионате его клуб бился с Мадридом за золото и занял второе место, но в следующем провалился — 15-я строчка. Однако в очной игре в Сан-Себастьяне удалось выиграть с минимальным счётом. Единственный гол на 63-й минуте как раз забил Карпин. При этом полузащитник не отличался в матчах с «Реалом», будучи футболистом «Сельты».

Валерий Карпин (справа) против Роналдо Фото: Denis Doyle/Getty Images

Дмитрий Черышев (1997 год, «Спортинг» Хихон)

Сын Дмитрия, Денис — воспитанник «Реала». А вот Черышев-старший не играл за Мадрид, но зато забивал ему в 1997 году. В матче 36-го тура чемпионата Испании Черышев отметился на девятой минуте гостевой встречи с «Реалом». Это не помогло «Спортингу» выиграть — клуб из Хихона уступил со счётом 1:3. Тот гол остался для Черышева единственным во встречах с «Реалом».

Александр Мостовой (1998, 1999 и 2003 годы, «Сельта»)

Главный российский бомбардир среди легионеров во встречах с «Реалом». Не зря Мостового зовут Царём! Александр четыре раза забивал мадридцам в Примере. Впервые Мостовой отличился во встречах с «Реалом» в сезоне-1997/1998. В 33-м туре чемпионата Испании он оформил дубль, и его «Сельта» выиграла — 2:1. Ровно через год, 11 апреля 1999 года, Мостовой отметился вновь и помог команде из Виго разгромить «Реал» со счётом 5:1.

Следующего мяча Царя Мадриду пришлось ждать более четырёх лет. В мае 2003 года Мостовой забил «Реалу» в гостях — «Сельта» тогда сыграла вничью (1:1).

Александр Мостовой в «Сельте» Фото: Firo Foto/Getty Images

Дмитрий Хохлов (2001 и 2002 год, «Реал Сосьедад»)

Хохлов выступал за «Реал Сосьедад» с 2000 по 2003 год. В сезоне-2001/2002 ему удалось забить мадридцам в обоих кругах. Во встрече 17-го тура «Сосьедад» проиграл «Реалу» в гостях со счётом 1:3. Хохлов открыл счёт на 38-й минуте, но это не помогло баскам. Зато во втором круге, в матче 36-го тура, «Сосьедад» разнёс «Реал» дома — 3:0. Хохлов забил второй гол во встрече, сняв вопросы о победителе.

Дмитрий Хохлов (в центре) Фото: Firo Foto/Getty Images

Фёдор Смолов (2020 год, «Сельта»)

После гола Карпина следующего российского мяча в ворота «Реала» пришлось ждать 16 лет! Смолов в 2020 году отправился в аренду в «Сельту» на полгода. И за 14 матчей забил два гола — «Реалу» и «Барселоне». Славная командировка!

В матче 24-го тура Примеры с мадридцами Фёдор открыл счёт на «Сантьяго Бернабеу». На седьмой минуте он принял пас от Аспаса, вышел один на один и пробил рядом с Куртуа. «Сельта» в итоге сыграла вничью с «Реалом» — 2:2.

Фёдор Смолов в «Сельте» Фото: Octavio Passos/Getty Images

«Забить гол «Реалу» — это невозможно? Почему невозможно? До меня наши соотечественники в лице Карпина и Мостового забивали «Реалу». Поэтому я продолжил традицию, начатую ими. Планирую ли забивать дальше? Я уже в аэропорт собираюсь, в принципе можно улетать со спокойной душой», — шутил Смолов после гола в эфире телешоу «Вечерний Ургант».