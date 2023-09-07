«Реал» кардинально перестраивает стадион. Теперь газон хранят на шести этажах под землёй

Мадридский «Реал» одновременно проводит домашние матчи на «Сантьяго Бернабеу» и реконструирует эту же арену. Само собой, работы ведутся, когда нет игр, но переезжать на другой стадион действующим чемпионам больше не требуется. В отличие от «Барселоны», которая снесла третий ярус на «Ноу Камп», а домашние встречи проводит на Олимпийском стадионе на горе Монжуик.

Работы на стадионе «Реала» велись сразу по нескольким направлениям: раздвижная крыша, новый фасад, увеличение вместимости, табло… Предполагалось, что реконструкция завершится в 2022 году. Однако в том числе из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. И если изначально выдвижное поле не входило в проект, то со временем добавили и эту задачу. «Реалу» пришлось взять несколько кредитов, а стоимость всей реконструкции перевалила за € 1 млрд.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Если огромными табло и закрывающимися крышами уже никого не удивить, то выдвижное поле на «Сантьяго Бернабеу» получилось уникальным. На некоторых аренах поле может целиком выкатываться за пределы стадиона, на «Бернабеу» же оно разделяется на шесть платформ, которые складываются под землёй – одна часть под другой.

На шести подземных этажах созданы условия для поддержания газона в оптимальном состоянии:

вентиляция;

климат-контроль;

система полива;

ультрафиолетовые лампы.

Всё началось с желания «Реала» зарабатывать с помощью различных мероприятий на «Бернабеу». Из-за недостатка места у стадиона поля нельзя было выкатывать целиком, тогда и появилась идея с этими шестью платформами, которые прячутся в специальном тоннеле. Пространство называют «теплицей»: оно длиной 132 м, шириной 20 м и глубиной почти 30 м.

У «Реала» уже есть соглашение с инвестиционным фондом Sixth Street и развлекательной компанией премиум-класса Legends Hospitality. Согласно договору, клуб получает € 360 млн за 30% от доходов с концертов и прочих мероприятий в ближайшие 20 лет. Формат сотрудничества чем-то напоминает рычаги «Барселоны».

Уже известно, кто даст первый концерт на обновлённом «Бернабеу». 30 мая 2024 года выступит певица Тейлор Свифт. Для неё это будет первый концерт в Испании за 13 лет.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

«Реал» ещё в 2011 году задумал амбициозную реконструкцию арены. Теперь до её окончания остаётся несколько месяцев. По информации AS, открытие стадиона запланировано на 23 декабря 2023 года. Хотя немного странно называть открытием то, что уже давно не закрывалось.