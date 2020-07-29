«Реал» и «Барселона» выдохнули! Смолов вернулся в Россию

Сегодня Фёдор Смолов вернулся в «Локомотив». За «Сельту» он отыграл всего полгода, но наверняка остался в памяти испанских болельщиков благодаря голам «Реалу» и «Барселоне».

А чем ещё запомнился россиянин? Вспоминаем, как складывалась карьера форварда в Примере.

Смолов подписал контракт с «Сельтой» за сутки до закрытия трансферного окна

Российский форвард официально стал игроком испанского клуба 30 января – за сутки до трансферного дедлайна.

Переехать в Испанию он мог ещё в начале месяца. Тогда нападающим интересовался «Эспаньол». Клуб из Барселоны выбирал между Смоловым и Раулем Де Томасом из «Бенфики». В результате подписал испанца.

Позже заключить контракт с россиянином могли «Вест Бромвич» и «Вильярреал», но форвард сделал выбор в пользу «Сельты».

Болельщики радовались трансферу Смолова. Испанские СМИ тоже верили в игрока

В Испании Фёдора ждал тёплый приём. Болельщики «Сельты» разделились на два лагеря: одни утверждали, что просто ранее не знали о существовании Смолова, а другие, которые уже видели нападающего в деле, радовались трансферу.

«Смолов — лучший трансфер в истории «Сельты!» Испанские болельщики — о новичке из России Кто-то из испанцев радуется, а кто-то не знает, что это за футболист.

Испанские газеты тоже дружелюбно встретили россиянина. Посыл их текстов о новичке «Сельты» был примерно одинаков: «Смолов – многообещающий форвард. Он провалил ЧМ-2018, но переход в «Сельту» — шанс всё исправить. Кто знает, может быть он станет вторым Мостовым или Карпиным». Журналисты, которые «копнули» чуть глубже, назвали Смолова «медийной величиной» и рассказали читателям о нашумевшем видео с Ольгой Бузовой и морковкой.

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Смолов дебютировал в матче с «Валенсией». Форвард провёл на поле только 12 минут

Дебютной для Фёдора стала гостевая игра с «Валенсией». После того, как «Сельта» пропустила гол на 77-й минуте, главный тренер команды Оскар Гарсия выпустил новичка на поле. Смолов старался активно участвовать в атаках клуба из Виго, но результативными действиями отметиться не успел.

Первый гол в Примере Фёдор отгрузил «Реалу». Испанские газеты были в восторге от Смолова

Дебютный гол в Примере Смолов забил в своей третьей игре – на «Бернабеу». В матче с «Реалом» форвард вышел в старте и уже на 7-й минуте отгрузил мяч в ворота Куртуа. Фёдор здорово открылся, получил отличную передачу от Аспаса и спокойно переиграл голкипера мадридцев.

Та встреча закончилась со счётом 2:2. Однако российский форвард всё равно стал одним из главных героев матча. После матча ведущая спортивная газета Испании рассыпалась комплиментами в адрес Смолова:

«Первый гол Смолова в Ла Лиге не мог пройти по лучшему сценарию. Российский нападающий расплавил «Бернабеу» спустя 10 минут после начала матча с филигранностью хирурга. Это была третья игра Смолова в Ла Лиге и за «Сельту» — до этого были 10 минут игры против «Валенсии» и 88 минут против «Севильи». И кажется, что команда из Виго нашла одного из тех игроков, которые что-то значат. Свой ключ к мечте о спасении».

А в «твиттере» Ла Лиги Смолова даже назвали царём.

Во время карантина Смолов вернулся в Россию. За это на него наехал Селюк

В следующий раз Смолов привлёк к себе всеобщее внимание, когда во время паузы в чемпионате, вызванной эпидемией, отправился в Россию. Большинство испанских болельщиков негативно отнеслись к отъезду Фёдора, однако клуб пошёл игроку навстречу. После долгих уговоров «Сельта» отпустила футболиста в Россию, а по его возвращении даже не оштрафовала.

Своё решение покинуть Испанию нападающий мотивировал желанием быть поближе к семье. Однако испанские СМИ уверяли, Смолов покинул страну на частном самолёте, чтобы попасть на день рождения внучки Ельцина.

С журналистами оказался солидарен Дмитрий Селюк. Агент наехал на форварда и заявил, что не удивится, если всё семейство Ельциных по вине Фёдора окажется в больнице в Коммунарке из-за несоблюдения карантина нападающим.

В результате между агентом и форвардом завязалась словесная перепалка, которая, правда, очень быстро и закончилась.

«Такие, как ты, у меня за пивом бегают». Смолову давно никто такое не говорил Пикировки на карантине: Смолов против Селюка, Слуцкий против Игнатьева.

Второй гол Смолов забил «Барселоне». Так появились шутки о том, что Фёдор опасен только в играх с грандами

После возвращения в Испанию Смолову пришлось ждать второго гола ещё 4 матча, а с момента, когда Фёдор забил дебютный мяч, прошло аж 7 игр. Нападающий неплохо действовал в прессинге, боролся за верховые мячи, хорошо открывался и пытался создать пространство для манёвра главной звезде «Сельты» Яго Аспасу, но не забивал, поэтому частенько казалось, что он теряется на поле.

По удивительный случайности форвард вновь отличился опять во встрече с грандом. В домашней игре против «Барселоны» Смолов откликнулся на передачу Йокушлу и отправил мяч пустые ворота. Тот матч, кстати, как и игра с «Реалом», закончился ничьей 2:2.

Неудивительно, что после болельщики начали подшучивать над Смоловым в соцсетях, напоминая, что в Испании он забивал только грандам.

«Вот он – великий русский бомбардир». Что говорят про гол Смолова «Барселоне» Он стал восьмым россиянином, который забил гол каталонцам.

К сожалению, больше отметиться результативными действиями в футболке «Сельты» россиянин так и не смог. Смолов принял участие ещё в трёх матчах Примеры, а после повредил пах и больше за клуб из Виго не сыграл ни минуты.

Всего за «Сельту» Фёдор провёл 14 встреч, в которых дважды забил и получил четыре жёлтые карточки.

В июне «Чемпионату» стало известно, что Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего. Однако вскоре президент клуба из Виго Карлос Моуриньо намекнул, что сделка не состоится.

«Если у нас будет возможность приобрести Рафинью и Мурильо, мы обязательно ей воспользуемся. Эти трансферы сильно скажутся на нашем бюджете. У Смолова и Брадарича есть будущее в испанском футболе, но если мы сможем купить Мурильо и Рафинью, то подписать этих игроков будет очень трудно», — отметил Моуриньо.

Что говорил о Смолове главный тренер «Сельты»

В основном, Оскар Гарсия публично только хвалил игрока. Особенно главный тренер «Сельты» отмечал характер футболиста.

«Мы обсуждали тему адаптации российских футболистов, но знали, что характер у Смолова не такой, как у типичного русского, он экстраверт и идеально разговаривает по-английски. Помню его с тех пор, как «Зальцбург» играл с «Краснодаром». Тогда я понял, что он игрок другого уровня. Если будет сфокусирован, ему не потребуется много времени на адаптацию, у него превосходные навыки», — утверждал Гарсия.

А в конце сезона тренер оценил вклад Смолова в игру команды.

«Он не только забил два гола, но и проделал большую работу. Также он помогает освободить Яго Аспаса в соответствии с его функциями, например, когда играет Санти. Мы довольны его предрасположенностью к работе. Он очень вовлечён в проект», — отметил Гарсия.

Что говорили о Смолове игроки «Сельты»

К приезду россиянина игроки «Сельты» отнеслись с воодушевлением.

«Смолов может многое привнести в команду. Если сможет раскрыться и внести свой вклад, он принесёт много радости «Сельте». Практически в каждом матче мы забивали, создавая опасные моменты. Теперь мы сможем быть ещё опаснее у ворот соперника», — утверждал Франсиско Пейнадо.

Тем не менее впредь публично о Фёдоре футболисты не высказывались. После матча с «Барселоной» испанские СМИ уверяли, что Аспас остался недоволен игрой россиянина, но сам испанец эту информацию не подтверждал.