«Рад видеть Головина с капитанской повязкой!» Лучший матч россиянина в этом сезоне

5-й тур чемпионата Франции начался с поражения «ПСЖ». У «Монако» появилась отличная возможность оторваться от фаворита Лиги 1 уже не на два, а на пять очков. Соперником команды Александра Головина на этот раз оказался «Лорьян» – середняк, который закончил прошлый сезон на 10-м месте, а после четырёх туров нынешнего шёл на 12-й строчке.

Правда, выездная игра для «Монако» началась обескураживающе. Не прошло и двух минут, как «Лорьян» открыл счёт. 93 секунды – это пока самый быстрый гол в этом сезоне чемпионата Франции. Нападающий Айегун Тосин вышел один на один с вратарём и точно пробил. Форвард был настолько благодарен партнёру за голевую передачу, что поцеловал его бутсу (это не образно, а реально поставил ногу Эли Крупи к себе на колено и поцеловал обувь партнёра).

«Монако» не потребовалось много времени, чтобы отыграться. На 17-й минуте уже Головин вышел практически один на один и пробил в «девятку», хотя его подталкивали в спину. Россиянин отличился во втором матче за «Монако» подряд. В прошлом туре забил «Лансу».

Гости выглядели предпочтительнее весь матч. Больше владели мячом (59% – 41%), больше били по воротам (20:10). Головин привычно располагался на левом фланге атаки и на 49-й минуте мог забивать второй раз, но ударил из штрафной сильно выше. А затем произошло значимое событие в карьере Александра.

Александр Головин Фото: ФК «Монако»

На 66-й минуте у «Монако» случилась тройная замена. С поля ушёл в том числе капитан команды Виссам Бен-Йеддер. Повязка пошла по рукам. Казалось, футболисты не совсем понимают, кому нужно её передать – в результате отнесли Головину. Он впервые стал капитаном «Монако» в официальном матче. Раньше повязка была у него лишь в товарищеском матче.

Прошло лишь три минуты и Головин уже в новом статусе отдал голевую передачу на Фоларина Балогуна – экс-форвард «Арсенала» отличился в дебютной встрече. Казалось, этот мяч окажется победным. А главное событие в конце матча – появление Бенжамена Менди: футболист впервые вышел на поле в официальном матче после тюрьмы. С момента его предыдущей игры прошло 763 дня. Однако, на последней минуте компенсированного времени «Лорьян» всё-таки сравнял. На 90+8-й отличился Ромен Февр.

Таким образом, «Лорьян» уже на старте сезона отнял очки и у «ПСЖ», и у «Монако». Однако после матча всё равно многие болельщики в соцсетях отмечали Головина, который и забил, и отдал.

«Рад видеть Головина с капитанской повязкой!», – написал один из пользователей под ником VladTSTB.