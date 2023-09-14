Странный трансфер звезды «ПСЖ». Вместо Саудовской Аравии — отдали в другую азиатскую лигу

Марко Верратти перебрался в Катар! Итальянец подписал контракт с «Аль-Араби». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» принял предложение в размере € 45 млн. По сообщениям журналиста Николо Скиры, хавбек по контракту, рассчитанному до 2026 года, будет зарабатывать € 30 млн в год. В среду, 13 сентября, футболист прибыл в Доху, а на официальном сайте клуба появилось фото Верратти в форме «Аль-Араби». Почему футболист покинул Париж?

Верратти выступал за «ПСЖ» с 2012 года. Итальянец оказался в чемпионате Франции после четырёх лет в «Пескаре». Талантливого полузащитника заметили в Серии В, в итоге купив летом 2012-го за € 12 млн (годовая зарплата составила € 850 тыс.). «ПСЖ» выиграл конкуренцию у «Ювентуса», «Милана» и «Наполи». Верратти сравнивали с Андреа Пирло (не по функционалу, а по одарённости) – одним из лучших итальянских полузащитников в истории.

В итоге Марко провёл в «ПСЖ» 11 лет. За это время он выиграл с клубом девять чемпионатов Франции, столько же Суперкубков, а также по шесть Кубков Франции и Кубков лиги. А в 2021-м стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. В общем, собрал внушительную коллекцию.

Летом у «ПСЖ» сменился главный тренер. На замену Кристофу Галтье пришёл Луис Энрике. Из-за этого изменилась не только схема, но и в целом стиль игры. И в нём не нашлось места для Верратти.

Марко Верратти в «ПСЖ» Фото: Kenta Harada/Getty Images

RMC Sport в начале августа сообщал, что Марко проинформировали – «ПСЖ» больше не заинтересован в его услугах. Верратти вместе с Неймаром не пригласили даже на командную фотосессию. Парижане надеялись, что итальянец переберётся в Саудовскую Аравию. Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен также отмечал, что «ПСЖ» пора прощаться с Верратти: «Он здесь уже больше десяти лет, за первые годы в Париже добился огромного прогресса… Мы все согласны, что Верратти был отличным полузащитником, но этого недостаточно, учитывая последние годы. Он так и не заменил [в раздевалке] ушедшего Тьяго Мотту, Тьяго Силву, Златана Ибрагимовича. Мы ожидали гораздо большего от Маркиньоса и Верратти, это разочаровывает».

Но не все критиковали футболиста. Донато Ди Кампли, экс-агент Верратти, отмечал, что «ПСЖ» – клуб без души. В качестве примера он привёл сорвавшийся переход бывшего клиента в «Барселону»: «Игроки в Париже находятся в заключении, всегда делают, что хочет клуб, а не они сами. Это тюрьма, там практикуют шантаж. Мы хотели перейти в «Барселону», и это, очевидно, не понравилось эмиру. Аль-Хелаифи сказал мне, что, если я продолжу попытки провести сделку с «Барсой», Верратти от меня уйдёт… И в конце концов это произошло. Я уверен, что Марко испугался – он не признается, но это так».

Несмотря на то что Марко работал в межсезонье вместе с командой и летал, например, на сборы в Японию, всё лето СМИ отправляли его в разные клубы. Называли «Атлетико», «Ливерпуль», «Баварию», «Барселону». Но позже главным маршрутом для Марко казалась Саудовская Аравия. Двумя главными претендентами стали «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль».

По информации журналиста Маттео Моретто, первому клубу «ПСЖ» ответил, что не продаст игрока дешевле € 80 млн. А «Аль-Ахли» готов быть дать только € 30 млн. «Аль-Хиляль» продвигался дальше по поводу трансфера Марко. Даже Фабрицио Романо уже сообщал, что игрок близок к переезду в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» предлагал итальянцу трёхлетний контракт с зарплатой € 48 млн в год. Но «ПСЖ» не хотел отпускать опорника за маленькую, по их меркам, сумму (также предлагали € 30 млн). Позже интересной новостью поделился журналист L’Équipe Лоик Танзи. Он отметил, что в переговорах с саудовскими клубами Верратти представлял посторонний человек, который выдавал себя за его агента. Из-за этого переговоры с «Аль-Хилялем» растянулись на несколько недель.

Этой ситуацией воспользовались в Катаре. «Аль-Араби» предложил за Верратти € 45 млн, а «ПСЖ» согласился. В итоге футболист оказался в Дохе. Интересно, что ранее парижане блокировали предложения ниже € 80 млн, а тут пошли на компромисс. Существует ли связь между катарскими владельцами «ПСЖ» и катарским клубом «Аль-Араби»? Напрямую никто не говорил о связях, но нет сомнений, что для «своих» боссы парижан отдали игрока с дисконтом. Тем более у «ПСЖ» и «Аль-Араби» уже есть история трансферов. Ранее в Катар из Парижа перебрались полузащитник Рафинья и защитник Абду Диалло. «Аль-Араби» выступил «санитаром» «ПСЖ». Вероятно, поэтому клуб пошёл на снижение требований.

Марко Верратти в «Аль-Араби» Фото: https://twitter.com/alarabi_club

Что из себя представляет «Аль-Араби»?

«Аль-Араби» – самый популярный и старый клуб Катара. Он основан в 1952 году. Является семикратным чемпионом страны и восьмикратным обладателем Кубка. Свои матчи проводит на стадионе «Гранд-Хамад» в Дохе, вмещающем 18 тысяч зрителей. Самые известные игроки, выступавшие за клуб ранее: Габриэль Батистута (2003-2005), Штефан Эффенберг (2003-2004), Тарибо Уэст (2004), Даниэль Карвальо (2010) и Пабло Эрнандес (2014-2017). Сейчас за клуб преимущественно играют катарцы, также есть испанец, сенегалец, бразилец, голландец, исландец, тунисец и египтянин.

Звёздную компанию Верратти составят вышеупомянутые Диалло и Рафинья, а также Арон Гуннарссон (игрок сборной Исландии, выступал за «Кардифф Сити»). В общем, не так ярко, как в Саудовской Аравии, но тоже ничего.

«Аль-Араби» Фото: https://twitter.com/alarabi_club

Жаль терять ещё одну европейскую звезду в расцвете сил (Веррати 30 лет), но Марко решил быть в тренде и подзаработать на Ближнем Востоке. Хотя вполне сохраняется шанс увидеть Марко в топ-лигах. Контракт с «Аль-Араби» подписан только на два года, а дальше вполне возможен камбэк в Европу.