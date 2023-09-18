«Галицкий сказал: не отпустит в Европу, если позвонит кто-то, а не я». Сперцян заговорил

Эдуард Сперцян – лидер «Краснодара», возглавляющего турнирную таблицу РПЛ. Летом на 23-летнего полузащитника претендовали несколько европейских клубов («Аякс», «Фейеноорд», «Интер», «Милан», команды Бундеслиги), но игрок остался в России. Сперцян впервые поделился эмоциями от срыва переезда в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. Также Эдуард рассказал о принятии решения выступать за сборную Армении, отношении к нему со стороны Сергея Галицкого, академии и основной команде «Краснодара», а также сообщил цену, за которую «быки» его готовы отпустить.

О том, за что ему попадало от Галицкого

«Один раз была игра с «Оренбургом». Мы проиграли на выезде с крупным счётом. На следующей день мне позвонил Галицкий. Был разговор на три минуты. И он сказал мне про штрафные. Там было не 18–20 метров, как я тренирую, а где-то с краю. Но я бил в створ – полуподача, полуудар. И у меня мяч улетел. И он мне сказал: «Знаешь, почему ты больше не забьёшь со штрафного? Потому что ты перестал их тренировать». Поругал меня и сбросил. Я часто бью штрафные на тренировке, просто тогда был период с травмой и большими нагрузками. И мне их тренировать даже не разрешали».

За сколько Галицкий готов отпустить из «Краснодара»

«Около € 15 млн. Столько я стою? Думаю, что он так считает. А я как считаю? Тоже так. Должен клуб играть в еврокубках? Да. Если я не уйду, не заканчивать же на этом. Я не хочу сбежать из «Краснодара», поругаться. Я хочу только здесь быть, но хочется попробовать в Европе, пока есть шанс. Уверен в своих силах. Думаю, что могу добиться большего».

О переходе в другой клуб РПЛ

«Это невозможно. Понятно, что мнение Галицкого для меня важно. Я пойду и спрошу его, но сам я не готов к такому. Я это не представляю. Здесь о деньгах не должно идти речи».

Об общении с Генрихом Мхитаряном

«Пишу, бывает, Генриху. Стеснялся ли? Я и сейчас стесняюсь. Мы общаемся на русском. Я его первый раз увидел на стадионе «Кубани» на игре Россия – Армения. Я его выводил за руку. Есть даже фотография. Мне папа даже сказал фразу выучить на армянском, чтобы ему сказал «хотя бы один гол забей». Вспоминали с ним эту историю? Я ему фотографию показал. Он посмеялся».

Юный Эдуард Сперцян выводит Генриха Мхитаряна на поле Фото: из личного архива Эдуарда Сперцяна

О выборе сборной Армении

«Я сам принял решение. Я поговорил с президентом федерации Армении. Я сказал, что готов и хочу ехать. Не ходил к Галицкому и решил сам? Да. В «Краснодаре» сказали, что не вправе решать за меня. Это моя жизнь. Они могут где-то подсказать. А тут они пожелали удачи и сказали, что будут болеть».

О личном фитнес-тренере — Лукасе Карбальо (работал с Депаем и Тьяго Алькантарой)

«Это мой личный фитнес-тренер. Мы с ним занимаемся три раза в неделю онлайн над мышцами корпуса, пресса, стабилизацией – базовые вещи. Он на связи с нашим тренером по физподготовке из «Краснодара». Я его взял в Армению. Спросил у тренера и федерации, можно ли Лукас будет заниматься со мной и готовить к играм. Они дали «добро», и он прилетел. Зачем нанял его? Я сам так решил, да и видел у топ-игроков. У них у всех есть тренер по физподготовке – это не просто так. У меня есть мечта – я хочу быть топом. Лукас поможет набрать мышцы, чтобы я выдерживал. У меня нет ни одной травмы мышечной, это тоже благодаря ему. Я очень сильно прибавил в плане мышц, упала жировая. В федерации все сказали, что это – топ».

О мечте со сборной Армении

«Мечта – попасть на Евро, чемпионат мира. Мне, конечно, писали и говорили, что я не сыграю там. Они так считают. Но у меня есть мечта, цель. Я уверен, что мы сможем пробиться. Когда я принял решение, мне Валерий Георгиевич (Карпин. – Прим. «Чемпионата») говорил, не жалею ли я? А я вообще ни капли не жалею».

Эдуард Сперцян Фото: Getty Images

История, как чуть не сбежал из академии в магазин

«Когда я был в академии, мы пошли на дальнее поле. Мы думали о том, как перепрыгнуть забор, сходить в магазин и вернуться. Это был самый конец академии, воскресенье, 16 часов. Ни тренировок, ничего – пусто. Нам сказали, что в заборе есть дырка, можно пройти через неё. Я смотрю вдалеке: идёт охрана и Галицкий в наушниках. Он метров за 15–20 снял наушники, поздоровался и поговорил с нами. Спросил нас: куда идём? Да, но мы обманули. Сказали, что просто прогуляться пошли».

О том, что академия «Краснодара» — «золотая клетка»

«Нет, у нас нормально всё было. Тут все условия были. Я в академию сейчас зашёл, и наоборот, воспоминания. Если бы не это всё – где бы я был? Ностальгия, конечно. Мы когда маленькие были, могли выйти и во что-то поиграть в академии, могли мячи свои брать. То же самое, будто выходишь во двор. Условия здесь все есть, нужно быть просто дисциплинированным и заниматься по две тренировки – что может быть лучше?»

Эдуард Сперцян в академии «Краснодара» Фото: fckrasnodar.ru

О стадионах, где хотел бы сыграть

«Вестфаленштадион», «Энфилд», «Сантьяго Бернабеу», «Камп Ноу» и на «Сан-Сиро». Мхитарян рассказывал, какая атмосфера на стадионе «Боруссии», то, как они поют, что он боялся поднять голову и посмотреть на эту «стену» (название трибуны. – Прим. «Чемпионата»).

О первом диалоге с Галицким

«Это правда, что он знает всех. Я был в шоке. Я первый раз не помню, я был в академии маленький. Он меня спросил: «Эдик, как ты?». Галицкий знал всё обо мне, даже об отце. Я был чуть-чуть в шоке, страшно было говорить. Я больше слушал. Галицкий всегда поддерживал и верил в нас. Это видно и сильно помогает».

Об отношении со стороны Галицкого

«Конечно, я чувствую его тёплое отношение ко мне. Думаю, что это не только ко мне. Он ко многим так относится – к Саше Черникову, Моте (Сафонову. – Прим. «Чемпионата»). Ребята могут подкалывать. Любимчик? Да, есть такое. Когда Галицкий говорит, то это мотивирует. Например, было интервью в «Коммент.Шоу». Я на следующий день в игре «Сочи» забил на третьей минуте. Это был один из лучших моих матчей и первый на стадионе «Краснодара». Я этим горжусь, когда такой человек ко мне так тепло относится».

ФОТО ГАЛИЦКОГО СО СПЕРЦЯНОМ

О переезде в Европу

«Отношение Галицкого поможет с лёгкостью уехать в Европу? Я думаю, что поможет. Я с ним разговаривал уже на эту тему. Он сказал, что жизнь одна, и он не может стоять и мешать — если я посчитаю так. Если я сильно буду хотеть, то он отпустит меня. Понимаю, что мой звонок Галицкому сыграет решающую роль в переходе? Да. Готов к нему? Представляю, но тяжело сказать. Он мне уже говорил, что не отпустит, если позвонит кто-то, а не я».

О срыве трансфера

«Трудно сказать, что я разочарован. Конечно, я немного расстроился, потому что считаю, что заслужил этот шанс играть в Европе. Сейчас я в «Краснодаре». Все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон. Будем продолжать работать и биться за чемпионство. Я сделаю всё, чтобы у меня был ещё один шанс».