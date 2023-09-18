Бердыев размотал лидера Первой лиги! Его «Динамо» перевернуло сезон и рвётся в РПЛ

«Алания» впервые в сезоне пропустила три мяча и подпустила к себе «Динамо» в таблице.

Главный матч 10-го тура Мелбет Первой лиги прошёл в Махачкале: местное «Динамо» под руководством Курбана Бердыева, в последних играх превратившееся в одного из претендентов на повышение, встретилось с лидером чемпионата «Аланией». Матч больше чем за три очка — победа в перспективе могла оказаться важнее любой другой. «Алании» успех позволил бы оторваться от второго места на шесть очков, «Динамо» — наоборот, на эту вторую строчку подняться.

«Динамо» сразу же начало активно атаковать и прессинговать соперника, благодаря чему вышло вперёд уже на второй минуте. Максим Храмцов сильно вбросил мяч в штрафную площадь, Самину Абдуллахи головой подсёк его в сторону вратарской, а Владимир Ковачевич переправил в ворота. Примечательно, что мяч с момента ввода из аута опустился на газон только после пересечения линии ворот.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Динамо» продолжало давить даже после гола. Особая опасность возникала на левом фланге, где играл Эгаш Касинтура. Анголец раз за разом добавлял скорости атакам и пытался обводить соперника, но с этими выпадами защитники «Алании» справились. Впрочем, оставалось ощущение, что рано или поздно оборона владикавказцев даст сбой. Синонимом надёжности она в этом матче точно не была.

Игроки «Динамо» активно били с лёта, но мяч каждый раз летел выше. В одном из таких моментов Сердер Сердеров, находясь в штрафной площади, упустил хорошую возможность удвоить преимущество. Однако сумел это сделать буквально в следующей же атаке: Абдуллахи отправил футболиста в забег с защитником соперника, Сердеров оторвался от соперника, ворвался в штрафную и переправил мяч в нижний угол ворот Ростислава Солдатенко.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиге во «ВКонтакте».

Первый по-настоящему опасный момент у ворот Давида Волка случился на 40-й минуте, когда Алан Чочиев, сместившись в центр, точно пробил. Молодой вратарь сыграл надёжно, но затяжная атака «Алании» продолжилась и закончилась попаданием мяча в штангу после удара Машукова. Ислам получил передачу с фланга и, опередив защитника, переправил мяч в сторону ворот из пределов штрафной. Кажется, что у Волка не было бы шанса, попади форвард в створ.

Точно шансов у вратаря «Динамо» не было после удара Алана Хабалова, но футболист «Алании» с убойной позиции не попал по воротам и заодно оказался в офсайде. Гости стали чуть больше атаковать на последних минутах тайма, но арбитр Ян Бобровский увёл команды на перерыв при счёте 2:0.

Курбан Бердыев Фото: vk.com/fcdmx

Уже в начале второго тайма всё тот же Абдуллахи мог оформить третье результативное действие в матче, но послал мяч с линии штрафной точно в руки вратарю. Ещё опаснее момент возник на 60-й минуте уже у «Алании»: Батраз Гурциев, находясь в нескольких метрах от ворот соперника, получил передачу с фланга и, находясь в полном одиночестве, головой пробил мимо дальнего угла. Фантастический промах!

«Алания» чаще атаковала и, если это слово вообще применимо к футболу, заслуживала гол больше соперника. Но третий мяч в матче вновь залетел в ворота Солдатенко. Очередной аут от Храмцова, после которого Михаил Костюков убежал по флангу и отдал в центр на Касинтуру. Эгаш слегка сместился к правому флангу и расстрелял ворота соперника, сделав счёт разгромным.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Второй тайм — 45-минутное разочарование «Алании». Не только потому, что во время него команда пропустила третий мяч, но и из-за уймы нереализованных моментов. Если бы в тех эпизодах удавалось забить, владикавказцы спокойно могли бы сравнять счёт.

«Динамо» же заслуженно победило и после не самого удачного старта подтверждает свои амбиции. Смогут выйти в РПЛ?