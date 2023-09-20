Гол года от вратаря в Лиге чемпионов! Игрок с русскими корнями спас в стиле Роналду! Видео

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Атлетико» до последних минут не был каким-то особенным. Команды нечасто атаковали, много тужились и не взвинчивали темп. Но на последней секунде всё изменилось. Эта встреча вошла в историю благодаря одному касанию.

Игра вообще не будоражила. На фоне параллельных встреч игра на «Стадио Олимпико» походила на тягомотину. На 29-й минуте «Атлетико» на правах более классной команды вышел вперёд. Пабло Барриос отличился с паса Науэля Молины.

Дальше мадридцы не то чтобы доминировали – скорее, сушили на опыте. Ведь это команда Диего Симеоне! Нудный и тягучий футбол в Риме лишь изредка вспыхивал опасными моментами.

Казалось, всё так и закончится, ведь «Лацио» всё никак не мог придать своим атакам во втором тайме акцента и цельности. Команда Маурицио Сарри ходила вокруг да около штрафной, периодически била по воротам Яна Облака, но особых проблем гостям не принесла.

Всё изменилось не то что на последней минуте – на последних секундах. «Лацио» вложился в финальный штурм по полной: в штрафную даже пошёл вратарь Иван Проведель. Сначала высоченный кипер в ярко-жёлтой форме надеялся помочь команде на угловом. Но навес сняли.

Вторым темпом у итальянцев получилось лучше. Луис Альберто загрузил в штрафную с того же фланга, что и подавали корнер. По красивой дуге мяч зашёл в штрафную – чётко в голову идеально открывшемуся под кросс и набежавшему (уже во вратарскую) Проведелю. Он забил в лучших традициях Роналду! Это не шутка! Вратарь забил на 90+5-й минуте в Лиге чемпионов!

Иван Проведель – только второй вратарь в истории ЛЧ, кому удалось забить. Если не учитывать послематчевые пенальти, первым был Синан Болат из «Стандарта» – в 2009 году он отличился в ворота АЗ.

Кстати, это не дебютный гол Проведеля! Иван уже забивал – впервые это случилось 7 февраля 2020-го в матче Серии Б за «Юве Стабию» с «Асколи». Тогда вратарь тоже замкнул подачу на 90+5-й минуте и спас для команды ничью (2:2). Так просто не бывает!

А ещё Проведель не чужой для России человек. У Ивана русские корни, его семья дружила с семьёй Льва Яшина. Вратарь признался, что хотел бы получить вызов в сборную России.