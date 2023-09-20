Расписание на 21 сентября: Лига Европы и Лига конференций, КХЛ, теннисное противостояние и шанс на реванш в баскетболе.

12 топ-матчей четверга: старт двух футбольных еврокубков и Кудерметова против Азаренко

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00: Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Виктория Азаренко (Беларусь, 10), Гвадалахара, третий круг

Интрига: сохранит ли Кудерметова «ноль» в графе «поражения» в противостоянии с Азаренко?

Россиянка Вероника Кудерметова уже три месяца не добиралась до 1/4 финала турниров WTA, начиная с июньского Берлина. Теперь 26-летней россиянке представился шанс добиться подобного результата на «тысячнике» в Гвадалахаре. Но для этого необходимо справиться с Викторией Азаренко в третьем круге. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась Вероника — в Дубае-2022 и Аделаиде-2023. Чем завершится их третья встреча?

Вероника Кудерметова Фото: Mike Stobe/Getty Images

🎾 6:00: Маттео Арнальди (Италия) — Аслан Карацев (Россия), Чжухай, первый круг

Интрига: чем завершится первая встреча Карацева с перспективным итальянцем?

Аслан Карацев после поражения в третьем круге US Open от будущего полуфиналиста Бена Шелтона начинает азиатскую серию турниров встречей с ещё одним перспективным теннисистом — 22-летним Маттео Арнальди. Итальянец моложе россиянина на восемь лет, но уже опережает его в рейтинге — он 48-й, а Аслан — 63-й. Ранее теннисисты друг с другом не встречались. Чем завершится их первая встреча? Во втором круге победитель сыграет с сильнейшим представителем пары Энди Маррей — Е Цун Мо.

Аслан Карацев Фото: Sarah Stier/Getty Images

🏒 12:00: «Амур» — «Динамо М», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2023, четверг. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как «Амуру» остановить Никиту Гусева?

«Динамо» проводит отличный старт, особенно феерически выглядит первая бригада большинства во главе с Никитой Гусевым. Но теперь москвичей ждёт непростое испытание – выезд на Дальний Восток. «Амур» пока чаще проигрывает, но яркие вспышки в исполнении хабаровского клуба мы уже видели – такой стала, например, крупная гостевая победа над «Авангардом» (5:1).

Никита Гусев Фото: DYNAMO.RU

🏒 15:30: «Сибирь» — «Авангард», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2023, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: победа «Сибири» над СКА — случайность или закономерность?

Второе сибирское дерби в сезоне, и это всегда особенно интересно. В первом раунде классического противостояния верх взял «Авангард». Новосибирцы в предыдущей встрече одержали победу над СКА, теперь интересно понять, было ли это случайностью или закономерностью.

Победа «Сибири» над СКА — случайность или закономерность? Фото: vk.com/hcsibir1962

⚽️ 17:15: «Оренбург» — «Факел», Кубок России, группа А

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 21 сентября 2023, четверг. 17:15 МСК Оренбург Оренбург Не начался Факел Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Оренбург» одержит третью подряд победу в Кубке?

«Оренбург» после увольнения Иржи Ярошика и назначения Давида Деограсии преобразился. Дела улучшились как в РПЛ, так и Кубке. Впереди у оренбуржцев встреча с «Факелом». Воронежцы недавно сменили тренера: вместо Вадима Евсеева пришёл Сергей Ташуев. Даст ли он дополнительный импульс «Факелу»? Или «Оренбург» одержит третью подряд победу в Кубке?

«Оренбург» одержит третью подряд победу в Кубке? Фото: vk.com/fcorenburg

🏒 18:00: «Лада» — ЦСКА, чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2023, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Иван Федотов впервые в сезоне сыграет три матча подряд?

ЦСКА всё ещё не пришёл в себя после второго чемпионского лета подряд. У москвичей только три победы в восьми матчах и полная неопределённость во вратарском вопросе. Так, Иван Федотов, за которого армейский клуб так отчаянно борется, пропустил неочевидную шайбу в матче с «Локомотивом», поэтому пока непонятно, кому Сергей Фёдоров доверит последний рубеж. Между тем соперник москвичей в полном порядке: у вернувшейся в КХЛ «Лады» – четыре победы в пятиматчевой выездной серии.

ЦСКА всё ещё не пришёл в себя после второго чемпионского лета подряд Фото: vk.com/hccska

⚽️ 19:45: ЛАСК — «Ливерпуль», Лига Европы, 1-й тур

Интрига: старт команды Клоппа в необычном для себя турнире

Непривычно видеть «Ливерпуль» в Лиге Европы. Но раз ситуация так сложилась, то клуб обязан бороться за трофей. Начинает команда Клоппа гостевой встречей с ЛАСКом. Несомненно, «Ливерпуль» — фаворит. Но просто не будет. ЛАСК наверняка хочет испортить настроение гранду. Да и перед своими болельщиками добиться результата хочется.

Команда Клоппа стартует в необычном для себя турнире Фото: Naomi Baker/Getty Images

⚽️ 19:45: «Шериф» — «Рома», Лига Европы, 1-й тур

Интрига: Моуринью стартует в Лиге Европы с победы в Молдавии?

«Рома» стартует в Лиге Европы после поражения в финале прошлого розыгрыша от «Севильи». Римляне хотят забрать трофей на этот раз. Но для этого придётся пройти сложный путь. Он начинается с поездки в Молдавию к «Шерифу». Ещё пару лет назад клуб из Тирасполя обыгрывал «Реал». Так что «Роме» нельзя недооценивать соперника.

«Рома» стартует в Лиге Европы Фото: Paolo Bruno/Getty Images

⚽️ 19:45: «Легия» — «Астон Вилла», Лига конференций, 1-й тур

Интрига: «Астон Вилла» со звёздным составом начинает поход к трофею?

«Астон Вилла» — один из фаворитов Лиги конференций. С таким звёздным составом иначе не может быть. Да и тренер Унаи Эмери – опытный еврокубковый боец. Стартует «Вилла» матчем в Польше с «Легией». Не самый сложный соперник. Есть шансы начать успешно.

«Астон Вилла» — один из фаворитов Лиги конференций Фото: Matthew Lewis/Getty Images

⚽️ 19:45: «Генк» — «Фиорентина», Лига конференций, 1-й тур

Интрига: «Фиорентина» без Кокорина, но с Лигой конференций. Получится выиграть трофей в текущем сезоне?

«Фиорентина» в прошлом сезоне дошла до финала Лиги конференций, но уступила «Вест Хэму». Получится выиграть трофей на этот раз? Шансы есть, но нужно пройти большую дорогу. Начинается она для «фиалок» в Бельгии. «Генк», наверное, главный соперник флорентийцев по группе. Если «Фиорентина» заберёт три очка, то резко повысит шансы на первое место. Правда, помочь клубу уже не может Александр Кокорин, отправившийся в «Арис» на Кипр.

«Фиорентина» в прошлом сезоне дошла до финала Лиги конференций Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, Суперкубок Единой лиги ВТБ, 1/4 финала

Интрига: отомстит ли ЦСКА за обидное поражение в полуфинале?

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ команды встретились на стадии полуфинала. Серия продолжалась до седьмой игры, где сильнее оказалась краснодарская команда. «Локомотив» в итоге вышел в финал, но уступил казанскому УНИКСу. ЦСКА покинули Никола Милутинов и Алексей Швед, которые являлись определяющими баскетболистами команды. Станет ли московская команда первым двукратным обладателем Суперкубка или же в этом году нас снова ждёт новый чемпион?

Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

⚽️ 22:00: «Аякс» — «Марсель», Лига Европы, 1-й тур

Интрига: топ-вывеска в Лиге Европы

Мощнейшая афиша для Лиги Европы. А в группе В ещё есть «Брайтон»! Так что огонь в квартете ожидается в каждом туре. «Аякс» привычнее видеть в Лиге чемпионов, но в этот раз клуб оказался в ЛЕ. «Марсель» в прошлом сезоне также играл в ЛЧ, но сейчас спустился в турнир рангом ниже. Тем интереснее посмотреть на встречу двух крутых команд. Кому удастся вырваться вперёд после 1-го тура?