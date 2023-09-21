Захарян пока не дебютировал в ЛЧ. Когда и с кем могут сыграть его соотечественники.

За кем из россиян следить сегодня в еврокубках. В списке — сразу шесть футболистов

Как известно, российские клубы снова пропускают еврокубковый сезон. Однако сразу семь наших футболистов могут принять участие в турнирах под эгидой УЕФА. Один из них — Арсен Захарян — ещё не дебютировал в Лиге чемпионов. А у кого из его соотечественников есть шанс выйти на поле в других матчах еврокубков? Четверо из них могут сыграть в Лиге Европы, двое — в Лиге конференций.

Александр Кокорин, «Арис»

Александр Кокорин Фото: ФК «Арис»

Прошлый сезон получился для «Ариса» сказочным — команда впервые в истории стала чемпионом Кипра. Весомый вклад в такой результат внёс Кокорин. Он занял первое место в списке бомбардиров «Ариса», а ещё его признали лучшим футболистом турнира. На Кипре россиянин играл в аренде, а этим летом не закрепился в составе «Фиорентины». Возвращение в «Арис» кажется логичным шагом.

Кипрский клуб попал в одну группу Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», испанским «Бетисом» и пражской «Спартой». На фоне таких соперников «Арис» выглядит андердогом. Первый матч на групповой стадии команда Алексея Шпилевского проведёт в Чехии.

Алексей Миранчук, «Аталанта»

Алексей Миранчук Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Прошлый сезон Миранчук провёл в аренде в «Торино» (31 матч, четыре гола, шесть ассистов). Летом он вернулся в «Аталанту», но пока у Алексея очень мало игровой практики. Россиянина выпустили всего на 10 минут в Серии А, однако в Лиге Европы бергамаски наверняка прибегнут к ротации. Вполне возможно, что именно в этом турнире у Алексея будет больше времени.

«Аталанта» попала в один квартет Лиги Европы с польским «Ракувом», австрийским «Штурмом» и лиссабонским «Спортингом». Первый матч команда Джан Пьеро Гасперини проведёт дома с «Ракувом». Кстати, в середине декабря «Аталанту» ждёт поездка в Польшу, и вполне вероятно, что Алексей пропустит этот матч. Не исключено, что Миранчуку откажут в получении визы, как это было в прошлом сезоне с Магомедом-Шапи Сулеймановым. Тогда игравшего за «Хапоэль» из Беэр-Шевы россиянина не пустили на матч в Польшу.

Юрий Лодыгин, «Панатинаикос»

Юрий Лодыгин Фото: MB Media/Getty Images

Россиянин оказался в греческом клубе летом 2022 года, но с того момента так и не выиграл конкуренцию. Место в воротах занял итальянец Альберто Бриньоли, а Лодыгин плотно сидит в запасе. В прошлом сезоне он сыграл всего шесть матчей (четыре — в Кубке Греции), а в этом ещё не провёл на поле ни одной минуты. Есть надежда, что россиянину доверят какое-то время в Лиге Европы, но шансы не столь высоки.

У «Панатинаикоса» достаточно непростая группа. Тут и сильный «Вильярреал», и крепкий «Ренн», и способный на сюрпризы «Маккаби» из Хайфы. Первый матч группового раунда греческий клуб проведёт дома с испанской командой.

Андрей Лунёв, «Карабах»

Андрей Лунёв Фото: ФК «Карабах»

Лунёв за два года в «Байере» провёл считаное количество матчей. Летом 2023-го россиянин уехал за игровой практикой в Азербайджан. Правда, пока получается не очень хорошо. Андрей чаще сидит в запасе, нежели играет. Он провёл всего один матч, а в остальном довольствуется ролью резервного вратаря.

В группе «Карабаха» в Лиге Европы выделяется «Байер». На бумаге это явный фаворит квартета, куда также попали норвежский «Мольде» и шведский «Хеккен». Крайне любопытно, доверят ли Лунёву место в воротах в матчах с бывшим клубом. А пока «Карабах» стартует в основной сетке турнира домашней игрой с «Мольде».

Магомед Оздоев, ПАОК

Магомед Оздоев Фото: ФК ПАОК

Этим летом российский футболист сменил один европейский клуб на другой. Предыдущий сезон Магомед отыграл в форме турецкой команды «Фатих Карагюмрюк», а теперь бегает в Греции за ПАОК. Его новый клуб попал в группу Лиги конференции, где сыграет с финским ХИКом, немецким «Айнтрахтом» и шотландским «Абердином». Первый матч команда проведёт в Финляндии.

В этом сезоне Оздоев уже отыграл три матча в квалификации Лиги конференций. Правда, регулярно выходил на замену. А вот в чемпионате Греции Магомед постоянно появляется в стартовом составе. Россиянин почти наверняка пропустит один матч в Лиге конференций. В августе Оздоева не включили в заявку на выездную игру с шотландским «Хартсом». Дело в том, что россиянину отказали в получении визы. В конце октября ПАОК ждёт поездка в гости к другому клубу из Шотландии — «Абердину». Большие сомнения, что Магомед примет участие в игре.

Никита Хайкин, «Будё-Глимт»

Никита Хайкин Фото: Getty Images

А вот команде Хайкина откровенно не повезло с жеребьёвкой в ЛК. Во-первых, она оказалась в одном квартете с «Брюгге». В прошлом сезоне эта команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, оставив позади «Байер» и «Атлетико». Во-вторых, «Будё-Глимт» встретится с крепким «Бешикташем» из Турции. Там, кстати, теперь играет экс-футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Правда, в 1-м туре норвежский клуб сыграет с третьим соперником по группе — швейцарским «Лугано».

В Норвегии чемпионат проводят по системе «весна-осень», поэтому Хайкин в этом сезоне провёл уже 29 матчей во всех турнирах. 11 раз отыграл «на ноль» и пропустил в общей сложности 33 мяча. За девять туров до финиша чемпионата Норвегии команда Хайкина находится на втором месте и отстаёт от лидера всего на два очка.