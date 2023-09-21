Разочарование для Захаряна в ЛЧ. Случайный голевой пас отнял у его команды победу

Команда Арсена Захаряна стартовала в Лиге чемпионов с домашней ничьей с «Интером». Российский полузащитник все 90+ минут просидел на скамейке запасных. Дебют в еврокубках откладывается.

Состав финалиста последней Лиги чемпионов на матч 1-го тура в Сан-Себастьяне удивил. Симоне Индзаги сделал ротацию после миланского дерби, выпустив в основе группу новичков – нападающего Арнаутовича, центрхава Аслани и левого вингбека Карлоса Аугусто, а в тройке центральных защитников вышел самый дорогой из купленных летом игроков Павар (его взяли за € 30 млн у «Баварии»), который в этот вечер вообще дебютировал за «нерадзурри». Тренер «Реала Сосьедад», напротив, доверился в ЛЧ тем, кто сражался на выходных с «Реалом».

Перестановки от Индзаги привели к тому, что «Интер», блестяще стартовавший в Серии А, крайне плохо играл с самого начала матча в Сан-Себастьяне. Возможно, Симоне ожидал связанных с этим проблем, но хочет, чтобы именно через такие матчи новички быстрее нашли себя в команде. А уж из группы с «Реалом Сосьедад», «Бенфикой» и «Ред Булл Зальцбург» так или иначе выйти в плей-офф получится. Дебютанты «Интера» выглядели неубедительно, а опорник Аслани быстро «присел» на карточку. Баски мощно включились в игру, прессинговали как умеют и за первые три минуты создали два момента за счёт Барренечеа через правый фланг Павара и Думфриса. В одном случае хозяева нанесли первый удар в створ, а в другом Барренечеа попал в штангу. Ещё через минуту гол в свои ворота «привёз» Бастони, потерявший мяч под давлением. Мендес совершил перехват и забил – VAR подтвердил, что без фола.

После этого «Реал Сосьедад» контролировал игру, и владея мячом, и обороняясь позиционно средним блоком. По ситуации баски включали высокий прессинг. Но, что бы ни делали, всё с достаточно высокой интенсивностью, в одном ритме и не теряя компактности. Хозяева до перерыва нанесли восемь ударов (три в створ) и имели шансы забить ещё, а «Интеру» позволили только один-единственный (неточный) удар. Складывалось впечатление, что нападающие «нерадзурри» Арнаутович и капитан Мартинес впервые встретились в подтрибунном помещении перед матчем, а не тренировались вместе.

Второй тайм «Реал Сосьедад» начал столь же мощно, как и первый. А «Интер» страдал на поле. В прошлом сезоне «нерадзурри» казались едва ли не лучшей командой Европы по умению разбивать прессинг, но выпали две-три важные фигуры, и у Индзаги появились проблемы. На первых минутах после перерыва гостям повезло избежать пенальти в свои ворота. Хозяева подали угловой, а центрбек де Врей въехал рукой по лицу коллеге по амплуа Ле Норману. Подумалось, что судья Оливер посмотрит повтор и исправит собственную ошибку – назначит 11-метровый. Но его даже не позвали к экрану!

Индзаги на исходе часа матча поменял двух новичков – Аслани и Арнаутовича, хотя мог убирать с поля всех. У того же Карлоса Аугусто была очень низкая точность передач. «Реал Сосьедад» продолжал доминировать, ещё в одном эпизоде «Интер» после стандарта спасла от гола перекладина. А на 65-й минуте «нерадзурри» едва не остались вдесятером, когда Мендес обманул судью симуляцией, схватив ногу Бареллы и показав судье, что соперник наступил ему на интимное место. Оливеру обзор перекрывал игрок – англичанин не разглядел момент, показал красную карточку. Если бы не VAR, Барелла не избежал бы несправедливого удаления.

За 10 минут до конца стало понятно, что Захарян не выйдет на поле в 1-м туре ЛЧ. В тот момент Альгуасиль сделал последнюю замену. Так что мечта Арсена сыграть против Мхитаряна пока не сбудется, хотя и самого Генриха к тому моменту уже поменяли. Но, справедливости ради, в такую интенсивную игру, где требовалось прежде всего хорошо защищаться, Захаряну было бы очень непросто вписаться. «Реал Сосьедад» здорово оборонялся, стремился до самого конца повыше встречать «Интер». Тем не менее на 87-й минуте «нерадзурри» забили первым же попаданием в створ во втором тайме. Как же повезло гостям! После выигранного командой подбора у Фраттези не получился удар – вместо этого получился идеальный голевой пас.

Так «Реал Сосьедад» отдал абсолютно заслуженную по игре победу.