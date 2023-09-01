В Лиге Европы есть своя «группа смерти». Но в остальном всё весьма предсказуемо

В первый день осени состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Только вчера клубы доиграли квалификационные матчи, а уже сегодня их раскидали по четвёркам. Особенный интерес вызывает «Аталанта». Ведь недавно официально подтвердили, что Алексей Миранчук как минимум до зимы будет выступать за этот клуб. И точно должен получить время в этом еврокубке.
Группа A
- «Вест Хэм» (Англия)
- «Олимпиакос» (Греция)
- «Фрайбург» (Германия)
- «Бачка-Топола» (Сербия)
Знаете самого дорого игрока сербской «Бачка-Тополы», которая неожиданно пробилась в группу? Полузащитник Ифет Джаковац стоит € 2,5 млн. Состав «Вест Хэма» – почти € 450 млн. В 20 раз больше, чем полная стоимость игроков их будущего соперника. Но мы забываем о справедливости и сразу выделяем главного аутсайдера.
«Олимпиакос» и «Фрайбург» поборются за второе место. Но здесь предпочтительнее выглядит немецкий клуб за счёт более солидного состава.
Игроки «Вест Хэма»
Фото: Henry Browne/Getty Images
Группа B
- «Аякс» (Нидерланды)
- «Марсель» (Франция)
- «Брайтон» (Англия)
- АЕК (Греция)
Это уже куда более интересная и равная группа. Почти мини-Лига чемпионов, ведь как минимум три клуба, кроме АЕКа, вполне могли бы там выступить. Да и АЕК вылетел лишь в последний момент. «Аякс» в этот раз пролетел мимо Лиги чемпионов, но без проблем попал в группу Лиги Европы. Понятно, что они должны выходить в плей-офф, но с конкурентами им очень не повезло.
Это и мощный «Брайтон» с атакой, где впереди могут сыграть Фати, Жоао Педро и Митома. И «Марсель» – очень опытный участник еврокубков, который точно намерен идти в плей-офф. Так что здесь всё очень непредсказуемо. Именно эту группу можно назвать «группой смерти».
Митома
Фото: Clive Mason/Getty Images
Группа C
- «Рейнджерс» (Шотландия)
- «Бетис» (Испания)
- «Спарта» (Чехия)
- «Арис» (Кипр)
Здесь особое внимание к «Арису» – возможно, будущему клубу Александра Кокорина. Киприоты не смогли пробиться в группу Лиги чемпионов, зато заскочили в группу Лиги Европы в красивом стиле переиграв «Слован» (6:2 в ответном матче). Там они точно не собираются болтаться внизу и попробуют конкурировать с более статусными соперниками.
«Рейнджерс» и «Бетис», вероятно, поборются за победу. У «Спарты» для этого недостаточно мощный состав.
Группа D
- «Аталанта» (Италия)
- «Спортинг» (Португалия)
- «Штурм» (Австрия)
- «Ракув» (Польша)
Интересно, что Миранчук уже играл со «Спортингом» в Лиге Европы. И даже забивал им. Правда, в далёком 2015-м, когда ещё выступал за «Локомотив». Сейчас его «Аталанта» – самый мощный клуб в этом списке. Они со «Спортингом» наверняка и разыграют первое место.
«Штурм» и «Ракув» точно неспособны конкурировать с двумя соперниками, которые могли попасть даже в Лигу чемпионов. Так что они разыграют разве что третье место.
Алексей Миранчук
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Группа E
- «Ливерпуль» (Англия)
- ЛАСК (Австрия)
- «Юнион» (Бельгия)
- «Тулуза» (Франция)
«Ливерпулю» досталась максимально лёгкая группа. Так что Клопп вполне может выбирать второй или третий состав для того, чтобы без проблем проходить в плей-офф. ЛАСК вообще с огромным трудом попал в четвёрку, переиграв боснийский «Зриньски». Уже чувствуете уровень?
«Юнион» пусть и неплох в Бельгии, но точно не кажется мощным соперником. А «Тулуза» вообще могла не попасть в турнир, так как имеет общего владельца с «Миланом». Но всё закончилось позитивно. Однако 13-е место в прошлом сезоне точно характеризует силу команды.
Группа F
- «Вильярреал» (Испания)
- «Ренн» (Франция)
- «Маккаби» Хайфа (Израиль)
- «Панатинаикос» (Греция)
Ещё недавно «Вильярреал» играл в полуфинале Лиги чемпионов, а сейчас их амбиции куда скромнее. Но в турнир клуб заходит как недавний победитель – в 2021-м они взяли трофей в финале с «Манчестер Юнайтед». Однако Эмери уже давно не работает с командой, сейчас с ними Кике Сетьен.
«Ренн» – явный претендент на вторую строчку, но есть и «Панатинаикос», за который выступает бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин. Пока он смотрит футбол со скамейки. Но, возможно, ему всё же дадут шанс.
Юрий Лодыгин
Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images
Группа G
- «Рома» (Италия)
- «Славия» (Чехия)
- «Шериф» (Молдавия)
- «Серветт» (Швейцария)
«Рома» – недавний финалист Лиги Европы. В решающем матче они уступили «Севилье» по пенальти (кто бы сомневался), но сейчас – новая дорога к трофею. Так ещё и с Лукаку в составе. Римлянам, как и почти всем остальным фаворитам, повезло с соперниками. Опасение может вызывать разве что крепкая «Славия». С остальными не должно возникнуть проблем.
Группа H
- «Байер» (Германия)
- «Карабах» (Азербайджан)
- «Мольде» (Норвегия)
- «Хеккен» (Швеция)
Помните, что прочитали по первой группе? Здесь аналогичная история. «Байер» со стоимостью состава в € 446 млн поедет на матчи с «Карабахом» (€ 14 млн) «Хеккеном» и «Мольде» (по € 22 млн). Так что для немцев это должно стать совсем уж лёгким развлечением. Даже без Сердара Азмуна, который отбыл в «Рому».
Остальные три клуба точно поборются за второе место. Но «Карабах» пока выглядит аутсайдером.
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