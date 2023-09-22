Самый ненормальный клуб Европы. Фанаты «Марселя» довели тренера и боссов до крайних мер

Третью команду Франции прошлого сезона легендарный «Марсель» трясёт с чудовищной силой. Клуб пролетел мимо Лиги чемпионов, остался без главного тренера, а теперь рискует потерять всё руководство. Безбашенные фанаты провансальцев подкинули проблем.

Казалось, ничто не предвещало такой бури в «Марселе». Летом команду возглавил Марселино Гарсия Тораль – известный и достаточно успешный специалист, который выигрывал трофеи с «Валенсией» и «Атлетиком» из Бильбао, был кандидатом на пост главного тренера сборной Испании. Можно сказать, это любимый коуч Дениса Черышева, так как именно под его руководством вингер сборной России провёл больше всего матчей на профессиональном уровне. Предыдущий тренер «Марселя» Игор Тудор ушёл в отставку, объяснив своё решение «усталостью и личными причинами».

В летнее трансферное окно клуб потратил под ожидаемый старт в Лиге чемпионов € 62 млн. Новичками «Марселя» стали защитники Ренан Лоди (€ 13 млн), Амир Мурильо (€ 2,5 млн), Бамо Мейте (аренда), полузащитники Исмаила Сарр (€ 13 млн), Жоффрей Кондогбиа (€ 8 млн), нападающие Илиман Ндиайе (€ 17 млн – самая дорогая покупка), Хоакин Корреа (аренда за € 2 млн), Пьер-Эмерик Обамеянг (свободный агент). Выкупили после аренд вратаря Рубена Бланко (€ 1,5 млн) и вингера Амина Арита (€ 5 млн). Из основных игроков «Марсель» потерял Нуну Тавареша (завершилась его аренда у «Арсенала»), ушедших свободными агентами Сеада Колашинаца и Алексиса Санчеса, а также сброшенного в «Фенербахче» Дженгиза Ундера (крупнейшая летняя продажа – за € 15 млн). Попрощалась с клубом и стареющая звезда – 36-летний Димитри Пайет. Кроме того, перед самым закрытием трансферного окна отпустили Маттео Гендузи в аренду с правом выкупа в «Лацио».

Маттео Гендузи Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Очевидно, против Марселино сыграло то, что мнение болельщиков о нём сформировалось после первой же неудачи. «Марсель» не сумел быстро вкатиться в сезон и преодолеть третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Провансальцы сенсационно вылетели от «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина. В Греции команда Марселино проиграла – 0:1, пропустив за 10 минут до конца. В ответном матче в Марселе хозяева вели со счётом 2:0 после дубля Обамеянга ещё до перерыва, но французам чудовищно не повезло. На 90+9-й минуте они пропустили с 11-метрового, который привёз Гендузи. Потом перед серией пенальти тренер поменял основного вратаря Пау Лопеса на Бланко, но тот не отразил ни одного удара. Всё решил единственный промах бедолаги Гендузи. Вполне естественно, что, пережив такой позор, полузащитник покинул «Марсель».

В чемпионате Франции у «Марселя» вроде бы не всё так плохо. Команда стартовала с победы над «Реймсом» (2:1), затем сыграла вничью на выезде с «Метцем» (2:2), после этого ещё раз выиграла дома – у «Бреста» (2:0). А в последних двух турах были две ничьих: в гостях с «Нантом» (1:1) и на своём поле с «Тулузой» (0:0). У команды девять очков, третье место и всего два балла отставания от лидера «Монако». Чемпион «ПСЖ» стартовал даже хуже (восемь очков), а вице-чемпион «Ланс» и вовсе свалился на последнее место с одним-единственным очком.

К слову, экс-спартаковец Самуэль Жиго остаётся основным защитником «Марселя». Он сыграл при Торале пять матчей – все в стартовом составе. Последний тур Лиги 1 пропустил из-за небольшого повреждения колена.

Тем не менее Марселино в «Марселе» не задержался – уже 20 сентября подал в отставку. Это случилось после встречи фанатов с президентом клуба Пабло Лонгорией, на которой горячие поклонники провансальцев высказали боссу недовольство игрой команды под руководством испанского тренера. Специалист сам захотел расторгнуть контракт, подписанный до лета 2025-го.

Клуб выпустил официальное заявление, в котором дал понять, что решение принято тренером из-за давления извне:

«Марсель» считает, что события 18 сентября нынешнего года не позволят Марселино и его штабу выполнять в хороших условиях ту работу, для которой они были наняты. В результате этой прискорбной ситуации Марселино и его сотрудники не продолжат свою миссию в «Марселе». Учитывая контекст, весь клуб крайне разочарован тем, что ему пришлось столкнуться с уходом тренера и членов его штаба, которые пришли в «Марсель» только 23 июня и были полностью преданы клубу, по причинам, не связанным со спортом».

Но на этом волнения в портовом городе не закончились. В четверг, 21 сентября, стало известно, что временно сложило с себя полномочия всё руководство «Марселя» – президент Лонгория, спортивный директор Хавьер Рибалта (его мы помним по работе в «Зените»), а вместе с ними и входящие в правление клуба Стефан Тессье и Педро Ириондо.

Оказалось, на той же встрече, которая спровоцировала уход Марселино, фанаты потребовали, чтобы в отставку подало всё правление «Марселя». Они пообещали «воевать до тех пор, пока не добьются своего». В клубе сообщили: руководители столкнулись с травлей и личными угрозами.

МАРСЕЛИНО ГАРСИЯ ТОРАЛЬ Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Это произошло в день первого матча «Марселя» на групповом этапе Лиги Европы. Французы попали в одну группу с «Аяксом», «Брайтоном» и греческим АЕКом. Из такого непростого квартета можно и не выйти.

На фоне ситуации с Лонгорией и Рибалтой с заявлением выступил также владелец «Марселя» американский бизнесмен Фрэнк Маккорт, сказавший в частности:

«Горжусь тем, чего мы достигли, особенно за последние годы под руководством Пабло Лонгории, и именно поэтому я уважаю его желание высказаться публично и сказать правду. Я также благодарен всем талантливым сотрудникам. Встреча в понедельник между исполнительным советом и представителями групп болельщиков должна была стать возможностью собраться вместе и защитить интересы клуба. Вместо этого всё превратилось в тревожную демонстрацию агрессии, когда члены исполнительного совета «Марселя» столкнулись с угрозами насилия. В этой ситуации я решительно поддерживаю Пабло Лонгорию, и мы работаем над тем, чтобы определить лучший курс развития для клуба…»

Тем временем исполняющим обязанности главного тренера «Марселя» стал 45-летний Жак Абардонадо – бывший игрок провансальцев, чей опыт ограничивается работой с молодёжной командой и ассистентом в первой. Любопытный факт: Абардонадо – двоюродный брат выступавшего в России Йоана Молло и экс-нападающего сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка. В ближайший уикенд (24 сентября) переживающий внутренний кризис «Марсель» едет в гости к «ПСЖ».