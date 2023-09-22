Холанд? Мбаппе? Кейн? Внезапно лучший бомбардир топ-лиг оказался в «Штутгарте»

Много говорят об отличном страте Гарри Кейна в Бундеслиге. Нападающий продолжил штамповать голы в том же ритме, как делал это в АПЛ. У англичанина четыре гола после четырёх туров плюс ассист. Ещё и в ЛЧ забил. Отличные показатели, но у главного бомбардира лиги в два раза больше!

Гвинеец Серу Гирасси забил уже восемь мячей за «Штутгарт»! Он – лучший бомбардир этого сезона в топ-5 лиг. На самом деле даже в топ-14 лиг, потому что на 15-м месте в таблице коэффициентов УЕФА идёт Норвегия, которая проводит сезон по системе «осень-весна». Там у команд на этих выходных запланирован 23-й тур. Неудивительно, что нападающий «Будё-Глимт» Пеллегрино отличился уже 18 раз.

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси забил восемь мячей на старте сезона Фото: Langer/DeFodi Images via Getty Images

Кому столько забил Гирасси?

Нападающий отличился в каждом туре этого сезона. Даже в матче, где «Штутгарт» разгромно проиграл «Лейпцигу». Восемь голов Гирасси распределились следующим образом:

1-й тур. «Штутгарт» – «Бохум» – 5:0 (2 гола);

2-й тур. «РБ Лейпциг» – «Штутгарт» – 5:1 (1 гол);

3-й тур. «Штутгарт» – «Фрайбург» – 5:0 (2 гола);

4-й тур. «Майнц» – «Штутгарт» – 1:3 (3 гола).

В 5-м туре «Штутгарт» принимает дома «Дармштадт» – предпоследнюю команду Бундеслиги. Весьма вероятно, что бомбардир отличится снова.

Интересно, что по ожидаемым голам лидирует нападающий «Байера» Бонифасе, который упустил кучу моментов в прошедшем туре в матче с «Баварией». У этого форварда было моментов на 5,09 мяча по статистике xG от UnderStat. А у Гирасси набралось моментов лишь на 3,63 ожидаемых гола, но из них он умудрился забить восемь раз. Обычно такой оверперформанс накапливается у футболистов за весь сезон, а тут получилось уже за четыре тура.

В чём его сильная сторона?

Скорость и удар с обеих ног – это уже хорошее сочетание. Гирасси правша, но в этом сезоне уже дважды забил левой ногой. Причём оба раза сам убрал под левую ногу, а не мяч так приходил к нему. Однако едва ли не главное качество футболиста – хитрость. И речь не про ложный замах, который давно стал стандартным приёмом. В матче с «Фрайбургом» Гирасси пробил без замаха, когда удар казался неожиданным. Причём пробил именно в ближний угол, спрятав момент удара за защитником.

Хотя самый хитрый гол нападающего в этом сезоне – другой, но тоже в ворота «Фрайбурга». Только не путайте с самым красивым. На первый взгляд ничего особенного: навес с фланга и замыкание. Не бил через себя, не прыгал «рыбкой», как ван Перси, но обратите внимание на траекторию забега. Гирасси дважды сменил направление движения. Получилось, что набегал зигзагом. Для рывка выбирал тайминг, исходя из движений соперника. Центральный защитник «Байера» четыре раза посмотрел за спину, но всё равно упустил Гирасси. По сути, своим манёвром форвард создал себе пространство, чтобы забить без сопротивления.

Почему мы раньше не слышали про Гирасси?

Потому что он никогда настолько не выделялся. Ему 27 лет, и всю карьеру он провёл в относительно средних командах Франции и Германии. Были взлёты (дважды забил за «Ренн» в ЛЧ) и падения (выступал во второй Бундеслиге за «Кёльн»), но до статуса звезды Гирасси недотягивал. Больше 10 голов за чемпионат не забивал. Лишь в прошлом году перевалил за эту отметку – отличился 11 раз в Бундеслиге.

Прошлый сезон нападающий провёл в «Штутгарте» в аренде. Этим летом немцы выкупили Гирасси у «Ренна» за € 9 млн. Хотя ещё в июне Transfermarkt оценивал футболиста в € 14 млн. Судя по всему, после обновления стоимостей на портале он будет оцениваться уже в значительно бóльшую сумму.

А вот кто ещё стоит не так много, но может зажечь в этом сезоне: Девять бюджетных, но многообещающих трансферов этого лета

В конце недавнего трансферного окна на форварда нацелился «Фулхэм», который отпустил Александра Митровича в Саудовскую Аравию. По информации Bild, Гирасси хочет играть в АПЛ, но не заинтересовался именно «Фулхэмом». Тем более что в «Штутгарте» он получил повышение зарплаты и с лета стал самым высокооплачиваемым футболистом в команде.

С огромной вероятностью в этом сезоне форвард установит личный рекорд по голам за сезон. Ну а пока Гирасси удостаивается весьма своеобразных комплиментов. После идеального хет-трика (забил правой и левой ногой, а потом ещё головой) одноклубник Дениз Ундав сказал про нападающего: «Абсолютный псих».