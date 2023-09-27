«Барса» «привезла» себе глупейшие голы. Но Хави спас 20-летний ноунейм

«Барселона» потеряла очки в выездном матче с «Мальоркой». Теперь «Реал» может обойти лидера в случае победы в этом туре над «Лас-Пальмасом».

Хави пошёл на ротацию состава, так как «Барселона» даже без лигочемпионской недели продолжает проводить по два матча за неделю. На скамейке запасных остались Левандовски, Кунде и Кристенсен, а де Йонг в списке травмированных добавился к Педро. В результате чемпионы Испании сыграли с «Мальоркой» без классического центрфорварда – атакующее трио составили Феликс, Рафинья и Торрес на острие.

Эти перестановки и качество газона, пострадавшего от дождя, отразились на игре «Барселоны». Полтайма команда Хави не могла даже нанести удар по воротам «Мальорки»! Поле гасило скорость мяча, так что каталонцы играли медленно. Более того, чемпион пропустил быстрый гол – уже на восьмой минуте. Ошибся голкипер тер Штеген, сделавший в своей штрафной передачу сопернику, но очевидно, что немец тоже пострадал из-за газона. Центрфорвард хозяев Мурики забил ударом в касание – первым в створ.

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Только ближе к перерыву, когда соперник подустал и потерял травмированного защитника Маффео, «Барса» стала разрывать оборону «Мальорки». Каталонцы создали несколько голевых моментов, а счёт сравнял Рафинья. Бразилец забрал подбор и нанёс точный удар из-за штрафной низом. Вскоре после этого у Рафиньи был идеальный шанс оформить дубль, но вингер ужасно сыграл, уходя один на один. Поспешил пробить, послал мяч выше цели.

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Казалось, у «Мальорки» в конце первого тайма лишь одна задача – выстоять под давлением фаворита. Тем неожиданнее был гол хозяев в компенсированное время. Он получился очень простым: вынос от голкипера Райковича и скидка в исполнении Мурики на улетевшего к воротам «Барсы» Пратса. Центральные защитники сине-гранатовых зазевались, и «девятка» хозяев нырнул в свободную зону.

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После перерыва отдохнувшая «Мальорка» тоже достаточно успешно защищала преимущество в один гол. При помощи своей тактической схемы 5-3-2 хозяева закрыли все проходы через центр и полуфланги. Игрокам «Барселоны» при 70% владения было никак не проникнуть в штрафную Райковича. До появления на поле Левандовского на исходе часа матча что-то придумать смог только Феликс. Португалец нашёл возможность пробить из-за штрафной, но тут каталонцам не повезло – мяч попал в штангу. Тогда-то Хави и бросил в бой своего польского бомбардира. А через пять минут – юного Ямала.

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И Ямал уже через минуту заработал пенальти! Вингер «Барселоны» влетел в штрафную с правого фланга, а защитник Копете совершил слишком рискованный подкат. Ямал рухнул на газон – судья Муньис Руис указал на «точку». Однако после просмотра повтора рефери поменял своё решение. Тяжелейший эпизод для арбитра! Любое его решение получило бы и критику, и поддержку. С одной стороны, Копете, в отличие от Ямала, не дотянулся до мяча. С другой – если и было касание ноги соперника, то, похоже, не такое, чтобы спровоцировать падение оппонента. Хитрец Амин ловко «нырнул».

Тем не менее со свежей атакой «Барселона» усилила давление на ворота «Мальорки» и вскоре забила легитимный гол. Очень красивая комбинация удалась команде Хави, а начал её Ямал. Рафинья сделал голевую передачу на Фермина, а Левандовски здорово пропустил мяч в штрафной. Для 20-летнего хавбека это первый гол во втором матче в Примере.

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Ямал взорвал свой правый фланг, «крутил позвонки» защитникам «Мальорки». Тем не менее за счёт хорошей организации, взаимовыручки и бойцовских качеств хозяева отстояли ничью. Бить по воротам «Барсе» в концовке фактически не позволяли. Более того, канадский форвард Ларин имел пару шансов на контрвыпадах. «Мальорка» не уступила по ударам – 10:10, а по попаданиям в створ даже превзошла команду Хави (5:4), так что ничью заслужила.