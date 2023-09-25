Команда-сенсация — в топе таблицы, а «Реал» рухнул вниз. Что происходит в Ла Лиге

В испанской Ла Лиге завершился 6-й тур. В нём случилось первое поражение «Реала», которое позволило захватить лидерство в чемпионате двум командам из Каталонии. Подробнее обо всех событиях тура — в нашем материале.

Событие тура: первое поражение «Реала» в сезоне

Заключительным матчем тура стало мадридское дерби — на «Ванда Метрополитано» «Атлетико» принял соседей из «Реала», возглавлявших таблицу. Приём получился недружелюбным: к исходу 18-й минуты «матрасники» вели с преимуществом в два мяча, при этом оба гола хозяева забили после навесов с левого фланга и ударов головой в нижний угол. За 10 минут до перерыва Кроос точным ударом из-за пределов штрафной разрыв в счёте сократил, но это всё, на что хватило «Реал» в этом матче. «Атлетико» же в самом начале второго тайма отправил третий гол в ворота Куртуа, и мяч Мораты стал последним во встрече.

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Благодаря этой победе команда Диего Симеоне поднялась в зону Лиги Европы, а «Реал», потерпевший первое поражение в сезоне, опустился на третью строчку.

(Супер)камбэк тура: «Барселона» в матче с «Сельтой»

Каталонцы свой матч провели раньше «Реала» и едва его не проиграли. «Барселону» на её же поле чуть не обыграла «Сельта», которая по окончании тура переместилась в зону вылета. Гости вели в счёте до 81-й минуты: повели ещё в первом тайме, а за 14 минут до окончания основного времени совсем осложнили ситуацию сопернику, забив второй мяч.

«Сельта» своими голами разбудила зверя: «Барселона» включилась на полную катушку и выдала суперкамбэк. Сперва дублем в течение четырёх минут отметился Роберт Левандовски. Поляк установил рекорд клуба, забив 35 голов за первые 50 матчей в сине-гранатовой футболке. А уже на 89-й минуте победу хозяевам принёс Жоау Канселу, подняв свою команду на самую вершину турнирной таблицы.

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Сенсация тура: лидерство «Жироны»

На какое-то время единоличное лидерство в чемпионате захватили соседи «Барселоны» из «Жироны», которые свой матч провели на несколько часов раньше. Соперником банды Мичела была «Мальорка», которая уже на четвёртой минуте вышла вперёд после реализованного пенальти. Но затем болельщики на «Монтиливи» увидели настоящее избиение: ещё до конца первого тайма хозяева ответили четырьмя голами, а ближе к середине второй половины увеличили преимущество ещё на один мяч. Абдон Пратс отыграл два гола для гостей в самой концовке встречи, но на результат это никак не повлияло. В Ла Лиге установилось двоевластие, при этом оба лидера представляют Каталонию — страшный сон для испанцев.

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Герой тура: Кирьян Родригес («Лас-Пальмас»)

«Лас-Пальмас» к середине второго тайма игры с «Гранадой» успел лишиться двух голов (оба отменили из-за офсайда) и одного игрока (Мика Мармоль схватил две жёлтые). Несмотря на трудности, хозяева владели инициативой, а в добавленное время и вовсе вырвали победу. Точный удар из-за пределов штрафной на 90+2-й минуте удался Кирьяну Родригесу. Первая победа «Лас-Пальмаса» в сезоне!

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Голы тура: Ойан Сансет («Атлетик») и Гвидо Родригес («Бетис»)

Гол Кирьяна Родригеса вполне мог бы оказаться и здесь, но испанец уже победил в другой номинации — надо дать дорогу и другим. Отличный удар удался Ойану Сансету. К моменту его гола «Атлетик» вёл со счётом 1:0 и ещё не гарантировал себе победу в игре с «Алавесом». Благодаря удару испанца вопросы были практически сняты. Сансет сперва нашёл разрезающим пасом Иньяки Уильямса, а затем подключился к атаке и в касание с линии штрафной отправил мяч в ворота Антонио Сиверы. Дополнительного шарма голу придал рикошет от штанги.

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Родригес, в свою очередь, помог «Бетису» сравнять счёт в домашнем матче с «Кадисом». Да ещё и каким образом. Ему хватило всего два касания, чтобы сотворить небольшой шедевр: первым обработал прострел с фланга, вторым отправил мяч точно в нижний угол ударом через себя. При этом Гвидо поймал мяч на небольшой высоте — так сложиться с его ростом (185 см) ещё надо было постараться.

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Фейл тура: Давид Сория («Хетафе»)

Матч «Реала Сосьедад» и «Хетафе» превратился в качели. В счёте вели то хозяева, то гости, а закончилась встреча со счётом 4:3 в пользу сан-себастьянцев. Немного поспособствовал этому голкипер «Хетафе» Давид Сория. Непонятно, зачем испанец побежал выбивать мяч кулаком после аута, когда вокруг игрока «Сосьедада» находились трое защитников. Однако после его промаха Брайс Мендес забивал уже в пустые ворота.

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Остальные матчи 6-го тура Ла Лиги

«Осасуна» — «Севилья»

Единственная безголевая ничья в туре. Хотя хорошие моменты были у обеих команд: в составе хозяев несколько отличных шансов упустил Чими Авила, а гости едва не забили усилиями Лукаса Окампоса. Тем не менее на табло так и остались нули. И если «Осасуна» находится в середине таблицы, то «Севилья» пока избегает зоны вылета только благодаря дополнительным показателям.

«Севилья» пока избегает зоны вылета только благодаря дополнительным показателям Фото: Fernando Pidal/Getty Images

«Альмерия» — «Валенсия»

«Летучие мыши» после разгрома «Атлетико» неожиданно споткнулись в Андалусии. При этом подопечные Рубена Барахи дважды выходили вперёд. Однако на их голы «Альмерия» ответила дублем новичка Серхио Аррибаса, который дважды удачно подкараулил отскоки после сейвов Георгия Мамардашвили.

«Райо Вальекано» — «Вильярреал»

Эти команды также сыграли вничью, решив все свои дела ещё в первом тайме. При этом голы разделила всего одна минута: на точный удар Александра Сёрлота на 15-й минуте хозяева ответили изящным «парашютиком» в исполнении Кике Переса на 16-й. В концовке встречи «Вильярреал» остался в меньшинстве после удаления Альберто Морено, но «Райо» не сумел этим воспользоваться.

Расписание матчей 7-го тура Ла Лиги

26 сентября, вторник

«Севилья» — «Альмерия»

«Мальорка» — «Барселона»

27 сентября, среда

«Атлетик» — «Хетафе»

«Вильярреал» — «Жирона»

«Реал» — «Лас-Пальмас»

«Кадис» — «Райо Вальекано»

«Валенсия» — «Реал Сосьедад»

28 сентября, четверг

«Гранада» — «Бетис»

«Сельта» — «Алавес»

«Осасуна» — «Атлетико»