Битва 2DROTS с «Химками»! Главный клуб медиафутбола перепишет историю Кубка? LIVE

Всем привет! В Фонбет Кубке России продолжаются встречи Пути регионов. В четверг, 28 сентября, состоится одна встреча – 2DROTS примут на своём стадионе «Москвич» подмосковные «Химки». Медиафутбольный топ уже добрался до лучшего результата в истории – четвёртого раунда Кубка. 2DROTS осталось обыграть трёх соперников, чтобы добраться до клуба РПЛ. Получится у команды Дмитрия Кузнецова совершить новое чудо?
«Химки» — одна из сильнейших команд Первой лиги. Команда Андрея Талалаева борется за выход в РПЛ. Такого соперника у 2DROTS в профессиональном футболе ещё не было! Интересно, как «дротсы» покажут себя? До этого они в трёх раундах превосходили клубы Второй лиги. Нас ждёт любопытная и интригующая игра!
Встреча начнётся в 16:30 мск. Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата» и следите за всеми основными событиями матча!
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