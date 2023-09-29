Судейский скандал затмил камбэк команды Карпина. Но лучший момент — флеш Гончаренко

«Ростов» доигрывал матч с «Уралом» в большинстве, но всё равно не вырвал три очка.

У обеих команд перед матчем открытия 10-го тура РПЛ сложилась не лучшая ситуация. Последняя победа «Ростова» случилась 12 августа, с того момента только поражения и ничьи. Да, не совсем справедливые, потому что сложно объяснить, как меньше чем за тайм упустить два мяча преимущества с ЦСКА. Похоже, ответов нет и у главного тренера. Пока «Ростов» — бледная тень себя образца прошлого сезона. «Урал» после яркого старта тоже сник. С 26 августа нет ни только побед, нет даже голов. Но к ним словно меньше вопросов. В первых турах они и так превзошли себя.

Тем более уже в первом тайме гости компенсировали всё то, что не забивали в предыдущих встречах. Вряд ли кто-то ожидал такого мощного старта от «Урала», да ещё и на поле соперника. Уже на четвёртой минуте они заработали два угловых подряд. В первом случае Бегич сбрасывал мяч на партнёра, но вмешался игрок «Ростова». Во втором мяч долетел точно до Егорычева и отскочил от Шеттине в ворота. Первый гол своей команды за месяц.

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Но «Ростов», похоже, не собирался долго расстраиваться. Пропускать нелепые голы — их фишка в этом сезоне. Поэтому сразу бросились в атаку. Голенков вылетал на ворота Помазуна, но пульнул с внешней стороны сетки. Дальше игра немного успокоилась, однако снова ожила на 17-й минуте.

Ведь «Урал» забил второй! Помазун начал атаку от своих ворот дальним ударом вперёд. Там за мяч поборолся Бикфалви и удачно скинул его на Егорычева. Тому оставалось лишь протолкнуть мяч в сетку. Просто герой первого тайма.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Вскоре гости могли забивать и третий мяч. Шеттине получил мяч у штрафной, убрал на замахе Осипенко и пробил в ближний. Немного не повезло.

Зато уже в следующей атаке случился один из главных моментов матча. В верховой борьбе столкнулись Байрамян и Кики, мяч вылетел из штрафной, и, казалось, момент был заигран. Но арбитра Романа Галимова всё же вызвали к монитору посмотреть повтор. На видео кажется, что Байрамян толкает игрока «Урала», после чего мяч попадает тому в руку. По версии судей, это пенальти. Который реализовал Осипенко.

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Эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов подтвердил факт пенальти, несмотря на многочисленные споры в соцсетях.

«Это 11-метровый удар, — сказал Федотов. — Игрок «Урала» выпрыгнул и отставил руку в сторону, тем самым увеличив площадь тела. Сейчас такие пенальти ставят, тут вопросов нет. Кому-то это может быть непонятно, люди могут спрашивать, куда же футболисту было девать руки. Но сейчас это даже не момент для обсуждения. Что касается действий Байрамяна: даже если это толчок, то он лёгкий и Галимов такие моменты на протяжении всего тайма не свистел. Оба выпрыгивали, игроку «Ростова» мяч в спину попал. Так что с его стороны всё было чисто».

Следующий важный эпизод случился уже на старте второго тайма. Екатеринбуржцы словно не вышли из раздевалки. Поэтому пропустили слишком быстро. Вахания получил мяч на скорости, влетел в штрафную и прострелил. Мамин вкатил его в собственные ворота.

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Ещё через 15 минут ростовчане могли требовать пенальти. Мяч застрял между рукой и корпусом Бегича после удара Уткина, но Галимов проигнорировал эпизод. После команды обменялись неплохими моментами, а на 78-й минуте вновь возникли вопросы к судье. Мохеби набрал скорость на фланге и начал смещаться в центр. Против него неаккуратно сыграл Егорычев и тут же увидел перед собой красную карточку.

Заключительную часть тайма «Ростов», естественно, имел преимущество. Но до суперопасных моментов дело не дошло. Ничья, скорее, справедливый итог матча, но как же много претензий будет к судье. Много их наверняка в первую очередь у Гончаренко, но тренер «Урала» дал историческое флеш-интервью — не произнёс ни слова.

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Перформанс Гончаренко, кстати, продолжился и на послематчевой пресс-конференции. Журналисты довольно быстро поняли, что ответов на вопросы не будет.