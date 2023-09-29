Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ростов — Урал — 2:2, обзор матча 10-го тура РПЛ, видео голов, разбор судейства, пенальти и удаление, 29 сентября 2023

Судейский скандал затмил камбэк команды Карпина. Но лучший момент — флеш Гончаренко
Дмитрий Зимин
Судейский скандал затмил камбэк команды Карпина
Аудио-версия:
Комментарии
«Ростов» доигрывал матч с «Уралом» в большинстве, но всё равно не вырвал три очка.

У обеих команд перед матчем открытия 10-го тура РПЛ сложилась не лучшая ситуация. Последняя победа «Ростова» случилась 12 августа, с того момента только поражения и ничьи. Да, не совсем справедливые, потому что сложно объяснить, как меньше чем за тайм упустить два мяча преимущества с ЦСКА. Похоже, ответов нет и у главного тренера. Пока «Ростов» — бледная тень себя образца прошлого сезона. «Урал» после яркого старта тоже сник. С 26 августа нет ни только побед, нет даже голов. Но к ним словно меньше вопросов. В первых турах они и так превзошли себя.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Шеттине – 4'     0:2 Егорычев – 17'     1:2 Осипенко – 33'     2:2 Вахания – 47'    
Удаления: нет / Егорычев – 79'

Тем более уже в первом тайме гости компенсировали всё то, что не забивали в предыдущих встречах. Вряд ли кто-то ожидал такого мощного старта от «Урала», да ещё и на поле соперника. Уже на четвёртой минуте они заработали два угловых подряд. В первом случае Бегич сбрасывал мяч на партнёра, но вмешался игрок «Ростова». Во втором мяч долетел точно до Егорычева и отскочил от Шеттине в ворота. Первый гол своей команды за месяц.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Но «Ростов», похоже, не собирался долго расстраиваться. Пропускать нелепые голы — их фишка в этом сезоне. Поэтому сразу бросились в атаку. Голенков вылетал на ворота Помазуна, но пульнул с внешней стороны сетки. Дальше игра немного успокоилась, однако снова ожила на 17-й минуте.

Ведь «Урал» забил второй! Помазун начал атаку от своих ворот дальним ударом вперёд. Там за мяч поборолся Бикфалви и удачно скинул его на Егорычева. Тому оставалось лишь протолкнуть мяч в сетку. Просто герой первого тайма.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Вскоре гости могли забивать и третий мяч. Шеттине получил мяч у штрафной, убрал на замахе Осипенко и пробил в ближний. Немного не повезло.

Зато уже в следующей атаке случился один из главных моментов матча. В верховой борьбе столкнулись Байрамян и Кики, мяч вылетел из штрафной, и, казалось, момент был заигран. Но арбитра Романа Галимова всё же вызвали к монитору посмотреть повтор. На видео кажется, что Байрамян толкает игрока «Урала», после чего мяч попадает тому в руку. По версии судей, это пенальти. Который реализовал Осипенко.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов подтвердил факт пенальти, несмотря на многочисленные споры в соцсетях.

«Это 11-метровый удар, — сказал Федотов. — Игрок «Урала» выпрыгнул и отставил руку в сторону, тем самым увеличив площадь тела. Сейчас такие пенальти ставят, тут вопросов нет. Кому-то это может быть непонятно, люди могут спрашивать, куда же футболисту было девать руки. Но сейчас это даже не момент для обсуждения. Что касается действий Байрамяна: даже если это толчок, то он лёгкий и Галимов такие моменты на протяжении всего тайма не свистел. Оба выпрыгивали, игроку «Ростова» мяч в спину попал. Так что с его стороны всё было чисто».

Следующий важный эпизод случился уже на старте второго тайма. Екатеринбуржцы словно не вышли из раздевалки. Поэтому пропустили слишком быстро. Вахания получил мяч на скорости, влетел в штрафную и прострелил. Мамин вкатил его в собственные ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ещё через 15 минут ростовчане могли требовать пенальти. Мяч застрял между рукой и корпусом Бегича после удара Уткина, но Галимов проигнорировал эпизод. После команды обменялись неплохими моментами, а на 78-й минуте вновь возникли вопросы к судье. Мохеби набрал скорость на фланге и начал смещаться в центр. Против него неаккуратно сыграл Егорычев и тут же увидел перед собой красную карточку.

А в пользу кого в принципе ошибаются рефери:
В чью пользу ошибаются арбитры РПЛ. ЦСКА и «Зенит» пока только страдают
В чью пользу ошибаются арбитры РПЛ. ЦСКА и «Зенит» пока только страдают

Заключительную часть тайма «Ростов», естественно, имел преимущество. Но до суперопасных моментов дело не дошло. Ничья, скорее, справедливый итог матча, но как же много претензий будет к судье. Много их наверняка в первую очередь у Гончаренко, но тренер «Урала» дал историческое флеш-интервью — не произнёс ни слова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Перформанс Гончаренко, кстати, продолжился и на послематчевой пресс-конференции. Журналисты довольно быстро поняли, что ответов на вопросы не будет.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android