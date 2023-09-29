В чью пользу ошибаются арбитры РПЛ. ЦСКА и «Зенит» пока только страдают

В прошедшем туре РПЛ арбитры снова совершили две ошибки. Любопытно, что обе случились в матчах с участием лидеров турнира — «Краснодара» и «Крыльев Советов». «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы арбитра Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Сергей Иванов принял ошибочное решение не в пользу «Крыльев Советов» Фото: vk.com/fckssamara

Предыдущие ошибки арбитров

Вы можете следить за изменениями в таблице ошибок. Мы публикуем данные пяти предыдущих туров. Кстати, в 5-м не было ни одной ошибки. Да-да, бывает и такое!

таблица после 3-го тура;

таблица после 4-го тура;

таблица после 6-го тура;

таблица после 7-го тура;

таблица после 8-го тура.

Ошибки судей в 9-м туре

Как уже писали выше, в прошедшем туре арбитры допустили две ошибки:

Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Сочи».

По мнению Федотова, судьи ошиблись в эпизоде со вторым голом «Краснодара» в ворота «Урала». Причём виноват оказался VAR, а не бригада Виталия Мешкова на поле.

Игорь Федотов футбольный арбитр «По стоп-кадру можно предположить, что офсайд был. У защитника «Урала» торчала бутса, но плечо нападающего «Краснодара» — это крайняя точка. Возможно, последний был за линией офсайда. А раз возникает слово «возможно», это означает, что VAR вмешиваться не нужно. Вместо этого видеоассистенты додумали, что это не вне игры, и подарили гол «Краснодару». Это ошибка VAR, а не Петросяна».

Таблица ошибок судей после 9-го тура