В чью пользу ошибаются арбитры РПЛ. ЦСКА и «Зенит» пока только страдают

В прошедшем туре РПЛ арбитры снова совершили две ошибки. Любопытно, что обе случились в матчах с участием лидеров турнира — «Краснодара» и «Крыльев Советов». «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы арбитра Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Иванов принял ошибочное решение не в пользу «Крыльев Советов»
Фото: vk.com/fckssamara
Предыдущие ошибки арбитров
Вы можете следить за изменениями в таблице ошибок. Мы публикуем данные пяти предыдущих туров. Кстати, в 5-м не было ни одной ошибки. Да-да, бывает и такое!
Ошибки судей в 9-м туре
Как уже писали выше, в прошедшем туре арбитры допустили две ошибки:
- Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Сочи».
- По мнению Федотова, судьи ошиблись в эпизоде со вторым голом «Краснодара» в ворота «Урала». Причём виноват оказался VAR, а не бригада Виталия Мешкова на поле.
«По стоп-кадру можно предположить, что офсайд был. У защитника «Урала» торчала бутса, но плечо нападающего «Краснодара» — это крайняя точка. Возможно, последний был за линией офсайда. А раз возникает слово «возможно», это означает, что VAR вмешиваться не нужно. Вместо этого видеоассистенты додумали, что это не вне игры, и подарили гол «Краснодару». Это ошибка VAR, а не Петросяна».
Таблица ошибок судей после 9-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|3
|0
|-3
|«Зенит»
|3
|0
|-3
|«Динамо»
|1
|0
|-1
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Урал»
|1
|0
|-1
|«Сочи»
|1
|1
|0
|«Пари НН»
|1
|1
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Ростов»
|1
|2
|+1
|«Рубин»
|0
|1
|+1
|«Факел»
|1
|2
|+1
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Крылья Советов»
|1
|2
|+1
|«Ахмат»
|0
|3
|+3