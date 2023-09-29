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Судейство в РПЛ-2023/2024, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, Спартак, Ростов, ЦСКА, Зенит, Динамо

В чью пользу ошибаются арбитры РПЛ. ЦСКА и «Зенит» пока только страдают
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ после 9-го тура РПЛ
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Таблица судейских помарок перед 10-м туром.

В прошедшем туре РПЛ арбитры снова совершили две ошибки. Любопытно, что обе случились в матчах с участием лидеров турнира — «Краснодара» и «Крыльев Советов». «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы арбитра Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Иванов принял ошибочное решение не в пользу «Крыльев Советов»

Сергей Иванов принял ошибочное решение не в пользу «Крыльев Советов»

Фото: vk.com/fckssamara

Предыдущие ошибки арбитров

Вы можете следить за изменениями в таблице ошибок. Мы публикуем данные пяти предыдущих туров. Кстати, в 5-м не было ни одной ошибки. Да-да, бывает и такое!

таблица после 3-го тура;

таблица после 4-го тура;

таблица после 6-го тура;

таблица после 7-го тура;

таблица после 8-го тура.

Ошибки судей в 9-м туре

Как уже писали выше, в прошедшем туре арбитры допустили две ошибки:

  • Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Сочи».
  • По мнению Федотова, судьи ошиблись в эпизоде со вторым голом «Краснодара» в ворота «Урала». Причём виноват оказался VAR, а не бригада Виталия Мешкова на поле.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«По стоп-кадру можно предположить, что офсайд был. У защитника «Урала» торчала бутса, но плечо нападающего «Краснодара» — это крайняя точка. Возможно, последний был за линией офсайда. А раз возникает слово «возможно», это означает, что VAR вмешиваться не нужно. Вместо этого видеоассистенты додумали, что это не вне игры, и подарили гол «Краснодару». Это ошибка VAR, а не Петросяна».

Как отработали судьи в матчах 9-го тура РПЛ:
«Такие моменты наведут на нехорошие мысли. Их надо выжигать». Как отсудили 9-й тур РПЛ
Эксклюзив
«Такие моменты наведут на нехорошие мысли. Их надо выжигать». Как отсудили 9-й тур РПЛ

Таблица ошибок судей после 9-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА30-3
«Зенит»30-3
«Динамо»10-1
«Балтика»10-1
«Урал»10-1
«Сочи»110
«Пари НН»110
«Спартак»000
«Оренбург»000
«Краснодар»01+1
«Ростов»12+1
«Рубин»01+1
«Факел»12+1
«Локомотив»01+1
«Крылья Советов»12+1
«Ахмат»03+3
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