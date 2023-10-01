Страшный момент в матче ЦСКА и «Локо». Футболистку пришлось увозить с поля на скорой

Футбол в последние два дня — сборник жутких моментов. Накануне, 30 сентября, жуткий эпизод произошёл в Нидерландах, где вратарь «Валвейка» Этьен Вассен потерял сознание после столкновения с нападающим «Аякса» Брайаном Бробби. Футболиста удалось привести в себя, но матч не стали доигрывать, а сам пострадавший, хоть и вернулся в сознание, не помнил, что произошло.

А теперь болельщиков напугала история уже из российского футбола.

Всё случилось в матче женской Суперлиги. Центральный матч 21-го тура — ЦСКА против «Локомотива». Футболистка гостей Полина Юкляева вышла на замену в концовке первого тайма, когда её команда уступала со счётом 0:1. Перед самым перерывом «Локо» пропустил второй и уходил на перерыв с мыслями о камбэке.

Но в начале второго тайма футбол отошёл на второй план. Юкляева столкнулась головами с Юлией Плешковой и рухнула на газон без сознания. Другие участницы матча рванули к ней, а вскоре на поле выехала и машина скорой помощи. Полину с помощью носилок погрузили внутрь, и через некоторое время игра возобновилась.

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С Юкляевой тем временем работали врачи — скорая с футболисткой внутри просто выехала за пределы поля. К счастью, в машине Полина пришла в сознание, и дальше было бы логично говорить о госпитализации.

Полина Юкляева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но тут включается регламент. Дело в том, что по правилам на матче должна присутствовать одна скорая с реанимационным оборудованием. Учитывая, что угрозы жизни Юкляевой не было, машина не могла покинуть стадион, пока ей не была обеспечена замена.

Пришлось проворачивать неочевидную на первый взгляд схему. Юкляеву перегрузили в прибывшую вторую скорую и всё же увезли в больницу, а первая машина осталась на стадионе.

«Локомотив» же, несмотря на такой удар, всё же отыграл один мяч, но на полноценный камбэк команды не хватило. ЦСКА победил — 2:1 — и поднялся на первое место в Суперлиге. «Локо» остался на третьей строчке. Между командами расположился «Зенит».