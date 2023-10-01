Жуткий удар в голову вратарю. Матч «Аякса» остановили, а игроки уходили с поля в слезах

Легендарный «Аякс» в этом сезоне становится источником шокирующих новостей. Команда ужасно стартовала и находится рядом с зоной вылета чемпионата Нидерландов, из клуба уволен директор Свен Мислинтат, который хотел привезти из «Краснодара» полузащитника Эдуарда Сперцяна и теперь обвиняется в трансферных махинациях, а в субботу вечером кошмаром завершился выездной матч амстердамцев в 7-м туре Эредивизии с «Валвейком».

Эта игра получалась тяжёлой для «Аякса», как и предыдущие. Команда Мориса Стейна дважды выходила вперёд благодаря голам Брайана Бробби и Стивена Бергвейна с пенальти, но хозяева дважды отыгрывались. На исходе часа встречи Стивен Бергёйс забил третий гол амстердамцев, а на 84-й минуте случился тот самый жуткий эпизод, из-за которого судья Пол ван Букель принял решение не доигрывать матч.

«Аякс» проводил быструю атаку, последовала передача на влетавшего в штрафную Бробби, но тот сделал неудачное первое касание и отпустил мяч. В результате первым к мячу успел вылетевший из ворот голкипер «Валвейка» Этьен Вассен. Однако Бробби уже не смог остановиться, чтобы избежать столкновения, и по инерции врезался в голкипера.

Этьен Вассен Фото: ANP/Getty Images

Вассен потерял сознание. На поле выбежали врачи, стали доставать голкиперу язык и, судя по характерным движениям, делали ему непрямой массаж сердца. Футболисты были потрясены случившимся: у некоторых из участников матча появились слёзы на глазах, некоторые перекрестились. Игроки и стюарды окружили Этьена и постарались скрыть происходящее от камер с помощью пледов и всего, что попало под руку.

«Валвейк» — «Аякс» Фото: ANP/Getty Images

Потом голкипера «Валвейка» погрузили на носилки и унесли с поля. В этот момент диктор на стадионе произнёс: «Мы любим тебя Вассен, любим». Болельщики проводили Этьена аплодисментами, затянули You’ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь один»).

Вассену 28 лет, он уже девятый сезон выступает за «Валвейк». В нынешнем сезоне Эредивизии сыграл шесть матчей, в которых пропустил 13 мячей и выдал два «сухаря». Transfermarkt оценивает голкипера в € 1 млн, он второй по стоимости игрок команды.

По последней информации, Этьен доставлен в больницу и находится в сознании. Следить за новостями о состоянии футболиста можно в нашем онлайн-материале по ссылке ниже.