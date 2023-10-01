10 топ-матчей понедельника: Медведев, Касаткина, Роналду, «Челси», «Спартак» — «Локомотив»

Что смотреть 2 октября: начинаем с тенниса, затем хоккей и футбол на вечер.

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Время в материале указано по Москве.

🎾 7:30*: Уго Умбер (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 2), Пекин, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Медведев первую победу над неудобным французом?

Француз Уго Умбер наделал много шума на «пятисотнике» в Пекине, не позволив Андрею Рублёву добраться до русского четвертьфинала с Даниилом Медведевым. Теперь Умбер сам сразится с Медведевым за место в полуфинале. Ранее теннисисты встречались дважды, и оба раза победил Уго — в Гамбурге-2020 и на ATP Cup — 2022. Сумеет ли Даниил одержать сейчас первую победу над неудобным французом?

Даниил Медведев Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

🎾 7:30*: Синьюй Ван (Китай) — Вера Звонарёва (Россия, WC), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Звонарёвой на турнире в Пекине?

39-летняя Вера Звонарёва только что завоевала парный титул на турнире в Нинбо, а теперь начинает путь в одиночной сетке Пекина, куда получила уайлд-кард от организаторов, матчем с местной спортсменкой Синьюй Ван, которая на 17 лет её моложе. Ранее соперницы друг с другом не играли, а победительница во втором круге встретится с лучшей теннисисткой из пары Маяр Шериф — Дарья Касаткина.

Вера Звонарёва Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 9:00*: Маяр Шериф (Египет) — Дарья Касаткина (Россия, 11), Пекин, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится матч Касаткиной с незнакомой ей египтянкой?

Дарья Касаткина дошла до 1/4 финала «пятисотника» в Токио, где её остановила будущая финалистка Джессика Пегула. Теперь россиянка начинает турнирный путь на «тысячнике» в Пекине матчем с Маяр Шериф из Египта, которая занимает 33-е место в рейтинге WTA. Ранее соперницы друг с другом не играли. Победительница встретится во втором круге с лучшей теннисисткой из пары Синьюй Ван – Вера Звонарёва.

Дарья Касаткина Фото: Sarah Stier/Getty Images

🎾 11:30*: Екатерина Александрова (Россия) — Кори Гауфф (США, 3), Пекин, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выберется вперёд в противостоянии россиянки и американки?

На турнире WTA-500 в Токио Екатерина Александрова обыграла двух россиянок — Анну Калинскую и Людмилу Самсонову, а вот в четвертьфинале не справилась с третьей — Анастасией Павлюченковой. Теперь на WTA-1000 в Пекине Александрова встретится с шестой ракеткой мира Кори Гауфф. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами. В Дубае-2021 сильнее была американка, а в Берлине-2023 — россиянка. Кто выйдет вперёд в этом противостоянии? Победительница во втором круге сразится с Петрой Мартич из Хорватии.

Екатерина Александрова Фото: Koji Watanabe/Getty Images

🏒 17:00: «Трактор» — «Сибирь», чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остаётся ли «Сибирь» удобной для «Трактора»?

Волей календаря соперники в прошлом сезоне провели сразу шесть встреч, и пять из них выиграл «Трактор». Это было одним из немногих светлых пятен в сезоне команды, которая в прошлом году не попала в плей-офф. В последних матчах челябинский клуб снова погрузился в апатию, которая напоминает о прошлом чемпионате. «Сибирь» летом сменила философию и удачно играет в последнее время: переломит ли команда Немировски тренд прошлого сезона?

Скамейка ХК «Трактор» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 19:30: «Сочи» — СКА, чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Мичков СКА?

Ещё в прошлом году южный клуб воспринимался младшим братом СКА с лишь одной целью — обкатывать игроков для головной организации. Летом состав «леопардов» тотально обновился, команда стала конкурентоспособной, а после аренды Матвея Мичкова дела пошли превосходно: юный талант успел забить горячему «Торпедо». Сыграет ли вообще Матвей против клуба, с которым подписал контракт, и забьёт ли?

Игроки ХК СКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 19:30: «Спартак» — «Локомотив», чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: пойдет ли зритель на атакующую команду Жамнова?

«Спартак» — один из самых интересных клубов на старте чемпионата. Однако в плане посещаемости красно-белые проигрывают остальным клубам из Москвы. Возможно, повлияло то, что в гости к «Спартаку» в основном ездили скромные по именам команды или то, что «Мегаспорт» — не самая удобная арена Москвы. Однако завтра «Спартаку» предстоит играть с серьёзной и организованной командой, и она должна стать раздражителем для местных болельщиков.

Хоккеисты «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏀 19:30: «Зенит» — «Уралмаш», первый этап Единой лиги

Интрига: сможет ли «Уралмаш» составить конкуренцию «Зениту»?

Екатеринбургская команда два сезона подряд выигрывала Суперлигу-1 и заслуженно вышла в Единую лигу ВТБ. Интенции быть аутсайдером у клуба нет, потому что «Уралмаш» потратился и пригласил интересных легионеров с целью побороться за плей-офф: Гарретта Невелса, Тайрелла Нэльсона и Джоша Перкинса. В свою очередь, «Зенит» продемонстрировал отличную форму в предсезонных турнирах, оказавшись победителем и Кубка Кондрашина и Белова, и затем Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Игроки БК «Зенит» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Истиклол», Лига чемпионов АФК, 2-й тур

Интрига: команда Роналду сделает новый шаг к плей-офф?

«Аль-Наср» удачно стартовал в азиатской ЛЧ: сначала в плей-офф квалификации победил с разницей в два мяча «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, а затем в 1-м туре разобрался с иранским «Персеполисом». Новый соперник — «Истиклол» из Таджикистана. Эта команда в 1-м туре сыграла вничью с катарским «Аль-Духаилем». «Аль-Наср», как вы уже поняли, пока что лидирует в группе и постарается укрепить позиции.

Криштиану Роналду с одноклубниками Фото: Francois Nel/Getty Images

⚽️ 22:00: «Фулхэм» — «Челси», АПЛ, 7-й тур

Интрига: прервёт ли «Челси» позорную серию?

«Челси» в нынешнем сезоне — не меньшая катастрофа, чем в прошлом. Место в нижней части таблицы, всего пять очков за шесть туров, лишь одна победа (над новичком лиги «Лутоном») и трёхматчевая безвыигрышная серия. Очередной шанс на исправление — вынесенная на понедельник встреча с «Фулхэмом», который тоже недалеко ушёл и опережает соперника на три очка. «Челси» срочно нужно побеждать, иначе можно такими темпами и в зону вылета скатиться.