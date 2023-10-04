«Вот почему следует провести переигровку». Яркие слова Клоппа сказаны не ради «Ливерпуля»

После скандально отменённого гола в игре с «Тоттенхэмом» прозвучало несколько важных заявлений.

На минувших выходных в матче АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1) случился настоящий скандал. Арбитр Саймон Хупер не засчитал чистый гол вингера гостей Луиса Диаса. Это произошло из-за недопонимания судьи с VAR-ассистентом. Приводим разговор Хупера с видеорефери Дарреном Ингландом и Дэниелом Куком.

Оператор повтора: Думаю, такой угол будет лучше? Ты доволен?

VAR: Да.

Оператор повтора: Провести линию по бутсе?

VAR: Провести линию по бутсе. И… стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Отлично, идеально.

Помощник арбитра 1: Играем.

Главный арбитр: Спасибо, приятель.

VAR: Спасибо, мужик.

Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.

Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд.

AVAR: Да.

Оператор повтора: Ты доволен?

AVAR: Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.

VAR: Что?

Оператор повтора: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?

VAR:…

Оператор повтора: Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.

VAR: Дерьмо! Ох…

Оператор повтора: Пауза, пауза. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.

VAR: Прошу прощения?

Оператор повтора: Оли говорит, что надо попросить остановить матч. Решением в поле был офсайд.

VAR: Я не могу ничего сделать.

Оператор повтора: Оли просит остановить матч, Оли просит остановить матч. Остановите матч.

VAR: Игру уже возобновили. Я ничего не могу сделать.

«ТОТТЕНХЭМ» — «ЛИВЕРПУЛЬ» Фото: Кадр из трансляции

Даррен Ингланд при просмотре повтора думал, что Хупер засчитал гол. Убедившись, что игрок «Тоттенхэма» находится ближе к воротам, чем Луис Диас, он передал арбитрам в поле, что проверка завершена. После матча главный судейский орган Англии PGMOL признал, что решение отменить гол Диаса было неправильным:

«PGMOL признаёт, что в первом тайме матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» произошла серьёзная ошибка из-за человеческого фактора. Гол Луиса Диаса был отменён из-за офсайда судейской бригадой. Это была явная и очевидная ошибка. Забитый мяч должен был быть засчитан после просмотра VAR. Комитет проведёт полный обзор обстоятельств, которые привели к ошибке. PGMOL немедленно свяжется с «Ливерпулем», чтобы заявить об ошибке».

Работавшие на VAR Ингланд и Кук в итоге были отстранены от работы на других матчах тура: «Ноттингем Форест» — «Брентфорд» и «Фулхэм» — «Челси» соответственно. А «Ливерпуль» и Клопп выступили с заявлениями по поводу ситуации.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Кому это поможет? В АПЛ была такая ситуация в игре с «Манчестер Юнайтед». Получил ли «Вулверхэмптон» за это очки? И мы не получим. Мы все думали, что появление VAR облегчит ситуацию. В нашем матче решение было принято очень быстро. Оно изменило ход игры».

В заявлении на официальном сайте «Ливерпуля» отмечалось, что клуб принял к сведению, что PGMOL признала свои ошибки. Руководство сообщает, что хочет гарантировать, чтобы подобное не происходило в будущем, а также, чтобы давление на судей уменьшалось, а не усугублялось из-за VAR. А в среду, 4 октября, Клопп предложил радикальный вариант – переигровку!

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Я говорю это не как менеджер «Ливерпуля», а как футбольный человек, — считаю, что единственным результатом этого матча должна стать его переигровка. Насколько помню, ничего подобного прежде не случалось. Вот почему, на мой взгляд, следует произвести переигровку».

Но также Клопп отметил, что судьи сделали это непреднамеренно: «Судьи не приняли решение специально, об этом не стоит забывать. Это очевидная ошибка. Думаю, для таких ситуаций должны быть решения. Если нет, то я ни на кого не злюсь. Никто не должен нападать на судей. Думаю, из-за этой ситуации они чувствуют себя ужасно по ночам. Я на 100 процентов уверен в этом».

Переигровка в рамках АПЛ звучит фантастично. Пойдёт ли лига на подобную меру из-за вопиющего случая несправедливости? В истории АПЛ ещё не было подобных прецедентов. Так что вероятность переигровки крайне мала. Однако внесения изменений в протокол VAR и регламент лиги очень даже реалистичны.

Приближённая к «Ливерпулю» журналистка Sky Sports Мелисса Редди также отмечает, что клуб и Клопп добиваются скорее не переигровки, а изменений в регламенте: «На данный момент «Ливерпуль» не обратился к Премьер-лиге с официальным предложением переиграть матч. Главный юрисконсульт клуба и директор по футбольному администрированию и управлению Джонатан Бамбер проводят комплексную проверку вариантов и следующих шагов от имени клуба. Слова Клоппа — это личное мнение, что он считает правильным. Юрген признал, что переигровки не произойдёт, а позиция Премьер-лиги заключается в том, что переигровка не будет рассматриваться. Основным желанием «Ливерпуля» остаётся надлежащий пересмотр и улучшение стандартов, коммуникации и прозрачности судейства с более чёткими инструкциями на случай совершения таких серьёзных ошибок».