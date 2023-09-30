Только что «Ливерпуль» потерпел одно из самых обидных поражений в истории клуба

В матче с «Тоттенхэмом» у команды Клоппа «украли» гол, удалили двух игроков, и всё решил автогол на последней минуте.

Главным матчем этого тура АПЛ изначально называли встречу «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Получился тот случай, когда игра оказалось мощной не только из-за вывески, но и из-за содержания. Уже только за первый тайм случилось столько событий, сколько редко встретишь за целый матч.

Пожалуй, ключевой момент – удаление Кёртиса Джонса. Полузащитник «Ливерпуля» попал шипами в голеностоп соперника, у которого даже немного вывернулась нога. В динамике эпизод не казался агрессивным, и судья ограничился жёлтой карточкой, однако VAR настоял на том, что опасная игра тянула на красную. По нынешним правилам за это действительно удаляют. То, что Джонс сначала попал ногой в мяч, а уже потом прямой ногой влетел в соперника, не имеет значения – даже за такое попадание шипами в голень дают прямую красную.

И уже через 10 минут «Ливерпуль» пропустил. Классная комбинация рифмующихся футболистов: Мэддисон – Ришарлисон – Сон. Однако гости за первый тайм явно заслуживали похвалы. «Ливерпуль» выглядел лучшей командой до удаления – Викарио пришлось совершить двойной сейв на 13-й минуте, но самый удивительный эпизод случился уже после красной Джонсу. Судя по всему, «Ливерпуль» забил чистый гол.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» Фото: Кадр из трансляции

Помощник судьи зафиксировал офсайд. VAR проверил эпизод, но не смог нарисовать линии. Возможно, потому что с нужной камеры не было видно момент паса. Визуально создалось ощущение, что Диас был дальше от ворот, чем Ромеро. При отсутствии нарисованных линий решение выглядело явной ошибкой. Похоже, судьи на VAR посчитали ситуацию спорной, а в таких случаях по протоколу оставляют решение арбитров в поле.

Однако даже после этого «Ливерпуль» не бросил играть и снова забил. В компенсированное время к первому тайму отличился Гакпо, который при праздновании начал хромать. Собослаи обнимал партнёра и ещё не понимал, что тому больно. Нападающего пришлось заменить на Жоту в перерыве, но перед этим «Ливерпуль» ещё чуть не вышел вперёд. Точности удара Диаса после передачи Салаха не хватило сантиметров.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» Фото: Andrew Powell/Getty Images

Во втором тайме можно разбирать моменты, которые были у обеих команд, но главное, что случилось – ещё одно удаление у «Ливерпуля». Жота получил вторую жёлтую карточку в ситуации, где точно был фол, но необходимость жёлтой была неочевидна (хотя допустима). Куда более сомнительным получилось первое предупреждение португальца. Он бежал сзади Удоджи и поставил ногу так, что соперник едва коснулся о неё своей пяткой. На скорости этого оказалось достаточно, чтобы игрок «Тоттенхэма» потерял равновесие и упал. При этом опасной атаки у хозяев не было. Удоджи выбегал со своей половины поля.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Если в середине второго тайма «Ливерпуль» старался атаковать, то последние минуты уже сидел в своей штрафной. И за 30 секунд до того, как закончилось добавленное время, «Тоттенхэм» всё-таки забил победный гол. Точнее, забил Матип – в свои ворота.

Возможно, одно из самых обидных поражений в истории «Ливерпуля». Это не был матч за трофей, но развитие игры и судейские решения фанаты запомнят надолго.

UPD: вскоре после окончания матча PGMOL (организация, отвечающая за судейство в Англии) признала отмену гола Диаса «явной и очевидной фактической ошибкой». Теперь инцидент расследуют и попытаются выяснить, почему VAR не вмешался в эпизод. Полный текст заявления PGMOL доступен по ссылке.