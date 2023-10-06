Мощнейший скандал в Европе. Полиция атаковала футболистов и президента польской команды!

Двоих футболистов задержали и до сих пор не отпустили.

Скандал произошёл перед игрой Лиги конференций между АЗ и «Легией» (1:0) в Нидерландах и после неё. Полиция атаковала футболистов польского клуба, а двух игроков команды из Варшавы даже арестовали! Что же произошло в Алкмаре? Рассказываем подробности.

Перед матчем на стадионе «АФАС» было неспокойно. Болельщики «Легии» штурмовали входные ворота арены. Находившийся на месте аналог ОМОНа не смог остановить польских фанатов. Один сотрудник полиции даже остался без сознания, после того как на него напали болельщики «Легии».

Из-за беспорядков у входа на гостевую трибуну пришлось применить слезоточивый газ. Болельщики гостей также отобрали у спецназа несколько дубинок и перцовых баллончиков. Представитель полиции заявлял, что никто не был задержан, но сотрудники правопорядка «держат руку на пульсе». Раненому сотруднику была оказана медицинская помощь, он смог продолжить работу.

Представитель полиции также сообщил, что у некоторых фанатов не было с собой билетов. По договорённости болельщики «Легии» должны были забрать билеты в Гааге, откуда их отвезли бы на автобусе на стадион в Алкмаре. Но, по словам полицейского, многие болельщики «Легии» приехали на стадион «АФАС» самостоятельно и пытались ворваться на игру без билета.

Работа полиции на матче между АЗ и «Легией» Фото: Marcel van Dorst/Getty Images

Болельщикам польского клуба запретили посещать центр Алкмара в четверг из-за подготовки к 450-летию города. Но поскольку во второй половине четверга появились признаки того, что болельщики «Легии» не будут соблюдать соглашения (они устроили файер-шоу), мэр обозначил территорию вокруг железнодорожной станции Алкмар и стадиона как зону риска для безопасности. Это означало, что полиция могла останавливать и обыскивать людей. Ситуация накалялась.

После игры служба безопасности долго не выпускала «Легию» со стадиона. И это при том, что его покинули игроки АЗ, персонал и журналисты. А когда полякам открыли путь к автобусу, началась новая заварушка. Полиция атаковала игроков «Легии» и даже президента клуба Дариуша Миодуского. Один из полицейских в маске и вовсе ударил босса поляков, а тренера по физподготовке избили дубинкой.

Главный тренер «Легии» Коста Руньяич приказал всем срочно зайти в автобус. Однако полиция уже задержала двух игроков — нападающего и капитана Жозуэ, а также сербского защитника Радована Панкова. Оба футболиста встали на защиту одноклубников и президента. Именно из-за этого их и задержали.

На игроков надели наручники и отвезли их в отделение, где они остаются до сих пор. Полиция хотела задержать и президента Миодуского, но этого не произошло. «Легия» работает с посольством Польши и ищет способ освободить игроков. Однако позиция полиции пока остаётся непреклонной. Вероятно, Жозуэ и Панкову предъявят обвинения в нападении на сотрудников органов правопорядка, и они останутся под стражей в Нидерландах до дальнейшего уведомления. Полиция пока не выступила с официальным заявлением.

Футболисты «Легии» Фото: Piotr Kucza/ZUMA/ТАСС

«Легия» сегодня, 6 октября, собирает днём пресс-конференцию, на которой выступит президент Миодуский. Ранее об инциденте высказался Ярослав Янковский, член совета директоров клуба: «Возмутительное поведение полиции и службы безопасности по отношению к игрокам и президенту «Легии», беспрецедентная степень агрессии и хамства. Большой скандал. Физическая неприкосновенность многих игроков и персонала была нарушена службами безопасности и полицией. Это беспрецедентная ситуация».

Также Янковский рассказал подробности попыток освободить Панкова и Жозуэ: «Консул проснулся и попытался им помочь, но местные органы провопорядка не хотят с ним разговаривать. Необходимо связаться с сербским и португальским консулами. Также был контакт с польским посольством. На данный момент неизвестно, смогут ли задержанные вернуться в Польшу вместе с командой».

Своё негодование по ситуации выразила Александра Калиновска, глава отдела маркетинга и коммуникаций «Легии»: «Все материалы, которые я видела после матча, к сожалению, правдивы. Да, нас задержали в бизнес-зоне, а некоторые игроки, сотрудники и журналисты не смогли покинуть стадион и сесть в автобус. Невозможно описать всё то, что происходило всю ночь».