Будущее Абаскаля в «Спартаке» под угрозой. Какие тренеры лишались работы после дерби?

Моментальных отставок не было, но исход принципиального матча влиял на судьбу нескольких специалистов. Примеры есть и в ЦСКА.

Дерби «Спартака» с ЦСКА может стать поворотным в карьере Гильермо Абаскаля. Недавние результаты команды не впечатляют (общий счёт в последних двух встречах — 0:7), игра — тоже, поэтому в случае поражения есть вероятность, что испанца уволят.

В истории «Спартака» и ЦСКА сразу после очного матча никого не отправляли в отставку, но вот для некоторых результаты этих встреч становились ещё одной причиной к скорому увольнению.

Александр Старков («Спартак»)

Дерби: 1 апреля 2006 года (1:1)

Уволен: 26 апреля 2006 года

Александр Старков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Старков пришёл в «Спартак» в сентябре 2004-го — после чемпионата Европы, куда вывел сборную Латвии. В том сезоне команда заняла восьмое место, а в следующем — взяла серебро. Это важно, потому что до этого два года клуб не попадал даже в тройку лучших. В 2006-м «Спартак» добрался до полуфинала Кубка России, но в чемпионате стартовал не очень: четыре ничьих (в том числе с ЦСКА), одно поражение и одна победа (над «Локомотивом»). Через три тура после дерби и накануне полуфинальных матчей КР Старков подал в отставку. Но дело было не в результате дерби с ЦСКА.

«Совет директоров удовлетворён работой Александра Старкова, однако тяжёлая психологическая ситуация, в которую команда оказалась втянута на старте сезона, вынудила тренера в интересах команды принять непростое решение об уходе в отставку», — говорилось в заявлении клуба.

Александр Старков бывший тренер «Спартака» «Было очень большое психологическое давление и на меня, и на команду. Очень сложно работать в такой ситуации, при которой ни я, ни команда не могут показать свой потенциал».

Дело было в конфликте с Дмитрием Аленичевым: он подписал контракт в 2004-м, но в состав почти не попадал, из-за чего разгорелся конфликт. Футболист в интервью обвинил тренера в «неспартаковском футболе», а заодно назвал «тупиком для клуба». Аленичев в итоге ушёл из «Спартака» и завершил карьеру, а на Старкова обрушилась волна болельщицкой ненависти. В данной ситуации продолжать работу он не смог, поэтому покинул клуб.

Станислав Черчесов («Спартак»)

Дерби: 12 июля 2008 года (1:5)

Уволен: 14 августа 2008 года

Станислав Черчесов проигрывал дерби со счётом 1:5 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Черчесова уволили в связи с «неудовлетворительными спортивными результатами»: решение об отставке приняли после разгромного поражения «Спартака» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:4). Но и дерби сыграло немалую роль. То поражение со счётом 1:5 стало для «Спартака» унизительно историческим, а Черчесов обвинил в нём трёх лидеров — Егора Титова, Максима Калиниченко и бразильца Моцарта. На следующий день после дерби их перевели в молодёжный состав «на неопределённый срок». Леонид Федун ещё после матча пространно отмечал, что команду «ждут большие перемены».

И они случились — всего месяц спустя.

Павел Садырин (ЦСКА)

Дерби: 11 июня 1998 года (1:2)

Уволен: 1 июля 1998 года

Павел Садырин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После возвращения Садырина в ЦСКА сказки не случилось: в 1997-м команда заняла 12-е место, в 1998-м тоже болталась в середине таблицы (хотя после прихода Олега Долматова стала второй). Три победы, семь поражений, одно из которых в матче со «Спартаком» — и Садырин сам подал в отставку.

Олег Долматов (ЦСКА)

Дерби: 22 апреля 2000 года (0:1), 4 мая 2000 года (3:1, Кубок России)

Уволен: 29 мая 2000 года

Олег Долматов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Долматов несколько раз просил об отставке, однако приняли её только в мае. К тому моменту ЦСКА два раза уступил в шести матчах чемпионата (один из них — «Спартаку»), дважды победил и столько же сыграл вничью. «Высочайший профессионализм Долматова никогда не вызывал сомнений, — говорилось в заявлении клуба. — Однако трагедия в семье, произошедшая в феврале, не могла не сказаться на психологическом состоянии Олега Васильевича, что в итоге негативно отразилось и на его тренерской деятельности (в феврале пропала жена Долматова. – Прим. «Чемпионата»). Регресс в игре ЦСКА исчерпал лимит времени, данный наставнику».