Захарян помог забить в ворота «Атлетико»! Но «Сосьедад» подвела глупейшая игра рукой

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» набрали хороший ход в последних встречах Примеры. На счету обеих команд по три победы в трёх турах. «Атлетико» перед очной встречей занимал пятое место, а «Сосьедад» следовал за ним. Матч был шансом для обеих команд влететь в топ-4.

В середине недели у обеих команд были встречи в Лиге чемпионов. «Атлетико» обыграл дома «Фейеноорд» (3:2), а «Сосьедад» разобрался с «Ред Булл Зальцбург» (2:0). Клубы подошли к очной игре в отличном настроении. И это отразилось на старте игры.

Уже на первой минуте полузащитник «Сосьедада» Барренечеа пробил по воротам, и мяч рикошетом от защитника «Атлетико» Эрмосо залетел в ворота. Но гол не засчитали, поскольку вингер гостей находился в офсайде. Настроение у «Атлетико» от этого момента не испортилось. «Матрасники» шли в атаку: например, отличные моменты получал Родриго Де Пауль. Но оба раза фортуна отворачивалась от аргентинца.

А на 22-й минуте «Атлетико» всё же отправил мяч в ворота. Классный пас Коке на левом фланге принял Самуэл Лино. Затем защитник мадридцев сблизился с вратарём гостей Ремиро и «прошил» его. Красивая комбинация от «Атлетико»!

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Гол не остудил пыл «Атлетико». Хозяева продолжали нагнетать, но и «Сосьедад» периодически отвечал острыми выпадами. Хотя к концу первого тайма преимущество команды Симеоне стало ощутимым. Хороший момент был у Маркоса Льоренте, затем в подкате чуть не замкнул передачу Антуан Гризманн. А на 44-й минуте в штангу угодил Де Пауль. Завершил этот парад опасных моментов лидер «Сосьедада» Оярсабаль. Уже в компенсированное время он опасно пробил головой из штрафной — чуть выше перекладины.

На старте вторых 45 минут опасный момент упустил Аксель Витсель, попав в штангу из выгодного положения. А в середине тайма преимущество всё сильнее переходило к «Сосьедаду». Хороший сейв после удара в исполнении Брайса Мендеса совершил Ян Облак. А затем в штангу угодил Оярсабаль после классного паса от Муньоса.

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

На 65-й минуте произошло важное для российских болельщиков событие: на поле появился Арсен Захарян. Чуть позже VAR рассматривал момент с игрой рукой Мораты в своей штрафной, но судья Хосе Мунуэра Монтеро не назначил пенальти в пользу «Сосьедада».

А вот на 73-й минуте баскам выпал классный шанс забить. Оярсабаль остался совершенно один, на него пошла передача от Карлоса Фернандеса. Вингер убежал один на один, после чего переиграл Яна Облака. Предголевой пас — на счету Захаряна!

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

После того как «Сосьедад» сравнял счёт, встреча приобрела закрытый характер. Ощущение, что гостей устраивали расклады, а «Атлетико» просто не мог создать опасность. Захарян же за полчаса на поле также успел нанести опасный удар с 25 метров. Арсен ещё привыкает к лиге, поэтому ожидать от него чудес против мощного «Атлетико» было бы наивно. Но даже такой перформанс — уже хорошо.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Мадридцам в концовке повезло. Карлос Фернандес, хоть и не совсем по своей вине, глупейшим образом сыграл рукой в своей штрафной, после чего «Атлетико» получил право пробить пенальти. Гризманн уверенно развёл мяч и вратаря, вырвав победу для «матрасников».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Атлетико» набрал 19 очков и ворвался на четвёртое место. «Сосьедад» Захаряна остался шестым. Приятно, что Арсен появился на поле в таком статусном матче. Жаль, что в итоге не помог команде увезти очки из Мадрида.