Беллингем снова тащит «Реал»! В его статистику в этом сезоне трудно поверить

В мае эти команды встречались в финале Кубка Испании. Вы могли зафиксировать в памяти тех дерзких ребят, которых собрали в «Осасуне» в прошлом сезоне. Они были в зоне еврокубков и дошли до главного матча Кубка страны. Да, там проиграли, но с минимальным счётом. И в итоге залетели в квалификацию Лиги конференций. Однако путь там не вышел долгим и закончился вылетом. Как следствие – дополнительных средств клуб не получил. И в этом сезоне точно стал слабее.

«Реал» недавно вышел на первое место в чемпионате. И точно не собирался падать ниже. Хоть матч и начался неспешно, но команда Карло Анчелотти держала всё под контролем. Отметим выход в стартовом составе Модрича, уже привычное отсутствие Кросса (вместе их в этом сезоне используют редко), а также присутствие Тчуамени в центре обороны.

Контроль мяча, поиск свободных зон – характеристика первых минут. Было понятно, что это завершится голом. «Реал» не стал ждать. И запустил процесс разгрома уже на девятой минуте. Модрич классно разглядел в штрафной Карвахаля, тот откатил в центр, где Беллингем обошёл одного соперника и засадил под перекладину. Почти без шансов для кипера.

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Показалось, что хозяева не собираются сбивать темп. Ведь следом было ещё пару подходов. Но вскоре скорость игры снизилась. Контроль по-прежнему оставался за мадридцами, но почти без моментов. Следующий они создали лишь на 28-й минуте, когда Карвахаль, находясь в штрафной, так и не разобрался, что делать с мячом. В итоге принял самое неправильное решение – «черпак» во вратарскую. Неудача.

А в самом конце тайма наступила пятиминутка, когда «Осасуна» реально вернулась в игру. Гости могли сделать ничью и иметь шансы на чудо во втором тайме. Но немного не повезло. Сначала распасовка в штрафной так и не дошла до удара, а потом Будимир, получивший мяч под удар, запустил его в небеса.

И больше таких шансов «Реал» не дал. Второй тайм они начали так же активно, как и первый. Снова прошло девять минут. И снова всё внимание Беллингему. Он разыграл мяч с Вальверде, выскочил на кипера и катнул ему между ног. Десятый гол в десяти матчах, плюс три результативные передачи. По системе «гол+пас» в первых десяти играх он обошёл самого Роналду из прошлого.

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Интересно, что после этого у «Осасуны» был последний опасный момент в матче, однако Кепа потащил мощный удар Пеньи под перекладину. Прошло ещё десять минут, и счёт стал 3:0. Перехват, резкий розыгрыш – и вот Винисиус уже укладывает вратаря на газон и бьёт в пустые.

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По результату это уже был финал. Вопрос лишь в итоговом счёте. Мадридцев хватило ещё на один гол. Финализировал происходящее Хоселу.

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Нападающий мог сделать счёт и 5:0. Но на 84-й минуте не реализовал пенальти.

«Реал» набрал 24 очка и продолжает лидировать в чемпионате. «Жирона» отстаёт. А «Барса» в случае победы над «Гранадой» может приблизиться на расстояние одного очка.