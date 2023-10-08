Что не так с трансфером Медины из ЦСКА в «Спартак»

Трансфер Хесуса Медины в летнее окно не только наделал шуму из-за ухода игрока ЦСКА к принципиальному сопернику «Спартаку», но и стал самым дорогим внутри РПЛ. Летом 2023-го ни один клуб чемпионата России не продавал другому своего футболиста за такую сумму – € 6 млн (плюс € 1 млн бонусами). К слову, вторым по стоимости трансфером с участием двух клубов РПЛ стал переход ещё одного армейца — Хорхе Карраскаля — в «Динамо», который стоил, по данным Transfermarkt, € 3,5 млн.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснял, почему настаивал на подписании Медины. Всё дело в левой ноге и универсализме парагвайца.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака»: «С самого начала прошлого сезона мы вели поиск левоногих игроков. На мой взгляд, в футболе важен баланс. И если в средней и атакующей линиях у тебя только правоногие футболисты, тебе сложнее быть непредсказуемым. К тому же Хесус отлично знаком с российской лигой. Мы играли против него, изучали. Думаю, он способен помочь нам на разных позициях. И в середине, и под нападающим. Вот этот универсализм очень ценен. А также его умение врываться в штрафную… Хесус должен принести нам много пользы».

В 11-м туре РПЛ Медина впервые сыграет против своей бывшей команды в дерби «Спартак» – ЦСКА. Эта встреча – повод сделать первые выводы о периоде выступлений парагвайца за красно-белых. Насколько оправдывает себя трансфер Хесуса?

В прошлом сезоне Медина стал 10-м в списке самых результативных игроков РПЛ. Парагваец набрал 15 очков по системе «гол+пас»: забил восемь мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах. Из полузащитников уступил лишь Эдуарду Сперцяну. При этом менял позицию – играл не только инсайда в 3-4-2-1, но и левого вингбека (латераля). В общем, выдал достаточно хороший первый сезон в России, хотя с середины сентября 2022-го по конец апреля 2023-го фактически не отмечался результативными действиями в чемпионате и попадал под критику за нестабильность.

В прошлом сезоне РПЛ Медина, по статистике Sofascore, в среднем за 90 минут игры наносил 2,5 удара по воротам, а в створ – 0,96. Хесус делал 22 точных паса на половине поля соперника, 11 точных пасов в финальной трети и 2,4 передачи под удар. По количеству проведённого на поле времени парагваец стал четвёртым среди всех полевых игроков «серебряного» ЦСКА вслед за Миланом Гаичем, Фёдором Чаловым и Мойзесом.

Хесус Медина в ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Спартаке» у Медины получился дебют мечты. В матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» в Казани он вышел на замену при счёте 1:1 на исходе часа игры и через несколько секунд забил. Более того, его гол стал победным.

Однако это до сих пор единственное результативное действие Медины в «Спартаке» в чемпионате России. Абаскаль, вопреки собственным словам, не слишком-то доверяет парагвайцу. Хесус только дважды появлялся в стартовом составе, но в матче с «Уралом» в Екатеринбурге не провёл на поле и часа, а в домашней игре с «Зенитом» был заменён в перерыве. Красно-белые потерпели поражения в обеих этих встречах. Ещё пять раз Медина выходил на замену. В общей сумме он сыграл приблизительно три полных матча.

В «Спартаке» по сравнению с прошлым сезоном в ЦСКА у Медины снизилась статистика ударов (1,97 за 90 минут), попаданий в створ (0,79) и передач под удар (1,58). При этом увеличилось количество точных передач как на половине поля соперника (25), так и в финальной трети (15). Впрочем, пока за команду Абаскаля парагваец сыграл недостаточно времени в РПЛ, чтобы эта статистика была показательной.

У Медины сейчас и позиция иная, чем в ЦСКА, и используют его по-другому. По карте касаний видно, что парагваец, как правило, встречается с мячом на правом фланге или в центре. Абаскаль ставил его даже «восьмёркой», объясняя это тем, что Хесус может давать нужный объём, пробегая по 12 км за матч. А вот слева хавбек-новичок оказывается намного реже (в два-три раза меньше касаний). Очевидно, испанский тренер надеялся на то, что в атаке Медина, смещаясь с правого фланга в центр под удобную ногу, будет создавать моменты за счёт обостряющих передач или ударов из-за штрафной. Но пока задумка не очень хорошо работает.

На данном этапе Медина превратился для Абаскаля в игрока для Кубка России, то есть, по сути, в футболиста второго состава. В кубковом турнире у парагвайца четыре матча в основе и две голевые передачи – в домашних встречах с «Пари НН» и «Динамо». Вот только по выступлению в Кубке России с учётом специфики этого соревнования (неоптимальные составы, разная мотивация участников) трудно оценивать готовность игрока к основе в РПЛ.

В целом по итогам трети сезона не складывается впечатление, что «Спартак» угадал с Мединой. Наверное, самый интересный комментарий по поводу парагвайского новичка дал легенда красно-белых Егор Титов: «По мне, есть футболисты российские не хуже. Если бы € 7 млн отдали нам с вами, мы с вами поделили бы. Думаю, что за эти деньги я вас немножко потренировал бы – и было бы не хуже. Для меня за такие деньги есть наши футболисты. Взяли – хорошо. Классный футболист, умный, но пока мы не видим то, чего от него ожидали».

Дерби с ЦСКА – шанс для Медины доказать Абаскалю, что он заслуживает больше игрового времени. Заодно парагваец может помочь пригласившему его тренеру сохранить место в «Спартаке».