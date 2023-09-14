Самые неожиданные участники в истории Евро. Обидчики России и банда тренера «Спартака»

Отборочный цикл Евро-2024 перевалил за экватор. В каждой группе обозначился круг команд, которые поборются за выход в финальную стадию. И нашлось несколько сенсаций. На турнир в Германию в 2024 году могут отправиться команды, которые никто не ожидает там увидеть. Шансы на Евро сохраняют Армения, Албания, Молдавия, Черногория, Словения, Финляндия, Казахстан, Израиль, Люксембург, Уэльс. Не самые частые участники ЧМ и Евро. А кто из команд-сенсаций играл на чемпионатах Европы раньше?

Сборная Болгарии (Евро-1996, Евро-2004)

Сборная Болгарии на Евро-1996 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В 90-е годы XX века Болгария представляла собой реальную силу. Это лучший момент в истории команды. На ЧМ-1994 болгары заняли четвёртое место и отправлялись на Евро-1996 в статусе «тёмной лошадки». К тому же турнир в Англии стал первым, на который попадало 16 сборных. В отборе Болгария заняла второе место, пропустив Германию, но обогнав Грузию, Уэльс, Албанию и Молдавию. А в финальной стадии команде во главе с форвардом Христо Стоичковым достались Франция, Испания и Румыния — серьёзная банда! Болгария едва не вышла из группы, но всё же пропустила вперёд французов и испанцев. В 1-м туре команда Димитара Пенева сыграла вничью с Испанией (1:1), затем победила Румынию (1:0), а в решающем матче проиграла Франции (1:3).

Следующая попытка сверкнуть на Евро случилась в 2004-м. В отборочном цикле Болгария заняла первое место, обогнав Хорватию, Бельгию, Эстонию и Андорру. Лидерами той команды были Стилян Петров и Димитар Бербатов. Но на Евро у Болгарии не пошло: 0:5 от Швеции, 0:2 от Дании и 1:2 от Италии. Закономерное четвёртое место и долгая жизнь вне крупных турниров.

Сборная Словении (Евро-2000)

Сборная Словении на Евро-2000 Фото: Martin Rose/Getty Images

«Страшный сон» сборной России всего раз отбирался на Евро. В квалификации к турниру 2000 года словенцы заняли второе место, опередив Грецию, Албанию, Латвию и Грузию, а затем в стыковых матчах обыграв Украину. Главная звезда того состава — полузащитник Златко Захович. Именно он забил один из мячей в первой игре с украинцами. На Евро-2000 Словения показала себя крепкой командой, но из группы не вышла. В 1-м туре она устроила матч-триллер с Югославией (3:3) с дублем Заховича. Затем — поражение от Испании (1:2) и нулевая ничья с Норвегией. Словения заняла четвёртое место, однако запомнилась матчем с югославами. Больше команда на Евро не отбиралась, но может сделать это теперь.

Сборная Норвегии (Евро-2000)

Норвегия — Испания на Евро- 2000 Фото: Martin Rose/Getty Images

Сейчас странно относить норвежцев к слабым командам, учитывая, что за них выступают Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор. Но Норвегия всего один раз отбиралась на Евро. В квалификации чемпионата Европы — 2000 она заняла первое место, после чего в финальном этапе попала в группу к Испании, Югославии и Словении. В 1-м туре получилось переиграть испанцев (1:0), но в важнейшей встрече с югославами случилось поражение (0:1). В 3-м туре норвежцы сыграли 0:0 со Словенией, что не позволило выйти из группы. Югославия опередила их за счёт результата очной встречи, а Испания – благодаря невероятной развязке матча с теми же югославами (4:3).

Увидим ли мы Норвегию на Евро-2024? В их отборочной группе слишком далеко ушла Шотландия — 15 очков в пяти матчах. А за ними следует грозная Испания (девять очков в четырёх играх). Маловероятно, что «Красная фурия» позволит себе пропустить Евро. У Норвегии семь очков после пяти игр — необходимо мини-чудо, чтобы попасть на чемпионат Европы. Также есть возможность сделать это через Лигу наций.

Сборная Латвии (Евро-2004)

Сборная Латвии на Евро-2004 Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Один из самых неожиданных участников в истории чемпионатов Европы. Причём латвийцы попали в финальный этап, когда в него отбиралось ещё 16 команд, что делает достижение весомее. В отборочном турнире Латвия заняла второе место в группе, обогнав Польшу, Венгрию и Сан-Марино и пропустив вперёд Швецию. Этот результат уже стал успехом для команды Александра Старкова. Латвии предстояли стыковые матчи с Турцией, взявшей в 2002-м бронзу чемпионата мира. И латвийцы сенсационно прошли турок! В первом матче они победили со счётом 1:0, а в гостях сыграли вничью — 2:2.

Латвия впервые попала на крупный турнир. И это уже стало историей. То, какое место займёт сборная на Евро, было не так важно. Тем более латвийцы попали в «группу смерти» с Нидерландами, Чехией и Германией. Удивительно, но даже в таком квартете команда набрала одно очко. Латвия сыграла нулевую ничью с Германией во 2-м туре. Также латвийцы навязали борьбу Чехии и даже вели по ходу матча, но уступили — 1:2. В 3-м туре команда Старкова проиграла Нидерландам со счётом 0:3, однако всё равно оставила достойное впечатление. Больше латвийцы не были близки к Евро, а Старков сразу после турнира возглавил московский «Спартак».

Сборная Уэльса (Евро-2016, Евро-2020)

Аарон Рэмси и Гарет Бэйл на Евро-2016 в составе сборной Уэльса Фото: Andreas Rentz/Getty Images

За свою долгую историю валлийцы всего два раза играли на Евро. Первый опыт случился в 2016-м. В отборе Уэльс занял второе место и вышел из группы вместе с Бельгией. На самом Евро команда попала в квартет к Англии, Словакии и России. И показала себя с наилучшей стороны. Уэльс обыграл словаков (2:1) и не оставил шансов России (3:0), уступив в упорной борьбе только англичанам (1:2). Валлийцы заняли первое место в группе и в 1/8 финала переиграли Северную Ирландию (1:0). Следом — суперсенсация: победа над Бельгией (3:1) в четвертьфинале. Остановила банду Бэйла только Португалия (0:2) — будущий чемпион. Но бронза на дебютном Евро — невероятный успех.

На следующий чемпионат Европы Уэльс также попал. Британцы спокойно вышли со второго места из квалификационной группы, а затем на самом Евро также стали вторыми в квартете. Но история команды завершилась в 1/8 финала, где Уэльс разбила Дания — 0:4. Датчане забрали эстафету сенсаций у валлийцев, также в итоге войдя в топ-4, как команда Бэйла на прошлом турнире.

Сборная Словакии (Евро-2016, Евро-2020)

Сборная Словакии на Евро-2016 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Словакия не совсем слабая команда и часто борется за путёвку на Евро. Да и на чемпионат мира — 2010 она отбиралась. Но всё же пока команда выходила на Евро всего два раза. В отборочном цикле Евро-2016 Словакия опередила Украину, Беларусь, Люксембург и Северную Македонию. А на самом турнире обыграла в группе Россию (2:1), сыграла вничью с Англией (0:0) и уступила только Уэльсу (1:2). Словаки попали в 1/8 финала, однако там угодили под каток в лице сборной Германии — 0:3. Предсказуемое поражение, но классный дебют на чемпионатах Европы — сразу плей-офф.

К следующему Евро отборочный цикл превратился в турнир, из которого попасть в решающий этап может даже сборная с третьего места. Словакия в своей группе и стала третьей, пропустив вперёд Хорватию и Уэльс. Но выиграла свой квартет в Лиге наций. Затем словаки добились успеха в мини-турнире за путёвку на Евро. В полуфинале они по пенальти переиграли Ирландию (0:0, 4:2 пен.), а в финале в дополнительное время победили уже Северную Ирландию (2:1 д. вр.). И вот такими хитрыми окольными путями отобрались на Евро. Но в финальной стадии чемпионата Европы на этот раз не пошло. Польшу удалось победить (2:1), а вот поражения от Испании (0:5) и Швеции (0:1) стали критичными. Словакия заняла третье место, но оказалась худшей из шести команд, забравшихся на эту строчку, поэтому вылетела с Евро.

На чемпионат Европы — 2024 Словакия вполне может попасть напрямую. Она играет в группе с Португалией и Люксембургом — это главные конкуренты. Первые уже почти на 100% вышли, а со вторыми словакам по силам справиться – тем более сейчас они впереди на три очка.

Сборная Северной Ирландии (Евро-2016)

Радость игроков сборной Северной Ирландии на Евро-2016 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Евро-2016 стал первым турниром с 24 командами на групповом этапе, поэтому количество неожиданных участников увеличилось. Одним из них стала Северная Ирландия. В отборочном цикле Евро-2016 сборная сенсационно заняла первое место. Северная Ирландия обошла Румынию, Венгрию, Финляндию, Фарерские острова и Грецию. А на самом чемпионате Европы попала в крепкую компанию с Германией, Польшей и Украиной. И смогла выйти в плей-офф! Всё решила победа над украинцами (2:0). Свою роль сыграло и то, что североирландцы уступили Польше и Германии с минимальным счётом. За счёт хорошей разницы мячей (2-2) они заняли четвёртую позицию в рейтинге команд, занявших третьи места, и попали в 1/8 финала. Но в первом же раунде плей-офф сказка закончилась — Северная Ирландия в упорной борьбе уступила Уэльсу. Однако команда всё равно могла поставить себе за тот турнир крепкую пятёрку.

Сборная Албании (Евро-2016)

Эмоции игроков сборной Албании на Евро-2016 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Неожиданный участник Евро-2016. Албания никогда не считалась сильной командой, но удивила в отборочном цикле. Она обогнала в группе Сербию, Данию и Армению, пропустив вперёд только Португалию. И впервые отобралась на Евро. На групповом этапе Албании предстояли игры с хозяевами — Францией, а также с крепкими Швейцарией и Румынией. В 1-м туре албанцы уступили с минимальным счётом швейцарцам, затем проиграли французам (0:2) и почти потеряли шансы на плей-офф. Победа над Румынией (1:0) в 3-м туре только подсластила пилюлю — в рейтинге команд с третьих мест Албания оказалась последней и покинула турнир.

В квалификации Евро-2024 албанцы неожиданно возглавляют группу Е, обгоняя Чехию, Молдавию, Польшу и Фареры. Есть шансы снова отобраться на чемпионат Европы и удивить.

Сборная Исландии (Евро-2016)

Колбейнн Сигторссон и Йон Дади Бодварссон на Евро-2016 в составе сборной Исландии Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ещё один дебютант чемпионатов Европы, впервые сыгравший на турнире в 2016 году. Исландцы вышли из квалификационной группы с Чехией, Турцией, Нидерландами, Казахстаном и Латвией. Солидная компания! А на Евро со второго места выбрались из группы с Венгрией, Португалией и Австрией. Но главный сюрприз исландцы преподнесли в 1/8 финала. Команда с крошечного острова выбила из турнира Англию! После этого футболисты сборной стали героями нации. И даже несмотря на поражение от Франции в четвертьфинале со счётом 2:5, они написали историю.

Сборная Северной Македонии (Евро-2020)

Сборная Северной Македонии на Евро-2020 Фото: Peter Dejong/Getty Images

Неожиданный участник Евро-2020, попавший туда благодаря Лиге наций. Северная Македония выиграла группу в Пути D, а затем в плей-офф обыграла Косово и Грузию — и вышла на чемпионат Европы. Но на турнире сверкнуть не получилось. Македонцы уступили во всех играх: Австрии (1:3), Украине (1:2) и Нидерландам (0:3). Однако сам факт участия команды на Евро уже стал сенсацией. И приятно было увидеть на крупном турнире возрастного форварда Горана Пандева.

Сборная Финляндии (Евро-2020)

Матч Россия — Финляндия на Евро-2020. Александр Головин, Расмус Шуллер и Робин Лод. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Финнам повезло с отборочной группой к Евро-2020. Да, пропустили вперёд будущих чемпионов — Италию — но опередили кризисную Грецию, Боснию и не совсем мощные Армению с Лихтенштейном. Финляндия впервые отобралась на чемпионат Европы, да и вообще на крупный турнир. На Евро даже удалось одержать одну победу: финны в 1-м туре группового этапа неожиданно обыграли Данию (1:0). Правда, ту встречу омрачил ужасный инцидент с Кристианом Эриксеном — звёздный полузащитник перенёс остановку сердца. Вероятно, это сказалось на моральном состоянии датчан. Затем Финляндия уступила России (0:1) и Бельгии (0:2), после чего покинула Евро. В рейтинге команд с третьих мест финны заняли пятую строчку.

На Евро-2024 Финляндия вполне может снова попасть напрямую. Она борется за путёвку с Данией, Словенией и Казахстаном. У них в группе всё плотно, главная борьба ещё впереди. Всё в руках самих финнов: побеждай — и выходи на чемпионат Европы.