«На 50% русский» тренер едет возрождать французский топ-клуб. История Риеры — кино

Это словно киношная история. 2017-й год. Омск. Из снежных завалов на машине выезжает улыбчивый иностранец. Уже сюрреализм, да? А когда он говорит, что играл за сборную Испании и в топ-клубах мира — ощущение, что всё вокруг немного обезумилось.

Но ничего странного в этом нет. Альберт Риера ещё в 2009 году женился на россиянке Юлии Ковалёвой. И с того момента периодически наведывался к её родственникам в Россию. В 2017-м он уже завершил профессиональную карьеру и почти полноценно перебрался на родину супруги. Да-да, бывший футболист «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Эспаньола», «Бордо»… И в Омске. В обычной квартире. Периодически к нему приезжали журналисты и видели картину из первого предложения. Таким был быт семьи Риеры. Параллельно он даже открыл в городе футбольную академию, думал над её развитием. Но теперь всё изменилось.

Риера — уже серьёзный футбольный тренер. В 2020-м Альберт получил лицензию, и Фатих Терим пригласил его помощником в «Галатасарай». Молодой тренер постажировался не только у него, но и у Доменека Торрена. Неплохая школа: сначала самый крутой спец Турции, поработавший даже с «Миланом», потом — многолетний ассистент Гвардиолы. Пары лет хватило. После Риера отправился на самостоятельную работу.

Летом 2022-го он возглавил словенскую «Олимпию». История сразу спровоцировала мощный медийный скандал. Всё дело в том, что ультрас клуба не были согласны с увольнением предыдущего тренера. Они ворвались на пресс-конференцию и накинулись с вопросами на президента.

Риера дипломатично покинул зал. И предпочёл доказывать свой уровень не словами, а делом. В первый же сезон выиграл чемпионат и Кубок. Достойно? Очень даже.

Дальше — удивитесь. Риера сообщил, что ему не предложили новый контракт. Наверняка у ультрас вновь были вопросы к руководству клуба. Так или иначе, испанец ушёл. Но всего лишь в другой клуб Словении — его захантил «Целе», который в прошлом сезоне стал вторым.

И снова идеальная драматургия. Команда под руководством Риеры взлетела на первое место и сейчас опережает «Олимпию» на шесть очков.

Альберт Риера (крайний слева) Фото: из личного архива Альберта Риеры

Однако вряд ли Риера доработает в клубе до конца сезона. Фабрицио Романо сообщил, что тренеру поступило предложение от «Бордо», который сейчас болтается во второй французской лиге. Хотя ещё 10 лет назад брал Кубок страны, а в сезоне-2008/2009 выигрывал чемпионат. В общем, им срочно нужна помощь — вот и вспомнили про Альберта, который выступал за французский клуб с 2003 по 2005 год. Контракт уже согласован, и, если не случится ничего непредвиденного, испанец вскоре переедет во Францию.

Логичный вопрос: а что с той самой академией в Омске? И как Риера вообще сейчас связан с Россией? Похоже, всё меньше. Академия в Омске закрылась в связи с тем, что Альберт уже не мог часто бывать в городе из-за разъездов, а без него управлять ей не сумели.

Семью тренер тоже перевёз поближе к себе. Вот что он рассказывал в интервью Sport24.

Альберт Риера главный тренер «Целе» «Мои дети учатся в Мадриде, но хотя бы раз в году мы стараемся приезжать в Омск и в Москву. Увы, в этом не смогли — у меня много работы. Любимые города в России? Два назову сразу — Москва и Омск, потому что я люблю холод. Ненавижу постоянную жару в Испании. А третьим пусть будет Сочи, потому что там море. В Словении я никогда не сталкивался с плохим отношением к россиянам. Возможно, потому, что все знают, как сильно я уважаю Россию, ха-ха. Я вообще уже русский на 50%».

У Риеры действительно есть паспорт гражданина РФ, да и говорит по-русски он достаточно неплохо. А ещё отмечал, что летом у него было два предложения из России. Не срослось. Однако Альберт очень хотел бы поработать в РПЛ. Может, всё же приедет сюда после Франции?